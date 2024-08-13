Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТолич Марко
13' Желтая карточкаШебаке Иссам
25' Желтая карточкаВиммер Кевин
29' Желтая карточкаВайсс Владимир
45' Желтая карточкаПетрович Радосав
79' Желтая карточкаТакач Доминик
81' Вторая желтая карточкаПетрович Радосав
81' Желтая карточкаШарани Зуберу
81' Желтая карточкаЭль-Араби Юссеф
88' Желтая карточкаКашия Гурам
90'+11
Ход матча
11'
13'
25'
29'
45'
79'
81'
81'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
29
Шебаке
Иссам
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шебаке ИссамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
12 Байрич КенанПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Максим МатяшПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
АПОЭЛ
Слован Братислава
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2 (1)
|0.5
|Сарфо Кингсли
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.5
|Мак Роберт
|3
|0.5
|Вайсс Владимир
|2
|0.33
|Куцка Юрай
|2
|0.33
|Толич Марко
|1
|0.17
|Барсегян Тигран
|1
|0.17
|Марчелли Нино
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Шарани Зуберу
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Петрович Радосав
|1
|1
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Такач Доминик
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
10
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
Слован Братислава
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:0 Слован Братислава
Исход игры
АПОЭЛ
54.8% (63)
Ничья
29.6% (34)
Слован Братислава
15.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
2:1 АПОЭЛ
30.4% (35)
1:1 Ничья
25.2% (29)
1:0 АПОЭЛ
18.3% (21)
1:2 Слован Братислава
6.1% (7)
0:1 Слован Братислава
4.3% (5)
2:0 АПОЭЛ
3.5% (4)
1:3 Слован Братислава
1.7% (2)
0:2 Слован Братислава
1.7% (2)
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