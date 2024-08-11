Продолжает создавать моменты у чужих ворот "Нефтехимик", хочет второй до перерыва забить.

Замена у тульского "Арсенала". Раздорских ушёл с поля. Вступил в игру Дмитриев. Кроме того, ушёл с поля Минаев. Вступил в игру Турищев.

Ндука в подкате выбил игровой снаряд за пределы поля. Немного не рассчитал. Угловой.

Петров разыграл корнер, передача на Кахидзе, тот осмотрелся, но покатил не туда.

39' Подача от Петрова, заметался мяч на линии штрафной площади, отскочил к Шоркину, который пробил! Не видел момент удара Левашов, но игровой снаряд прошёл выше перекладины.

37' Сагуткин подправил мяч, который был пущен Кахидзе! Небольшая корректировка, игровой снаряд ударился в штангу! А дальше? Снова угловой!

36' Ещё один угловой. Снова Петров у мяча. Подача такая же, как и в случае с забитым мячом, но отбились хозяева.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Шильцов!!!! Подача Петрова на линию вратарской, удар по воротам последовал от Шильцова, мяч попал в голову Большакову, следом в перекладину, отскочил в землю, а затем был добит в ворота! Открывает счёт "Нефтехимик" после розыгрыша углового! Гол на Шильцова записан!

34' Петров пошёл подавать угловой. Левашов выстроил оборону. Подача от Петрова с правой ноги, скидка...

33' Аут бросил Ситдиков, подобрал его на фланге Алиев, увёл Ндука, отыграл на Шильцова, который не сумел найти момент для удара.

32' В атаке гости, передача на Алиева, который вошёл в чужую штрафную площадь, нашёл момент для удара с левой ноги, но Левашов среагировал и отразил мяч в сторону!