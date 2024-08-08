☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Целе
1:0
Второй тайм: 59'
Шемрок Роверс
0'
30' Желтая карточка
Уоттс Дилан
1:0
34' Гол
Менало Лука

Ход матча

30'
 
Уоттс Дилан
34'
Менало Лука
1:0
46'
Кавчич Матия
Дулка Марко
 
46'
Роландо Ааронс
Кучис Армандас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 111
Целе 63.1% (70)
X 19.8% (22)
Шемрок Роверс 17.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Шемрок Роверс
1.70
Реклама, pari.ru
6.15
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
98
Штубляр
Ловро
81
Неманич
Клемен
6
Зец
Давид
4
Дулка
Марко
70
Менало
Лука
8
Бобичанец
Лука
16
Квесич
Марио
77
Брнич
Иван
31
Jost
Pisek
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
1
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
6
Клири
Дэниел
2
Joshua
Honohan
23
Фарруджиа
Нил
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
18
Кларк
Тревор
15
Ньюджент
Даррах
9
Грин
Аарон
Целе
3-4-3
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менало Лука 1 1
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уоттс Дилан 1 0

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0
Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Менало Лука бьет в цель!
  • 30'
    Уоттс Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Целе 63.1% (70)
X 19.8% (22)
Шемрок Роверс 17.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Шемрок Роверс
1.70
Реклама, pari.ru
6.15
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Целе 1:0 Шемрок Роверс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Целе 1:0 Шемрок Роверс

Исход игры
Целе
63.1% (70)
Ничья
19.8% (22)
Шемрок Роверс
17.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:0 Целе
27% (30)
2:1 Целе
21.6% (24)
1:1 Ничья
18% (20)
1:2 Шемрок Роверс
12.6% (14)
2:0 Целе
8.1% (9)
0:1 Шемрок Роверс
2.7% (3)
3:1 Целе
2.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Целе
Шемрок Роверс
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный