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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Родина Москва
 
Позже
Ротор
Прогнозы 56
Родина Москва 48.2% (27)
X 35.7% (20)
Ротор 16.1% (9)
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Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Ротор
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История личных встреч

Родина Москва
Ротор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КФ
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 2 0.33
Рейна Йорди 1 0.17
Гордюшенко Астемир 1 0.17
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 2 0.33
Шумских Алексей 1 0.17
Кухарчук Илья 1 0.17
Болотов Евгений 1 0.17

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусаев Леон 3 0
Рейна Йорди 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Клещенко Александр 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Рядно Михаил 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Завезён Юрий 1 0
Швецов Максим 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Ротор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
7.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
8.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
15.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.



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    2.05 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Родина Москва 48.2% (27)
    X 35.7% (20)
    Ротор 16.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Ротор
    2.10
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Ротор

    Исход игры
    Родина Москва
    47.4% (27)
    Ничья
    36.8% (21)
    Ротор
    15.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (18)
    2:1 Родина Москва
    28.1% (16)
    1:0 Родина Москва
    12.3% (7)
    1:2 Ротор
    10.5% (6)
    0:1 Ротор
    5.3% (3)
    2:0 Родина Москва
    5.3% (3)
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    Родина Москва
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