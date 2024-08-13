Взял инициативу на себя Дэвид, прошел к штрафной соперника и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Ушел от соперника на скорости Эн-Несири и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Джеко.

Присел на газон Рибейро на ровном месте, держась за бедро. Медики уже вышли на помощь футболисту.

Замена в составе турецкой команды произошла. Вместо Аллана Сен-Максимена игру продолжать будет Ирфан Кавечи.

Налетел на соперника Харальдссон на своей половине поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Тадич на ближнюю штангу, куда забегал Джеко, но на выходе мяч в руки забрал Шевалье.

После свистка отбросил Жегрова мяч за пределы поля. Судья расценил такое поведение на желтую карточку.

Догнал мяч у лицевой линии Мёнье и прострелил вдоль ворот на Андре, но выстрел последнего пришелся точно в руки вратарю.

Мог убегать на ворота соперника Дэвид после заброса от Гомеса, но на выходе Ливакович оказался первым на мяче.

С фланга навесил Сен-Максимен в штрафную на ход Тадичу, но тот головой не добрался до мяча в борьбе с защитником.

На скорости ворвался в штрафную соперника Тиаго и в борьбе с защитником упал на газон. Судья пенальти здесь не поставил.

Наступил грубо на ногу сопернику на своей половине поля Сёюнджю, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил повреждение Дэвид, нуждаясь в помощи медиков.

Замена в составе "Лилля" произошла. Вместо Ремм Кабелла свое игровое время получил Эдон Жегрова.

Протащил мяч по центру к штрафной соперника Шиманьски и вырез на ход Эн-Несири, но того опередил Шевалье на выходе.

Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Яндаш, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Забрасывал в штрафную соперника Яндаш на ход Тадичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шевалье. Потребуется ему помощь медиков.

Затянулась пауза. Долго не могут медики поставить на ноги голкипера "Лилля", возможно, замена потребуется.

Вот это да, судья приостановил игру из-за негативных возгласов с трибун. Идут дополнительные совещания.

Возобновилась игра с атаки "Лилля". Дэвид на чужой половине поля заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного подавал Гомес в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил Диаките, но немного неточно.

Двойная замена в составе "Фенербахче" произошла. Вместо Мюлдюра и Яндаша на поле появились Эн-Несири и Брайт.

Мягко забросил Мёнье в штрафную соперника на Дэвида, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Сёюнджю.

На чудой половине поля Гомес получил по ногам в грубом подкате от Джику. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Дальний заброс исполнял Андре в штрафную на ход Дэвиду, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Тадич на линию вратарской, но на выходе спокойно Шевалье вынес сферу подальше от ворот.

Забросил с центра поля Шиманьски на правый фланг, куда Мюлдюр забегал, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

В центре поя отобрал мяч Андре и тут же забросил на ход Кабелла, но тот догнать мяч в пределах поля так и не смог.

В центре поля получил по ногам Яндаш в борьбе против Сен-Максимена. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фенербахче".

Ушел от соперника по флангу Гудмундссон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника в аут отправился.

Протащил мяч по центру Джеко и отдал вперед на ход Шиманьски, но перехватил сферу в последний момент Рибейро.

Протащил мяч с фланга в штрафную соперника Джеко и отдал поперек на Шиманьски, но тот пробил точно в руки Шевалье.

На своей половине поля Гомес в подкате снес Яндаша. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фенербахче".

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' На фланге получил по ногам Гудмундссон в борьбе против Сёюнджю. Штрафной удар исполнять будут французы.

45' Со штрафного Гомес навесил на линию вратарской, но здесь спокойно вынес Мюлдюр снаряд за боковую линию.

44' Отдавал тонкий пас в штрафную соперника Харальдссон на ход Дэвиду, но перехватил сферу в последний момент Сёюнджю.

43' После ошибки защитника Джеко выскочил один на один с голкипером после паса от Яндаша, но переиграть в ближнем бою Шевалье не удалось ему.

42' С угла поля Гомес навесил на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Юксек.

41' Протащил мяч к штрафной соперника Андре и прострелил вдоль ворот, но от ноги Джику снаряд ушел на угловой.

40' Мюлдюр с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил по воротам Сен-Максимен, но точности ему не хватило.

39' Ворвался в штрафную соперника на скорости Гудмуундссон и от лицевой линии отдал назад на Дэвида, но выстрел последнего в подкате накрыл Джику.

38' Выиграл подбор у штрафной соперника Джеко и сбросил на Тадича, но тот оказался в положении "вне игры".

37' В центре поля Рибейро налетел прямой ногой на ногу Тадичу, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

36' Долго катают мяч на чужой половине поля французы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.

35' Сместился Сен-Максимен в штрафную с левого фланга и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мёнье.

34' Накрутил соперника на фланге Сен-Максимен и прострелил под удар Дэеко, но тот с ходу пробил рядом со штангой.

33' Продавил соперника Андре по флангу и отдал вперед на Дэвида, но тому пробить защитники не позволили.

32' Кабелла подхватил соперника на фланге, ушел финтом от соперника и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

31' Мягок забросил Яндаш в штрафную на Сен-Максимена, но тот с лету пробил слабо и точно в руки Шевалье.

30' Протащил мяч к штрафной соперника Андре и отдал поперек на Гудмундссона, но перехватил этот пас Сёюнджю.

29' После скидки от Тадича с линии чужой штрафной пробило по воротам Яндаш, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой Шевалье.

28' С угла поля Яндаш навесил на ближнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Юксек и головой пробил выше перекладины.

27' Выиграл подбор у штрафной соперника Шиманьски, но кулаками смог отбить в сторону Шевалье в падении.

26' Снова подавал с угла поля Тадич на ближнюю штангу, но здесь Диаките не позволил пробить Мюлдюру в силовой борьбе.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гомес. Потребуется ему медицинская помощь.

24' С угла поля навесил Тадич на дальнюю штангу, но Рибейро вынес головой далеко за пределы поля.

23' Со штрафного навесил Мюлдюр. Здесь пробил головой Джеко, но точности ему немного не хватило.

22' На фланге получил по ногам Мюлдюр в борьбе против Диаките. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фенербахче".

21' Диагональ исполнял в штрафную соперника Яндаш на ход Джеко, но того опередил Диаките и вынес сферу головой за пределы поля.

20' Мягко забросил Яндаш в штрафную, куда ворвался Джеко и в борьбе с защитником головой пробил точно в руки голкиперу.

19' С левого фланга навесил Андре в штрафную на Харальдссона, но тому пробить не дал в верховой борьбе Сёюнджю.

18' Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и отдал вперед на Тадича, но мяч в полете выскочил за пределы поля.

17' С угла поля навесил Гомес на линию штрафной площади, где пробил в касание Гудмундссон, но не попал в створ ворот.

16' Оторвался от опеки соперника по флангу Кабелла и прострелил поперек на Двида, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

15' Отдал пас с левого фланга Гудмундссон в штрафную на ход Харальдссону, но мяч в последний момент перехватил Сёюнджю.

14' Прорвался с фланга в штрафную соперника на скорости Тадич и отдал поперек на Джеко, но мяч перехватил в последний момент Рибейро.

13' Забросил Яндаш теперь уже на фланг, куда забегал Сен-Максимен, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

12' Ушел от соперника по флангу Яндаш и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

11' Протащил мяч к штрафной соперника Дэвид и отдал поперек на Кабелла, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.

10' Со штрафного Андре попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч недостаточно оторвался от земли и угодил в стенку.

9' Перед чужой штрафной получил по ногам Дэвид в подкате от Мюлдюра. Судья назначил желтую карточку.

8' Ушел по флангу от соперника Кабелла и прострелил в центр на Дэвида, но перехватил это пас Джику в последний момент.

7' По флангу отдавал Гудмундссон на ход Харальдссону, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

6' Теперь уже забросил Мюлдюр с правого фланга в штрафную на Тадича, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' Диагональ исполнял Юксек на правый фланг, куда забегал Тадич, но достать мяч в пределах поля ему не удалось.

4' На фланге Тадич получил по ногам в борьбе против Андре. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лилля".

3' Убежал по флангу Тадич и навесил в центр штрафной на Джеко, который пробил головой, но в створ ворот не попал.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.