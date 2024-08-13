☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Фенербахче
0:0
Второй тайм: 81'
Лилль
0'
8' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
35' Желтая карточка
Рибейро Александро
55' Желтая карточка
Гомес Анхель
65' Желтая карточка
Джику Александер
68' Желтая карточка
Сёюнджю Чаглар
80' Желтая карточка
Жегрова Эдон

Ход матча

8'
Мюлдюр Мерт
 
35'
 
Рибейро Александро
55'
 
Гомес Анхель
63'
Эн-Несири Юссеф
Яндаш Мерт Хакан
 
63'
Осайи-Самуэль Брайт
Мюлдюр Мерт
 
65'
Джику Александер
 
68'
Сёюнджю Чаглар
 
69'
 
Жегрова Эдон
Кабелла Реми
75'
Кавечи Ирфан
Сен-Максимен Аллан
 
80'
 
Жегрова Эдон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 126
Фенербахче 60.3% (76)
X 29.4% (37)
Лилль 10.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
5
Юксек
Исмаил
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
22
Сантос
Тиаго
5
Гудмундссон
Габриэль
10
Кабелла
Реми
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Фенербахче
4-2-3-1
Лилль
5-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Лилль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 1
Шиманьски Себастьян 1 0.25
Кавечи Ирфан 1 0.25
Кадыоглу Ферди 1 0.25
Тадич Душан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Тиаго 1 0.5
Жегрова Эдон 1 0.5

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеко Эдин 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Тадич Душан 1 0
Джику Александер 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Гомес Анхель 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4
Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2
Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2

Результаты матчей

Фенербахче
Лилль

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    81'
    После свистка отбросил Жегрова мяч за пределы поля. Судья расценил такое поведение на желтую карточку.
  • 80'
    Со штрафного навесил Тадич на ближнюю штангу, куда забегал Джеко, но на выходе мяч в руки забрал Шевалье.
  • 79'
    Налетел на соперника Харальдссон на своей половине поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Замена
    78'
    Замена в составе турецкой команды произошла. Вместо Аллана Сен-Максимена игру продолжать будет Ирфан Кавечи.
  • 77'
    Присел на газон Рибейро на ровном месте, держась за бедро. Медики уже вышли на помощь футболисту. 
  • 76'
    Ушел от соперника на скорости Эн-Несири и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Джеко.
  • Опасный момент
    75'
    Взял инициативу на себя Дэвид, прошел к штрафной соперника и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 74'
    Протащил мяч по центру к штрафной соперника Шиманьски и вырез на ход Эн-Несири, но того опередил Шевалье на выходе.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Лилля" произошла. Вместо Ремм Кабелла свое игровое время получил Эдон Жегрова.
  • 72'
    Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил повреждение Дэвид, нуждаясь в помощи медиков.
  • Желтая карточка
    71'
    Наступил грубо на ногу сопернику на своей половине поля Сёюнджю, за что тут же был наказан желтой карточкой. 
  • 70'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Тиаго и в борьбе с защитником упал на газон. Судья пенальти здесь не поставил.
  • 69'
    С фланга навесил Сен-Максимен в штрафную на ход Тадичу, но тот головой не добрался до мяча в борьбе с защитником. 
  • 68'
    Мог убегать на ворота соперника Дэвид после заброса от Гомеса, но на выходе Ливакович оказался первым на мяче.
  • 67'
    Догнал мяч у лицевой линии Мёнье и прострелил вдоль ворот на Андре, но выстрел последнего пришелся точно в руки вратарю.
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    • Желтая карточка
      66'
      На чудой половине поля Гомес получил по ногам в грубом подкате от Джику. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 65'
      Мягко забросил Мёнье в штрафную соперника на Дэвида, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Сёюнджю.
    • Замена
      64'
      Двойная замена в составе "Фенербахче" произошла. Вместо Мюлдюра и Яндаша на поле появились Эн-Несири и Брайт.
    • 63'
      Со штрафного подавал Гомес в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил Диаките, но немного неточно.
    • 62'
      Возобновилась игра с атаки "Лилля". Дэвид на чужой половине поля заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 61'
      Вот это да, судья приостановил игру из-за негативных возгласов с трибун. Идут дополнительные совещания.
    • 60'
      Затянулась пауза. Долго не могут медики поставить на ноги голкипера "Лилля", возможно, замена потребуется.
    • 59'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шевалье. Потребуется ему помощь медиков.
    • 58'
      Забрасывал в штрафную соперника Яндаш на ход Тадичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 57'
      Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Яндаш, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • 56'
      На своей половине поля Гомес в подкате снес Яндаша. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фенербахче".
    • 55'
      Протащил мяч с фланга в штрафную соперника Джеко и отдал поперек на Шиманьски, но тот пробил точно в руки Шевалье.
    • 54'
      Протащил мяч по центру Джеко и отдал вперед на ход Шиманьски, но перехватил сферу в последний момент Рибейро.
    • 53'
      Ушел от соперника по флангу Гудмундссон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника в аут отправился. 
    • 52'
      В центре поля получил по ногам Яндаш в борьбе против Сен-Максимена. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фенербахче".
    • 51'
      В центре поя отобрал мяч Андре и тут же забросил на ход Кабелла, но тот догнать мяч в пределах поля так и не смог.
    • 50'
      Забросил с центра поля Шиманьски на правый фланг, куда Мюлдюр забегал, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 49'
      С угла поля навесил Тадич на линию вратарской, но на выходе спокойно Шевалье вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      48'
      Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 47'
      Дальний заброс исполнял Андре в штрафную на ход Дэвиду, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      На фланге получил по ногам Гудмундссон в борьбе против Сёюнджю. Штрафной удар исполнять будут французы. 
    • 45'
      Со штрафного Гомес навесил на линию вратарской, но здесь спокойно вынес Мюлдюр снаряд за боковую линию.
    • 44'
      Отдавал тонкий пас в штрафную соперника Харальдссон на ход Дэвиду, но перехватил сферу в последний момент Сёюнджю.
    • Опасный момент
      43'
      После ошибки защитника Джеко выскочил один на один с голкипером после паса от Яндаша, но переиграть в ближнем бою Шевалье не удалось ему.
    • 42'
      С угла поля Гомес навесил на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Юксек.
    • Угловой
      41'
      Протащил мяч к штрафной соперника Андре и прострелил вдоль ворот, но от ноги Джику снаряд ушел на угловой.
    • 40'
      Мюлдюр с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил по воротам Сен-Максимен, но точности ему не хватило.
    • Опасный момент
      39'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Гудмуундссон и от лицевой линии отдал назад на Дэвида, но выстрел последнего в подкате накрыл Джику.
    • Офсайд
      38'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Джеко и сбросил на Тадича, но тот оказался в положении "вне игры".
    • Желтая карточка
      37'
      В центре поля Рибейро налетел прямой ногой на ногу Тадичу, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. 
    • 36'
      Долго катают мяч на чужой половине поля французы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 35'
      Сместился Сен-Максимен в штрафную с левого фланга и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мёнье.
    • 34'
      Накрутил соперника на фланге Сен-Максимен и прострелил под удар Дэеко, но тот с ходу пробил рядом со штангой.
    • 33'
      Продавил соперника Андре по флангу и отдал вперед на Дэвида, но тому пробить защитники не позволили.
    • 32'
      Кабелла подхватил соперника на фланге, ушел финтом от соперника и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 31'
      Мягок забросил Яндаш в штрафную на Сен-Максимена, но тот с лету пробил слабо и точно в руки Шевалье.
    • 30'
      Протащил мяч к штрафной соперника Андре и отдал поперек на Гудмундссона, но перехватил этот пас Сёюнджю.
    • Опасный момент
      29'
      После скидки от Тадича с линии чужой штрафной пробило по воротам Яндаш, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой Шевалье.
    • 28'
      С угла поля Яндаш навесил на ближнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Юксек и головой пробил выше перекладины.
    • Опасный момент
      27'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Шиманьски, но кулаками смог отбить в сторону Шевалье в падении.
    • 26'
      Снова подавал с угла поля Тадич на ближнюю штангу, но здесь Диаките не позволил пробить Мюлдюру в силовой борьбе.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 24'
      С угла поля навесил Тадич на дальнюю штангу, но Рибейро вынес головой далеко за пределы поля.
    • 23'
      Со штрафного навесил Мюлдюр. Здесь пробил головой Джеко, но точности ему немного не хватило.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Мюлдюр в борьбе против Диаките. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фенербахче".
    • 21'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Яндаш на ход Джеко, но того опередил Диаките и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 20'
      Мягко забросил Яндаш в штрафную, куда ворвался Джеко и в борьбе с защитником головой пробил точно в руки голкиперу.
    • 19'
      С левого фланга навесил Андре в штрафную на Харальдссона, но тому пробить не дал в верховой борьбе Сёюнджю.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и отдал вперед на Тадича, но мяч в полете выскочил за пределы поля.
    • 17'
      С угла поля навесил Гомес на линию штрафной площади, где пробил в касание Гудмундссон, но не попал в створ ворот.
    • 16'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Кабелла и прострелил поперек на Двида, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 15'
      Отдал пас с левого фланга Гудмундссон в штрафную на ход Харальдссону, но мяч в последний момент перехватил Сёюнджю.
    • 14'
      Прорвался с фланга в штрафную соперника на скорости Тадич и отдал поперек на Джеко, но мяч перехватил в последний момент Рибейро.
    • 13'
      Забросил Яндаш теперь уже на фланг, куда забегал Сен-Максимен, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 12'
      Ушел от соперника по флангу Яндаш и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 11'
      Протащил мяч к штрафной соперника Дэвид и отдал поперек на Кабелла, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу. 
    • 10'
      Со штрафного Андре попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч недостаточно оторвался от земли и угодил в стенку.
    • Желтая карточка
      9'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Дэвид в подкате от Мюлдюра. Судья назначил желтую карточку. 
    • 8'
      Ушел по флангу от соперника Кабелла и прострелил в центр на Дэвида, но перехватил это пас Джику в последний момент.
    • 7'
      По флангу отдавал Гудмундссон на ход Харальдссону, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 6'
      Теперь уже забросил Мюлдюр с правого фланга в штрафную на Тадича, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 5'
      Диагональ исполнял Юксек на правый фланг, куда забегал Тадич, но достать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 4'
      На фланге Тадич получил по ногам в борьбе против Андре. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лилля".
    • 3'
      Убежал по флангу Тадич и навесил в центр штрафной на Джеко, который пробил головой, но в створ ворот не попал.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Рибейро Александро получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Мюлдюр Мерт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 0:0 Лилль

    Исход игры
    Фенербахче
    60.3% (76)
    Ничья
    29.4% (37)
    Лилль
    10.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    85.32% (93)
    Нет
    14.68% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    35.7% (45)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    1:0 Фенербахче
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:0 Фенербахче
    4.8% (6)
    1:2 Лилль
    4.8% (6)
    3:1 Фенербахче
    3.2% (4)
    0:1 Лилль
    1.6% (2)
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