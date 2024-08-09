☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:3
Конец матча
Ворскла
0'
10' Желтая карточка
Якимив Андрей
18' Желтая карточка
Luka Gucek
34' Желтая карточка
Ruslan Dedukh
0:1
50' Гол
Челядин Артём
61' Желтая карточка
Павлюк Евгений
0:2
68' Гол
Ковталюк Николай
0:3
90' Гол
Мякушко Сергей
90'+5
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
6
Sidnney
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
26
Taras
Galas
96
Синица
Олег
19
Mykola
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
27
Крупский
Илья
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
30
Нестеренко
Иван
80
Denys
Ndukve
11
Кане
Ибрахим
ФК Левый Берег
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челядин Артём 1 0.5
Мякушко Сергей 1 0.5
Ковталюк Николай 1 0.5
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якимив Андрей 1 0
Ruslan Dedukh 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлюк Евгений 2 0
Ковталюк Николай 1 0
Luka Gucek 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ворскла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1
Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Локомотив Киев 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0
Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1
Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкассы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Ворскла

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ruslan Dedukh получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Лука Гучек получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Якимив Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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