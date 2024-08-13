☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
АПОЭЛ
0:0
Конец матча
Слован Братислава
0'
11' Желтая карточка
Толич Марко
13' Желтая карточка
Шебаке Иссам
25' Желтая карточка
Виммер Кевин
29' Желтая карточка
Вайсс Владимир
45' Желтая карточка
Петрович Радосав
79' Желтая карточка
Такач Доминик
81' Вторая желтая карточка
Петрович Радосав
81' Желтая карточка
Шарани Зуберу
81' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
88' Желтая карточка
Кашия Гурам
90'+11

Ход матча

11'
 
Толич Марко
13'
Шебаке Иссам
 
25'
 
Виммер Кевин
29'
 
Вайсс Владимир
45'
Петрович Радосав
 
62'
 
Сёке Юлиус
Толич Марко
69'
Майер Макс
Сарфо Кингсли
 
69'
Донис Анастасиос
Шебаке Иссам
 
69'
Дражич Стефан
Ндонгаля Дьемерси
 
76'
 
Барсегян Тигран
Стрелец Давид
76'
Корбу Мариус
Маркиньос XXIII
 
76'
 
Марчелли Нино
Вайсс Владимир
79'
 
Такач Доминик
81'
Петрович Радосав
 
81'
 
Шарани Зуберу
81'
Эль-Араби Юссеф
 
85'
 
Саввидис Кириакос
Мак Роберт
88'
 
Кашия Гурам
90'
Чиприано
Сушич Матео
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 115
АПОЭЛ 54.8% (63)
X 29.6% (34)
Слован Братислава 15.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
5
Двали
Лаша
3
Петрович
Радосав
19
Кинтилья
Хави
77
Ндонгаля
Дьемерси
70
Костадинов
Георги
44
Сарфо
Кингсли
29
Шебаке
Иссам
10
Маркиньос
XXIII
9
Эль-Араби
Юссеф
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
АПОЭЛ
4-4-2
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

АПОЭЛ
Слован Братислава

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 (1) 0.5
Сарфо Кингсли 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.5
Мак Роберт 3 0.5
Вайсс Владимир 2 0.33
Куцка Юрай 2 0.33
Толич Марко 1 0.17
Барсегян Тигран 1 0.17
Марчелли Нино 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Петрович Радосав 1 1
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Костадинов Георги 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Кашия Гурам 2 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Такач Доминик 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
10
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Вайсс Владимир получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Толич Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    АПОЭЛ 54.8% (63)
    X 29.6% (34)
    Слован Братислава 15.7% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:0 Слован Братислава

    Исход игры
    АПОЭЛ
    54.8% (63)
    Ничья
    29.6% (34)
    Слован Братислава
    15.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    2:1 АПОЭЛ
    30.4% (35)
    1:1 Ничья
    25.2% (29)
    1:0 АПОЭЛ
    18.3% (21)
    1:2 Слован Братислава
    6.1% (7)
    0:1 Слован Братислава
    4.3% (5)
    2:0 АПОЭЛ
    3.5% (4)
    1:3 Слован Братислава
    1.7% (2)
    0:2 Слован Братислава
    1.7% (2)
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