Пять минут остаётся играть. А матч получился неплохим весьма. И самое интересное впереди.

Прищепа совершил рейд, отбор за Рейной, отыграл он на Клещенко, длинный перевод на левый край, принял мяч Фищенко, покатил на Гордюшенко, который пробил мимо цели.

Замена у "Ротора". Данилин вступил в игру вместо Гордюшенко.

Жёлтая карточка кому-то из игроков "Ротора". Не очень ясно кому.

Подача углового у ворот Чагрова, который замешкался в воротах, но подстраховали защитники.

Постепенно сбавляют темп хозяева, всячески они стараются уменьшить давление на свои ворота.

Заброс на Кухарчука, который отдал на правый край на Шильникова, который подачу исполнил, невероятным образом не сумел обработать игровой снаряд Болотов. Отличный был у него момент! Можно было остановить и пробить. Можно было с лёта пробить. Но... Ничего не получилось у Болотова.

Стандарт в пользу "Родины", подача Гордюшенко, мяч заметался на линии вратарской, пытался добавить по воротам Клещенко, но забрал игровой снаряд Чагров.

Таликин с мячом, осмотрелся, выдал передачу на Болотова, который пробил! В защитника попал!

Морозов опаснейший штрафной удар заработал! Прямо по центру. До ворот 20 метров.

Клещенко за фол на Морозове получил жёлтую карточку.

Стенка из четверых футболистов выстроена. Удар с левой ноги от Прищепа...

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!!! С левой ноги пробил Прищепа, чуть подкручивая мяч. Корякин получил удар в свой угол! Запутали вратаря немного.

Прострел с левого фланга, Кухарчук замыкал этот прострел, но попал в руки Корякину.

Диагональ на левый край, где принял мяч Шадринцев, пас назад выдал. Клещенко через центр пошёл.

Замена у "Ротора". Касимов уступил место на поле Морозову.

Нарушение правил в центре поля зафиксировала Вера Опейкина со стороны Клещенко.

Замена у "Родины". Ушёл с поля Мусаев. Вступил в игру Сокол.

Двадцать минут у нас остаётся. "Ротор" проводит всё более активные действия. Пока безрезультатно.

Денис Бояринцев готов ещё перестановки. Шильников и Завезён должны вступить в игру. Пока что длинный заброс на Гордюшенко, мяч достался Юшину, хороша передача на партнёра, но того обокрали.

Сокол с правого фланга наброс в чужие владения выполнил, Крижан чуть не отправил мяч в свои ворот.

Замены у "Ротора". Плотников и Семёнов ушли с поля. Вступили в игру Шильников и Завезён.

Замена у "Родины". Ушёл с поля Концевой. Вступил в игру Рейна.

Замена у "Ротора". Ушёл с поля Агеев. Вступил в игру Кухарчук.

С нарушения правил начался второй тайм, разыграли стандарт хозяева. Но в контратаку побежали волгоградцы, удар Болотова, в защитника мяч пришёлся.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Шадринцев!!!! Из центра поля начал атаку Юшин, красиво развернулся, выдал передачу на Гордюшенко, который "разрезал" оборону соперника передачей с правой ноги на ход Шадринцеву, который с левой ноги пробил в дальний угол ворот Чагрова! Без шансов для голкипера.

В центре поля подобрал мяч Болотов, перевод на левый край он исполнил, принять некому мяч оказалось.

Третья жёлтая карточка для игроков "Ротора". Шумских не пустил в прорыв соперника. "Горчичник" получил.

С мячом на своей половине поля москвичи. Продолжают давление несмотря на то, что уже ведут в счёте.

Замена у "Ротора". Плиев в игре. Тюрин покинул поле.

Плотников полез в отбор, забрал мяч под свой контроль. Не получилось дальше сыграть.

По правому краю Прищепа начал атаку "Ротора", но чуть замедлил с развитием атаки.

Прострельная передача с правого фланга Плотникова, принял мяч Швецов, но пробить не вышло.

Подача с левого фланга в штрафную площадь "Родины" от Прищепы, головой бил Болоов, но не акцентированно. Выше цели вышло.

Семёнов грузил в чужую штрафную площадь. Угловой удар заработали его партнёры.

Гордюшенко подобрал мяч после подачи с углового. Решил он начать наступление, но его пас вышел не точным.

Юшин! Хлёсткий удар с 19 метров! Гордюшенко ему под удар сбросил, Александр Юшин пробил, но Чагров перевёл мяч на угловой.

Подача не ровная вышла, с лёта пытался пробить Шадринцев, но попал он в соперника.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв.

45' Жёлтая карточка за срыв атаки. Прищепа.

44' 2 минуты добавил рефери.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Через левый край начали атаку москвичи, передача на Юшина, который одним касанием принял, потратил два касания, чтобы подработать и с правой ноги обводящим ударом направил игровой снаряд в дальний верхний угол!

42' Чагров пробил от ворот, Мусаев головой вперёд пытался сыграть, там никого из партнёров не было.

41' Решился на удар с правой ноги Концевой, из-за пределов штрафной площади он наносил удар. Рядом со штангой.

40' Длинный заброс от центрального круга на левый край. Набрал ход Фищенко, но споткнулся и упустил мяч.

39' Лежит на газоне Клещенко, но атака "Ротора" продолжается. Никто не собирался мяч выбивать за пределы поля.

38' Плотников разгонял атаку "Ротора", передача на Тюрина, но не прошёл игровой снаряд.

37' Гордюшенко пытался взять игру на себя, найти момент для удара. В защитника угодил.

36' Чагров с линии вратарской ввёл мяч в игру. На левый край был направлен мяч.

34' Подача на дальнюю штангу ворот "Ротора". Больно уж сильно. Рядно до мяча не добрался.

33' Мещанинов разыграл стандарт, получил передачу обратно, на правый край на Швецова, который перевод на левый край выполнил.

32' Жёлтая карточка для Агеева! На ровном месте создали момент у своих ворот хозяева. Покатил назад Мещанинов, но сделал это ужасно, Агеев пытался в подкате протолкнуть мяч в ворота, Корякин спас ценой травмы.

31' Юшин с мячом, пытался найти вариант для удара. Сыграл на Гордюшенко, до которого не дошёл игровой снаряд.

30' Аут сильно бросил Плотников, по левому краю продолжают атаку волгоградцы, Касимов покатил на Тюрина, который с левой ноги выполнил прострел! Замкнуть вновь некому.

29' Крижан отыграл на правый край, Рядно загнали в угол, не получилось у него прострел выполнить.

27' Верховая борьба. Прищепа полез в борьбу, оказался на газоне. Стандарт быстро разыграл Таликин, но мяч потерян.

26' Прищепа с мячом на левом фланге, рядом двое партнёров, но передачи они не заждались.

25' Владимир Газзаев крупным планом. Выглядит потерянным. Нужно ему какие-то решения сейчас принимать.

24' "Родина" всё чаще появляется на чужой половине поля. Касимов убегал по флангу, но в плечо сыграл Крижан, не пустивший соперника к мячу.

23' Рядно подключился к атаке, но вхолостую пробежался к штрафной площади соперника.

21' Подача с правого фланга в штрафную площадь "Родины", забрал мяч наверху Корякин.

20' Тюрин включил скорость на левом фланге, пробросил мяч себе на ход, но догнать его не сумел.

19' В центре поля взял мяч под свой контроль Концевой, передача на Фищенко, который отыграл на Гордюшенко, тот выдал пас Юшину, удар... Чагров на месте. Но удар прямо по центру ворот вышел.

18' Бояринцев активен на бровке, что-то подсказывает своим подопечным, пытается их отогнать от своих ворот. "Родина" в последние минуты достаточно активна.

16' Фищенко с мячом, передача на Юшина, который не сумел уйти от соперника.

15' Четверть часа отыграли команды. Вновь через правый край через Рядно, который активен, пытается обострять, проблема с завершением атак.

12' С мячом на правом фланге Рядно, прострел последовал. Замкнуть некому. Подбор за Клещенко, который снова на правый край на Рядно играет. Активен Михаил.

11' Болотов с мячом в районе центра поля, передача на левый край пошла. Подобрал мяч Концевой.

10' Плотников с мячом, передача на левый край, удар после прострела в исполнении Плотникова с левой ноги! Мощно, но выше цели.

9' Передача на правый край, прокинул себе одним касанием мяч на ход Рядно, убегать начал от Швецова, но упустил его за боковую.

8' Корякин отыграл на левый край, Крижан по левому краю начинает атаку, передача на Мусаева.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Таликин!!!! Неожиданное начало для "Ротора". Принял он игровой снаряд на правом фланге, начал смещаться, вошёл в штрафную площадь и пробил с правой ноги! Рикошет и залетел он в ворота Корякина!

5' Болотов подобрал мяч в центре поля, передача на Тюрина, который потерял игровой снаряд.

4' В центре поля борьба за игровой снаряд, Семёнов коленом сбросил мяч в сторону. Длинный заброс с левого фланга во владения москвичей. Корякин здорово сыграл на выходе.

3' Крупным планом наставник "Ротора" Денис Бояринцев. В текущем сезоне его подопечные за шесть туров набрали 10 очков. Вполне неплохо.

2' Сразу же в атаку. Имел возможность завладеть мячом Гордюшенко. Не успел он к этой передаче.