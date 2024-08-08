Тур: 3. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
0:0
Второй тайм: 72'
0'
21' Желтая карточкаРэндалл Марк
29' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
57' Желтая карточкаПотоку Арбер
Ход матча
21'
29'
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
20
Таки
Астрит
88
Путита
11
Хамиди
Валид
10
Крейзу
Алмир
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
11 Хамиди ВалидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крейзу АлмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
99 Толай БлеартПолузащитник
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
13 Art Miftari
-
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Sean GrahamПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
-
10 Lee BonisНападающий
- Запасные игроки
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sean Brown
-
26 Corey Smith
-
-
34 Oisin Devlin
-
36 Dylan Graham
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
История личных встреч
ФК Балкани
Ларн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамиди Валид
|1
|0.33
|Каррица Бернард
|1 (1)
|0.33
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
|Engjaell Ajazaj
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэндалл Марк
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хамрун Спартанс - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2
Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1
Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0
Результаты матчей
ФК Балкани
Ларн
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч ФК Балкани 0:0 Ларн
Исход игры
ФК Балкани
88.3% (98)
Ничья
6.3% (7)
Ларн
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
45.37% (49)
Нет
54.63% (59)
Популярный счёт
2:1 ФК Балкани
32.4% (36)
2:0 ФК Балкани
26.1% (29)
1:0 ФК Балкани
24.3% (27)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Ларн
4.5% (5)
3:1 ФК Балкани
1.8% (2)
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