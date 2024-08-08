Тур: 3. Стадион: Арена Болт.
0'
31' Желтая карточкаКаевич Асмир
1:0
49' ГолЭрвин Ли
65' Желтая карточкаАугусто Кайке
66' Желтая карточкаСтиепович Огнен
67' Желтая карточкаТомашевич Зарко
71' Желтая карточкаПекович Милорад
79' Желтая карточкаЛингман Лукас
81' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
84' Желтая карточкаТанака Атому
87' Желтая карточкаБожович Драшко
90'+5
Ход матча
31'
49'
1:0
65'
66'
67'
71'
76'
79'
84'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
23
Коку
Озан
94
Эрвин
Ли
11
Ian
Puleio
10
Каевич
Асмир
50
Матич
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Меллер ЛиэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ian PuleioПолузащитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Машович АленНападающий
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|1
|1
|Хостикка Сантери
|0
|0
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Илир
|2
|0.67
|Малешевич Лука
|0
|0
|Ian Puleio
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танака Атому
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малешевич Лука
|2
|0
|Пекович Милорад
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Каевич Асмир
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Цамай Илир
|1
|0
|Стиепович Огнен
|1
|0
|Стрикович Вук
|1
|0
|Аугусто Кайке
|1
|0
|Ian Puleio
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1
Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
Дечич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Дечич - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дечич 0:2 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1
Результаты матчей
ХИК
Дечич
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ХИК
Дечич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 1:0 Дечич
Исход игры
ХИК
95.5% (107)
Ничья
3.6% (4)
Дечич
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
37.61% (41)
Нет
62.39% (68)
Популярный счёт
2:0 ХИК
39.3% (44)
2:1 ХИК
32.1% (36)
1:0 ХИК
17.9% (20)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:0 ХИК
2.7% (3)
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