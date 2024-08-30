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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Морейренсе
1:1
Конец матча
Бенфика
0'
31' Желтая карточка
Отаменди Николас
43' Желтая карточка
Флорентину
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Габриэльзиньо
45' Желтая карточка
Алан Осорио
61' Желтая карточка
Альваро Фернандес
66' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
76' Желтая карточка
Баррейро Леандро
1:0
84' Гол
Офори Лоуренс
90' Желтая карточка
Маракас
90' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
1:1
90' Пенальти
Леонардо Маркос
90'+10

Ход матча

31'
 
Отаменди Николас
42'
Габриэльзиньо
Антониссе Джереми
 
43'
 
Флорентину
45'
Габриэльзиньо
 
45'
Алан Осорио
 
46'
 
Саншеш Ренату
Флорентину
55'
Таварес Сидней
Рамос Рубен
 
61'
 
Альваро Фернандес
65'
 
Леонардо Маркос
Престианни Джанлука
66'
Фримпонг Годфрид
 
76'
 
Баррейро Леандро
77'
 
Де Соуза Силва Мадсон
Ди Мария Анхель
77'
 
Кабрал Артур
Мартинс Бернардо
77'
 
Рольхейсер Бенхамин
Павлидис Вангелис
77'
Гильерме Шеттине
Алан Осорио
 
84'
Офори Лоуренс
(Мартинс Бернардо)
1:0
86'
 
Joao Rego
Кекчю Оркун
90'
Маракас
 
90'
 
Рольхейсер Бенхамин
90'
1:1
Леонардо Маркос
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Морейренсе 2.5% (3)
X 5.1% (6)
Бенфика 92.4% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
6
Рамос
Рубен
10
Антониссе
Джереми
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Нлаво
Луис
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
61
Флорентину
18
Баррейро
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
25
Престианни
Джанлука
14
Павлидис
Вангелис
Морейренсе
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Бенфика

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
116.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

28 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

3.6%
28.6%
67.8%
1 победа 8 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
КЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
КЛ
1:6
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
LC2S
0:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КЛ
1:1
К
0:2
К
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.69
0.83

Среднее время на гол

130
108

Всего голов

27
34

Голов в среднем за матч

2.25
2.13

Среднее время на гол

40
42

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.75
Офори Лоуренс 1 0.25
Алан Осорио 1 (1) 0.25
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.25
Маракас 1 0.25
Рамос Рубен 0 0
Мартинс Бернардо 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эурснес Фредрик 1 0.25
Павлидис Вангелис 1 0.25
Кекчю Оркун 1 0.25
Говейя Тьягу 1 0.25
Леонардо Маркос 1 (1) 0.25

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 1 1
Алан Осорио 2 0
Сантуш Педру 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 2 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2
Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1
Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0

Результаты матчей

Морейренсе
Бенфика

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
АВС
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    'Г О О О О О Л - Леонардо Маркос из команды Бенфика забивает с пенальти! Он пробил правой. Кевин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 96'
    Рольхейсер Бенхамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Маракас получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 86'
    Тактическая замена. Кекчю Оркун уходит с поля и его заменяет Joao Rego
  • 84'
    Мартинс Бернардо сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - Офори Лоуренс забивает с правой ноги!
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    • 55'
      Тактическая замена. Рамос Рубен уходит с поля и его заменяет Сидней Тавареш
    • 46'
      Тактическая замена. Флорентину уходит с поля и его заменяет Саншеш Ренату
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Морейренсе 2.5% (3)
    X 5.1% (6)
    Бенфика 92.4% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Бенфика

    Исход игры
    Морейренсе
    2.5% (3)
    Ничья
    5.1% (6)
    Бенфика
    92.4% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    41.5% (49)
    0:2 Бенфика
    24.6% (29)
    0:1 Бенфика
    9.3% (11)
    1:3 Бенфика
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    0:3 Бенфика
    4.2% (5)
    1:4 Бенфика
    1.7% (2)
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