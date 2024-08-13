Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаТолич Марко
13' Желтая карточкаШебаке Иссам
25' Желтая карточкаВиммер Кевин
29' Желтая карточкаВайсс Владимир
Ход матча
11'
13'
25'
29'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
29
Шебаке
Иссам
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шебаке ИссамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
12 Байрич КенанПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Максим МатяшПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
АПОЭЛ
Слован Братислава
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2 (1)
|0.5
|Сарфо Кингсли
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.5
|Мак Роберт
|3
|0.5
|Вайсс Владимир
|2
|0.33
|Куцка Юрай
|2
|0.33
|Толич Марко
|1
|0.17
|Барсегян Тигран
|1
|0.17
|Марчелли Нино
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Шарани Зуберу
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
10
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
Слован Братислава
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|4
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:0 Слован Братислава
Исход игры
АПОЭЛ
54.8% (63)
Ничья
29.6% (34)
Слован Братислава
15.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
2:1 АПОЭЛ
30.4% (35)
1:1 Ничья
25.2% (29)
1:0 АПОЭЛ
18.3% (21)
1:2 Слован Братислава
6.1% (7)
0:1 Слован Братислава
4.3% (5)
2:0 АПОЭЛ
3.5% (4)
1:3 Слован Братислава
1.7% (2)
0:2 Слован Братислава
1.7% (2)
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