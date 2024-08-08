☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ФК Балкани
0:1
Конец матча
Ларн
0'
21' Желтая карточка
Рэндалл Марк
29' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
57' Желтая карточка
Потоку Арбер
83' Желтая карточка
Путита
85' Желтая карточка
Томсон Джозеф
0:1
89' Гол
Доннелли Аарон
90'+6

Ход матча

21'
 
Рэндалл Марк
22'
Geralb Smajli
Халили Гентрит
 
29'
Эмерлаху Линдон
 
46'
 
Томсон Джозеф
Рэндалл Марк
57'
Потоку Арбер
 
64'
Толай Блеарт
Исмайльгечи Марсель
 
74'
Джованни
Каррица Бернард
 
81'
 
Уонт Шон
Sean Graham
81'
 
Matthew Lusty
Райан Энди
83'
Путита
 
85'
 
Томсон Джозеф
89'
0:1
Доннелли Аарон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 111
ФК Балкани 88.3% (98)
X 6.3% (7)
Ларн 5.4% (6)
Все прогнозы
1
Количи
Энеа
4
Халили
Гентрит
32
Яшаница
Байрам
20
Таки
Астрит
88
Путита
11
Хамиди
Валид
6
Эмерлаху
Линдон
14
Исмайльгечи
Марсель
3
Потоку
Арбер
25
Каррица
Бернард
10
Крейзу
Алмир
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
18
Болджер
Киан
4
Доннелли
Аарон
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
27
Галлахер
Кристофер
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
8
Рэндалл
Марк
10
Lee
Bonis
ФК Балкани
3-5-2
Ларн
4-3-3

История личных встреч

ФК Балкани
Ларн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:4
ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамиди Валид 1 0.33
Каррица Бернард 1 (1) 0.33
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннелли Аарон 1 1

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Потоку Арбер 1 0
Путита 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0
Engjaell Ajazaj 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэндалл Марк 1 0
Томсон Джозеф 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Балкани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хамрун Спартанс - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2
Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1
Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0

Результаты матчей

ФК Балкани
Ларн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • 64'
    Исмайльгечи Марсель уходит с поля. Bleart Tolaj выходит вместо него
  • 57'
    Arber Potoku получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Рэндалл Марк уходит с поля. Томсон Джозеф выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Балкани 88.3% (98)
    X 6.3% (7)
    Ларн 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Балкани 0:1 Ларн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ФК Балкани 0:1 Ларн

    Исход игры
    ФК Балкани
    88.3% (98)
    Ничья
    6.3% (7)
    Ларн
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    45.37% (49)
    Нет
    54.63% (59)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Балкани
    32.4% (36)
    2:0 ФК Балкани
    26.1% (29)
    1:0 ФК Балкани
    24.3% (27)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Ларн
    4.5% (5)
    3:1 ФК Балкани
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный