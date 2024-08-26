  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Родина Москва
2:2
Второй тайм: 89'
Ротор
0'
0:1
6' Гол
Таликин Дамир
33' Желтая карточка
Агеев Михаил
1:1
45' Гол
Юшин Александр
45' Желтая карточка
Прищепа Дмитрий
2:1
48' Гол
Шадринцев Дмитрий
53' Желтая карточка
Шумских Алексей
82' Желтая карточка
Клещенко Александр
2:2
84' Гол
Прищепа Дмитрий

Ход матча

6'
0:1
Таликин Дамир
33'
 
Агеев Михаил
45'
Юшин Александр
1:1
45'
 
Прищепа Дмитрий
46'
 
Кухарчук Илья
Агеев Михаил
48'
Шадринцев Дмитрий
2:1
53'
 
Шумских Алексей
54'
 
Плиев Заурбек
Тюрин Владислав
66'
 
Морозов Владислав
Касимов Тимур
67'
Сокол Артём
Мусаев Леон
 
72'
 
Завезён Юрий
Семёнов Андрей Игоревич
72'
 
Шильников Глеб
Плотников Никита
73'
Рейна Йорди
Концевой Артём
 
82'
Клещенко Александр
 
84'
2:2
Прищепа Дмитрий
Прогнозы 129
Родина Москва 45.7% (59)
X 35.7% (46)
Ротор 18.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Ротор
2.13
Реклама, melbet.ru
6.80
Реклама, fon.bet
34.72
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Ротор

История личных встреч

Родина Москва
Ротор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КФ
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 3 0.43
Рейна Йорди 1 0.14
Гордюшенко Астемир 1 0.14
Шадринцев Дмитрий 1 0.14
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 2 0.29
Шумских Алексей 1 0.14
Кухарчук Илья 1 0.14
Болотов Евгений 1 0.14
Таликин Дамир 1 0.14

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусаев Леон 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Рядно Михаил 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Шумских Алексей 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Завезён Юрий 1 0
Швецов Максим 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Ротор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Чайка
 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
5.
Ротор
 2:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
6.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сочи
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
8.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
9.
Балтика
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Родина Москва
 2:2 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
11.
Енисей
 Заявка 7 3 0 4 5 - 7 9
12.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Родина Москва
 2:2 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Ротор
 2:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 2:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Родина Москва
 2:2 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Балтика Аванесян Тигран 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Подача углового у ворот Чагрова, который замешкался в воротах, но подстраховали защитники. 
  • Желтая карточка
    90'
    Жёлтая карточка кому-то из игроков "Ротора". Не очень ясно кому.
  • Дополнительное время
    89'
    4 минуты добавила арбитр.
  • Замена
    88'
    Замена у "Ротора". Данилин вступил в игру вместо  Гордюшенко.
  • 87'
     Прищепа совершил рейд, отбор за Рейной, отыграл он на Клещенко, длинный перевод на левый край, принял мяч Фищенко, покатил на  Гордюшенко, который пробил мимо цели.
  • 86'
    Атака "Родины" через левый край, аут заработали москвичи. Бросил аут  Гордюшенко, Кухарчук подобрал мяч, поставив корпус.
  • 85'
    Пять минут остаётся играть. А матч получился неплохим весьма. И самое интересное впереди.
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!!! С левой ноги пробил Прищепа, чуть подкручивая мяч. Корякин получил удар в свой угол! Запутали вратаря немного. 
  • 83'
    Стенка из четверых футболистов выстроена. Удар с левой ноги от Прищепа...
  • Желтая карточка
    82'
     Клещенко за фол на Морозове получил жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Морозов опаснейший штрафной удар заработал! Прямо по центру. До ворот 20 метров. 
  • 80'
    Таликин с мячом, осмотрелся, выдал передачу на  Болотова, который пробил! В защитника попал!
  • 79'
    Стандарт в пользу "Родины", подача  Гордюшенко, мяч заметался на линии вратарской, пытался добавить по воротам  Клещенко, но забрал игровой снаряд Чагров.
  • Опасный момент
    78'
    Заброс на Кухарчука, который отдал на правый край на Шильникова, который подачу исполнил, невероятным образом не сумел обработать игровой снаряд Болотов. Отличный был у него момент! Можно было остановить и пробить. Можно было с лёта пробить. Но... Ничего не получилось у Болотова.
  • 76'
    Постепенно сбавляют темп хозяева, всячески они стараются уменьшить давление на свои ворота. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      74'
      Замена у "Родины". Ушёл с поля Концевой. Вступил в игру Рейна.
    • Замена
      73'
      Замены у "Ротора". Плотников и Семёнов ушли с поля. Вступили в игру  Шильников и Завезён.
    • 72'
      Сокол с правого фланга наброс в чужие владения выполнил, Крижан чуть не отправил мяч в свои ворот. 
    • 71'
      Денис Бояринцев готов ещё перестановки.  Шильников и Завезён должны вступить в игру. Пока что длинный заброс на Гордюшенко, мяч достался Юшину, хороша передача на партнёра, но того обокрали.
    • 70'
      Двадцать минут у нас остаётся. "Ротор" проводит всё более активные действия. Пока безрезультатно. 
    • Замена
      68'
      Замена у "Родины". Ушёл с поля Мусаев. Вступил в игру  Сокол.
    • 67'
      Нарушение правил в центре поля зафиксировала Вера Опейкина со стороны Клещенко.
    • Замена
      66'
      Замена у "Ротора". Касимов уступил место на поле Морозову.
    • 66'
      Диагональ на левый край, где принял мяч Шадринцев, пас назад выдал. Клещенко через центр пошёл.
    • 65'
      Прострел с левого фланга, Кухарчук замыкал этот прострел, но попал в руки Корякину.
    • Угловой
      64'
      Подача не ровная вышла, с лёта пытался пробить Шадринцев, но попал он в соперника. 
    • Опасный момент
      63'
      Юшин! Хлёсткий удар с 19 метров!  Гордюшенко ему под удар сбросил, Александр Юшин пробил, но Чагров перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      61'
       Гордюшенко подобрал мяч после подачи с углового. Решил он начать наступление, но его пас вышел не точным. 
    • 60'
       Семёнов грузил в чужую штрафную площадь. Угловой удар заработали его партнёры.
    • 59'
      Подача с левого фланга в штрафную площадь "Родины" от Прищепы, головой бил Болоов, но не акцентированно. Выше цели вышло.
    • 58'
      Прострельная передача с правого фланга Плотникова, принял мяч Швецов, но пробить не вышло. 
    • 57'
      По правому краю Прищепа начал атаку "Ротора", но чуть замедлил с развитием атаки.
    • 56'
       Плотников полез в отбор, забрал мяч под свой контроль. Не получилось дальше сыграть. 
    • Замена
      55'
      Замена у "Ротора". Плиев в игре. Тюрин покинул поле.
    • 54'
      С мячом на своей половине поля москвичи. Продолжают давление несмотря на то, что уже ведут в счёте. 
    • Желтая карточка
      52'
      Третья жёлтая карточка для игроков "Ротора". Шумских не пустил в прорыв соперника. "Горчичник" получил. 
    • 50'
      В центре поля подобрал мяч Болотов, перевод на левый край он исполнил, принять некому мяч оказалось. 
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Шадринцев!!!! Из центра поля начал атаку Юшин, красиво развернулся, выдал передачу на  Гордюшенко, который "разрезал" оборону соперника передачей с правой ноги на ход Шадринцеву, который с левой ноги пробил в дальний угол ворот Чагрова! Без шансов для голкипера.
    • 48'
      Удар из-за пределов штрафной площади, забрал мяч Корякин. 
    • 47'
      С нарушения правил начался второй тайм, разыграли стандарт хозяева. Но в контратаку побежали волгоградцы, удар Болотова, в защитника мяч пришёлся.
    • Замена
      46'
      Замена у "Ротора". Ушёл с поля Агеев. Вступил в игру  Кухарчук.
    • Второй тайм начался
      46'
       Начался второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. 
    • Желтая карточка
      45'
      Жёлтая карточка за срыв атаки. Прищепа. 
    • Дополнительное время
      44'
      2 минуты добавил рефери.
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Через левый край начали атаку москвичи, передача на Юшина, который одним касанием принял, потратил два касания, чтобы подработать и с правой ноги обводящим ударом направил игровой снаряд в дальний верхний угол!
    • 42'
       Чагров пробил от ворот, Мусаев головой вперёд пытался сыграть, там никого из партнёров не было. 
    • 41'
      Решился на удар с правой ноги Концевой, из-за пределов штрафной площади он наносил удар. Рядом со штангой. 
    • 40'
      Длинный заброс от центрального круга на левый край. Набрал ход  Фищенко, но споткнулся и упустил мяч. 
    • 39'
      Лежит на газоне  Клещенко, но атака "Ротора" продолжается. Никто не собирался мяч выбивать за пределы поля. 
    • 38'
      Плотников разгонял атаку "Ротора", передача на Тюрина, но не прошёл игровой снаряд. 
    • 37'
       Гордюшенко пытался взять игру на себя, найти момент для удара. В защитника угодил. 
    • 36'
      Чагров с линии вратарской ввёл мяч в игру. На левый край был направлен мяч. 
    • 34'
      Подача на дальнюю штангу ворот "Ротора". Больно уж сильно. Рядно до мяча не добрался. 
    • 33'
      Мещанинов разыграл стандарт, получил передачу обратно, на правый край на Швецова, который перевод на левый край выполнил. 
    • Желтая карточка
      32'
      Жёлтая карточка для Агеева! На ровном месте создали момент у своих ворот хозяева. Покатил назад  Мещанинов, но сделал это ужасно, Агеев пытался в подкате протолкнуть мяч в ворота, Корякин спас ценой травмы. 
    • 31'
      Юшин с мячом, пытался найти вариант для удара. Сыграл на  Гордюшенко, до которого не дошёл игровой снаряд. 
    • 30'
      Аут сильно бросил Плотников, по левому краю продолжают атаку волгоградцы, Касимов покатил на Тюрина, который с левой ноги выполнил прострел! Замкнуть вновь некому.
    • 29'
      Крижан отыграл на правый край, Рядно загнали в угол, не получилось у него прострел выполнить. 
    • 27'
      Верховая борьба.  Прищепа полез в борьбу, оказался на газоне. Стандарт быстро разыграл Таликин, но мяч потерян. 
    • 26'
       Прищепа с мячом на левом фланге, рядом двое партнёров, но передачи они не заждались. 
    • 25'
      Владимир Газзаев крупным планом. Выглядит потерянным. Нужно ему какие-то решения сейчас принимать. 
    • 24'
      "Родина" всё чаще появляется на чужой половине поля.  Касимов убегал по флангу, но в плечо сыграл Крижан, не пустивший соперника к мячу. 
    • 23'
      Рядно подключился к атаке, но вхолостую пробежался к штрафной площади соперника. 
    • 21'
      Подача с правого фланга в штрафную площадь "Родины", забрал мяч наверху Корякин. 
    • 20'
      Тюрин включил скорость на левом фланге, пробросил мяч себе на ход, но догнать его не сумел. 
    • 19'
      В центре поля взял мяч под свой контроль Концевой, передача на Фищенко, который отыграл на Гордюшенко, тот выдал пас Юшину, удар... Чагров на месте. Но удар прямо по центру ворот вышел.
    • 18'
      Бояринцев активен на бровке, что-то подсказывает своим подопечным, пытается их отогнать от своих ворот. "Родина" в последние минуты достаточно активна. 
    • 16'
       Фищенко с мячом, передача на Юшина, который не сумел уйти от соперника. 
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды. Вновь через правый край через Рядно, который активен, пытается обострять, проблема с завершением атак. 
    • 13'
      Между прочим, это тот самый Михаил Рядно, который забивал ретро бутсами и становился вторым самым молодым автором гола ЦСКА в текущем веке. 
    • 12'
      С мячом на правом фланге Рядно, прострел последовал. Замкнуть некому. Подбор за Клещенко, который снова на правый край на Рядно играет. Активен Михаил. 
    • 11'
      Болотов с мячом в районе центра поля, передача на левый край пошла. Подобрал мяч Концевой. 
    • 10'
       Плотников с мячом, передача на левый край, удар после прострела в исполнении Плотникова с левой ноги! Мощно, но выше цели. 
    • 9'
      Передача на правый край, прокинул себе одним касанием мяч на ход  Рядно, убегать начал от Швецова, но упустил его за боковую. 
    • 8'
      Корякин отыграл на левый край, Крижан по левому краю начинает атаку, передача на Мусаева.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Таликин!!!! Неожиданное начало для "Ротора". Принял он игровой снаряд на правом фланге, начал смещаться, вошёл в штрафную площадь и пробил с правой ноги! Рикошет и залетел он в ворота Корякина!
    • 5'
       Болотов подобрал мяч в центре поля, передача на Тюрина, который потерял игровой снаряд. 
    • 4'
      В центре поля борьба за игровой снаряд, Семёнов коленом сбросил мяч в сторону. Длинный заброс с левого фланга во владения москвичей. Корякин здорово сыграл на выходе. 
    • 3'
      Крупным планом наставник "Ротора" Денис Бояринцев. В текущем сезоне его подопечные за шесть туров набрали 10 очков. Вполне неплохо. 
    • 2'
      Сразу же в атаку. Имел возможность завладеть мячом  Гордюшенко. Не успел он к этой передаче. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. Дала стартовый свисток Вера Опейкина. 
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче восьмого тура Первой лиги между московской "Родиной" и волгоградским "Ротором". На месте комментатора для вас буду работать я, Константин Лицин. 

      Судейская бригада
      Главный судья: Вера Опейкина (Сочи)
      Помощники: Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
                             Евгений Синянский (Ярославль)

      Статистика и цифры
      – Команды лишь однажды играли между собой.  
      – В единственной очной встрече «Ротор» одолел соперника 6:0.     
      – В шести стартовых турах у «Родина» одно поражение, у «Ротора» два.  

      Прогноз на игру
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Родина Москва.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.10. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.10 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    Родина Москва 45.7% (59)
    X 35.7% (46)
    Ротор 18.6% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Ротор
    2.13
    Реклама, melbet.ru
    6.80
    Реклама, fon.bet
    34.72
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва 2:2 Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 2:2 Ротор

    Исход игры
    Родина Москва
    45.7% (59)
    Ничья
    35.7% (46)
    Ротор
    18.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (35)
    2:1 Родина Москва
    19.4% (25)
    1:0 Родина Москва
    19.4% (25)
    1:2 Ротор
    7% (9)
    0:1 Ротор
    4.7% (6)
    2:0 Родина Москва
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Родина Москва
    Ротор
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный