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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 5.
Арсенал Тула
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 48
Арсенал Тула 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Нефтехимик 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Нефтехимик
3.10
3.20
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3.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Нефтехимик

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 2 0.5
Цараев Алан 1 0.25
Раздорских Никита 1 0.25
Большаков Кирилл 1 0.25
Гелоян Ишхан 0 0
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 2 0.5
Алиев Саид 2 0.5
Шоркин Максим 1 0.25
Петров Максим Вячеславович 1 0.25

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Алиев Саид 1 0
Першин Матвей 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Арсенал Тула
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0
Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0
Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Нефтехимик

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Сокол
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Сочи
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Шинник
 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Енисей
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Алания Абдоков Нури 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 48
    Арсенал Тула 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Нефтехимик 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Нефтехимик
    3.10
    3.20
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нефтехимик

    Исход игры
    Арсенал Тула
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Нефтехимик
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    51% (25)
    1:0 Арсенал Тула
    20.4% (10)
    2:0 Арсенал Тула
    18.4% (9)
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    Арсенал Тула
    Нефтехимик
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