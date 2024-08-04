☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:0
Конец матча
ФК Левый Берег
0'
59' Желтая карточка
Matej Angelov
72' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
1:0
90' Гол
Mark Assinor
90'+6
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
4
Ajdi
Dajko
5
Салиху
Хайдин
11
Пасич
Геннадий
15
Яшари
Мухаррем
6
Matej
Angelov
1
Тилль
Оливье
16
Олейник
Денис
90
Mark
Assinor
7
Eynel
Soares
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
3
Дударенко
Александр
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
11
Войцеховский
Владислав
96
Синица
Олег
19
Mykola
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
ЛНЗ Черкассы
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 1 1
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Мухаррем 1 0
Matej Angelov 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Левый Берег
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Левый Берег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3
ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Локомотив Киев 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - БК Виктория 1900 2:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
ФК Левый Берег

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ЛНЗ Черкассы Mark Assinor 1
Кривбасс Yegor Tverdokhlib 1
Кривбасс Кузык Денис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Кучеров Валерий 1
Кривбасс Кожушко Олег 1
Весь список
  • 72'
    Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Matej Angelov уходит с поля. Arad Bar выходит вместо него
  • 65'
    Mykola Kogut уходит с поля. Ivan Kogut выходит вместо него
  • 59'
    Matej Angelov получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 1:0 ФК Левый Берег онлайн

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