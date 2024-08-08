Тур: 3. Стадион: Stadion Z'dezele.
1:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
30'
34'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
70
Менало
Лука
16
Квесич
Марио
77
Брнич
Иван
31
Jost
Pisek
3
Хор
Шон
18
Кларк
Тревор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоПолузащитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
-
31 Jost PisekНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Коутер НиноЗащитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
19 Поом МаркусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бурк ГрэмПолузащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менало Лука
|1
|1
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уоттс Дилан
|1
|0
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0
Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 1:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Целе
63.1% (70)
Ничья
19.8% (22)
Шемрок Роверс
17.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:0 Целе
27% (30)
2:1 Целе
21.6% (24)
1:1 Ничья
18% (20)
1:2 Шемрок Роверс
12.6% (14)
2:0 Целе
8.1% (9)
0:1 Шемрок Роверс
2.7% (3)
3:1 Целе
2.7% (3)
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