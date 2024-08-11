☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 5.
Арсенал Тула
0:1
Перерыв
Нефтехимик
0'
11' Желтая карточка
Жилкин Григорий
14' Желтая карточка
Хабибов Ансор
0:1
33' Гол
Шильцов Константин

Ход матча

11'
Жилкин Григорий
 
14'
Хабибов Ансор
 
33'
0:1
Шильцов Константин
38'
Дмитриев Олег
Раздорских Никита
 
38'
Турищев Максим
Минаев Роман
 
Прогнозы 118
Арсенал Тула 96.6% (114)
X 2.5% (3)
Нефтехимик 0.8% (1)
Все прогнозы
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Арсенал Тула
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Нефтехимик

История личных встреч

Арсенал Тула
Нефтехимик

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 2 0.4
Цараев Алан 1 0.2
Раздорских Никита 1 0.2
Большаков Кирилл 1 0.2
Гелоян Ишхан 0 0
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 2 0.4
Алиев Саид 2 0.4
Шоркин Максим 1 0.2
Петров Максим Вячеславович 1 0.2
Шильцов Константин 1 0.2

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Алиев Саид 1 0
Першин Матвей 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Арсенал Тула
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0
Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0
Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Нефтехимик

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 5 4 0 1 5 - 2 12
2.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Чайка
 2:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
8.
Ротор
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Родина Москва
 0:2 Заявка 5 2 1 2 2 - 3 7
11.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
3.
Чайка
 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Родина Москва
 0:2 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Чайка
 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Родина Москва
 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Нефтехимик
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил арбитр. 
  • Угловой
    44'
    Петров разыграл корнер, передача на Кахидзе, тот осмотрелся, но покатил не туда. 
  • 43'
    Ндука в подкате выбил игровой снаряд за пределы поля. Немного не рассчитал. Угловой.
  • 42'
    Не стал Сторожук ждать перерыва. Сразу перестановки сделал. 
  • Замена
    41'
    Замена у тульского "Арсенала". Раздорских ушёл с поля. Вступил в игру Дмитриев. 
    Кроме того, ушёл с поля Минаев. Вступил в игру Турищев.
  • 40'
    Продолжает создавать моменты у чужих ворот "Нефтехимик", хочет второй до перерыва забить.
  • 39'
    Подача от Петрова, заметался мяч на линии штрафной площади, отскочил к Шоркину, который пробил! Не видел момент удара Левашов, но игровой снаряд прошёл выше перекладины.
  • Штанга
    37'
     Сагуткин подправил мяч, который был пущен Кахидзе! Небольшая корректировка, игровой снаряд ударился в штангу! А дальше? Снова угловой!
  • Угловой
    36'
    Ещё один угловой. Снова Петров у мяча. Подача такая же, как и в случае с забитым мячом, но отбились хозяева.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Шильцов!!!! Подача Петрова на линию вратарской, удар по воротам последовал от Шильцова, мяч попал в голову Большакову, следом в перекладину, отскочил в землю, а затем был добит в ворота! Открывает счёт "Нефтехимик" после розыгрыша углового! Гол на Шильцова записан!
  • Угловой
    34'
    Петров пошёл подавать угловой. Левашов выстроил оборону. Подача от Петрова с правой ноги, скидка... 
  • 33'
    Аут бросил Ситдиков, подобрал его на фланге Алиев, увёл Ндука, отыграл на Шильцова, который не сумел найти момент для удара.
  • Опасный момент
    32'
    В атаке гости, передача на Алиева, который вошёл в чужую штрафную площадь, нашёл момент для удара с левой ноги, но Левашов среагировал и отразил мяч в сторону!
  • 31'
     Ситдиков с мячом на левом фланге, прострел выполнил... Забрал мяч Левашов.
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    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Изменятся ли нули на другие цифры? Нарушение в центре поля пока что. Придержал Липовой Петрова. 
    • 28'
      Правым краем идут в атаку нижнекамцы, прострел пошёл на Алиева, который не добрался до мяча... 
    • 27'
      Назад на Левашова передача, тот на левый край забросил на Хабибова, который не сумел уйти от соперника. 
    • 26'
      Алиев с мячом, попытка обойти соперника не увенчалась успехом. 
    • 25'
      Середина первого тайма, нули на табло, 1:0 по жёлтым карточкам. 
    • 23'
      Через левый край потащил мяч Хабибов, развернулся, назад отыграл.  Минае пытался замкнуть кросс, но вступил в отбор Янович и забрал мяч.
    • 22'
      Бердников вступил в отбор, выбил игровой снаряд за пределы поля.
    • 21'
       Шоркин в борьбу пошёл, выбил мяч за пределы поля.
    • 20'
      С мячом Янович, отдал на Ситдикова, тот на Кахидзе сыграл, но дальше атаку не сумел развернуть. 
    • 19'
      Левашов разыграл от ворот, передача на левый край. Цараев с мячом, отдал на Ндука, который длинный заброс на Минаева выполнил. Последний за мяч не зацепился. 
    • 18'
      В центре поля включился в борьбу Петров, забрал мяч под свой контроль, выдал на Алиева, тот не успел развернуться. Левашов забрал игровой снаряд.
    • Желтая карточка
      17'
       Емельянов на газоне! Досталось ему по ногам от Хабибова! Грубо было. И есть первая жёлтая карточка в матче!
    • 16'
      Обменялись команды аутами. Сторожук, наставник тульского "Арсенала", недоволен, что последний аут отдали сопернику.
    • 15'
       Жилкин бросил аут с левого фланга, против солнца ему это пришлось сделать. Но немного затянул с вводом мяча в игру.
    • 14'
      Минаев теперь на газоне. Рефери позволяет достаточно высокий градус борьбы проводить. 
    • 13'
      В центре поля Шильцов оказался на газоне, всё чисто. Чисто у него забрал мяч Липовой, передачу назад на Жилкина выполнил. 
    • 12'
       Кахидзе опередил Ндука, выбив мяч из штрафной площади после ввода мяча в игру. Подбор за туляками. 
    • 10'
      Весьма спокойно начали встречу команды. Присмотрелись, Сагуткин ("Нефтехимик") даже мимо пробил. И можно дальше успокоиться? Или что дальше?
    • 9'
       Бердников с мячом, увидел свободную зону на левом фланге, отыграл на  Раздорских, который резко развернулся и перевод на правый край выполнил. Аут для "Арсенала".
    • 8'
       Сагуткин с мячом, отыграл на ближнего защитника, который заброс в чужую штрафную площадь затеял. Отбились "канониры".
    • 6'
       Шоркин на газоне, разыграли стандарт нижнекамцы. Пока что они более активные. Но по воротам не попадают. 
    • Угловой
      5'
      Подача от Петрова, но точнее короткий розыгрыш и на ближнюю штангу, пробил в касание Сагуткин, но не из самой удобной позиции! Мимо цели... 
    • 4'
      Аут бросили нижнекамцы, Шильцов с мячом в чужих владениях, пытался заработать и извлечь что-то полезное, но не удалось уйти от защитника. Угловой заработал.
    • 3'
      Через левый край "Нефтехимик" провёл атаку, Родин сыграл на Емельянова, тот в штрафную площадь на Алиева, который убрал мяч под левую ногу, но в подкате под него бросился Большаков!
    • 2'
      С мячом  Янович, осмотрелся, не стал рисковать, Отправил игровой снаряд подальше.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любите футбола! Сегодня встречаемся на матче 5-го тура между тульским "Арсеналом" и нижнекамским "Нефтехимиком". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 

      Судейская бригада
      Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)
      Помощники: Руслан Шекемов (Нальчик)
                             Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)

      Статистика и цифры
      – Команды 6 раз играли между собой +4=1-1 при разнице мячей 8:5.  
      – В последней очной встрече «Арсенал» был сильнее 1:0.   
      – На двоих у команд всего одно поражение в четырёх сыгранных турах.   

      Прогноз.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.1% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Арсенал Тула 96.6% (114)
    X 2.5% (3)
    Нефтехимик 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Нефтехимик
    7.10
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    3.29
    4.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:1 Нефтехимик

    Исход игры
    Арсенал Тула
    96.6% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Нефтехимик
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    44.1% (52)
    1:0 Арсенал Тула
    29.7% (35)
    2:0 Арсенал Тула
    13.6% (16)
    3:1 Арсенал Тула
    1.7% (2)
    3:2 Арсенал Тула
    1.7% (2)
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