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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Целе
1:0
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
30' Желтая карточка
Уоттс Дилан
1:0
34' Гол
Менало Лука
65' Желтая карточка
Хор Шон
73' Желтая карточка
Пёльс Леон
75' Желтая карточка
Зец Давид
84' Желтая карточка
Роландо Ааронс
90'+5

Ход матча

30'
 
Уоттс Дилан
34'
Менало Лука
1:0
46'
Кавчич Матия
Дулка Марко
 
46'
Роландо Ааронс
Кучис Армандас
 
57'
 
Darragh Burns
Кларк Тревор
65'
 
Хор Шон
67'
Коутер Нино
Матко Алёша
 
67'
Попович Денис
Брнич Иван
 
67'
Фильо Эдмилсон
Квесич Марио
 
67'
 
Макинефф Аарон
Ньюджент Даррах
73'
 
Пёльс Леон
75'
Зец Давид
 
77'
 
Бурк Грэм
Фарруджиа Нил
78'
 
Поом Маркус
Уоттс Дилан
84'
Роландо Ааронс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 111
Целе 63.1% (70)
X 19.8% (22)
Шемрок Роверс 17.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
98
Штубляр
Ловро
81
Неманич
Клемен
6
Зец
Давид
4
Дулка
Марко
70
Менало
Лука
8
Бобичанец
Лука
16
Квесич
Марио
77
Брнич
Иван
31
Jost
Pisek
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
1
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
6
Клири
Дэниел
2
Joshua
Honohan
23
Фарруджиа
Нил
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
18
Кларк
Тревор
15
Ньюджент
Даррах
9
Грин
Аарон
Целе
3-4-3
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менало Лука 1 1
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роландо Ааронс 1 0
Зец Давид 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хор Шон 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Пёльс Леон 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1
Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0
Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3

Результаты матчей

Целе
Шемрок Роверс

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Целе
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Менало Лука бьет в цель!
    • 30'
      Уоттс Дилан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Целе 63.1% (70)
    X 19.8% (22)
    Шемрок Роверс 17.1% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 1:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Целе
    63.1% (70)
    Ничья
    19.8% (22)
    Шемрок Роверс
    17.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Целе
    27% (30)
    2:1 Целе
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    18% (20)
    1:2 Шемрок Роверс
    12.6% (14)
    2:0 Целе
    8.1% (9)
    0:1 Шемрок Роверс
    2.7% (3)
    3:1 Целе
    2.7% (3)
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