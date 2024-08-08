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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ХИК
1:0
Конец матча
Дечич
0'
31' Желтая карточка
Каевич Асмир
1:0
49' Гол
Эрвин Ли
65' Желтая карточка
Аугусто Кайке
66' Желтая карточка
Стиепович Огнен
67' Желтая карточка
Томашевич Зарко
71' Желтая карточка
Пекович Милорад
79' Желтая карточка
Лингман Лукас
81' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
84' Желтая карточка
Танака Атому
87' Желтая карточка
Божович Драшко
90'+5

Ход матча

31'
 
Каевич Асмир
49'
Эрвин Ли
(Хостикка Сантери)
1:0
63'
 
Стиепович Огнен
Стрикович Вук
63'
 
Божанович Матия
Секулович Петар
65'
 
Аугусто Кайке
66'
 
Стиепович Огнен
67'
 
Томашевич Зарко
67'
Палуметс Кевор
Коку Озан
 
67'
Лайонс-Фостер Бруклин
Паллас Ноа
 
71'
 
Пекович Милорад
76'
 
Цамай Илир
Матич Боян
76'
 
Божович Драшко
Каевич Асмир
79'
Лингман Лукас
 
81'
Канеллопулос Гиоргос
 
82'
Меллер Лиэм
Канеллопулос Гиоргос
 
82'
Банде Хассане
Планж Люк
 
82'
Танака Атому
Хостикка Сантери
 
84'
Танака Атому
 
87'
 
Божович Драшко

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
ХИК 95.5% (107)
X 3.6% (4)
Дечич 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Нейхейс
Теймен
28
Илитолва
Миска
45
Томас
Диого
6
Хальме
Аапо
30
Паллас
Ноа
23
Коку
Озан
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
7
Хостикка
Сантери
9
Планж
Люк
94
Эрвин
Ли
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
20
Секулович
Петар
8
Аугусто
Кайке
11
Ian
Puleio
10
Каевич
Асмир
77
Стрикович
Вук
50
Матич
Боян
ХИК
4-4-2
Дечич
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 1 1
Хостикка Сантери 0 0
Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Илир 2 0.67
Малешевич Лука 0 0
Ian Puleio 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танака Атому 1 0
Лингман Лукас 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малешевич Лука 2 0
Пекович Милорад 1 0
Божович Драшко 1 0
Каевич Асмир 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Цамай Илир 1 0
Стиепович Огнен 1 0
Стрикович Вук 1 0
Аугусто Кайке 1 0
Ian Puleio 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1
Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
Дечич
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Дечич - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дечич 0:2 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1

Результаты матчей

ХИК
Дечич

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ХИК
Дечич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Каевич Асмир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    ХИК 95.5% (107)
    X 3.6% (4)
    Дечич 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 1:0 Дечич

    Исход игры
    ХИК
    95.5% (107)
    Ничья
    3.6% (4)
    Дечич
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (41)
    Нет
    62.39% (68)
    Популярный счёт
    2:0 ХИК
    39.3% (44)
    2:1 ХИК
    32.1% (36)
    1:0 ХИК
    17.9% (20)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:0 ХИК
    2.7% (3)
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