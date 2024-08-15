Тур: 3. Стадион: Inver Park.
0:1
Доп. время (1 тайм)
0'
44' Желтая карточкаПотоку Арбер
0:1
45' ПенальтиХамиди Валид
45' Желтая карточкаХамиди Валид
47' Желтая карточкаИвс Леви
63' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
79' Желтая карточкаО'Нил Пол
90' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
Ход матча
44'
45'
0:1
45'
47'
79'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
20
Таки
Астрит
11
Хамиди
Валид
88
Путита
10
Крейзу
Алмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Sean GrahamПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Запасные игроки
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dylan Graham
-
-
24 Sean Brown
-
26 Corey Smith
-
34 Oisin Devlin
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Таки АстритЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хамиди ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крейзу АлмирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
99 Толай БлеартПолузащитник
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
13 Art Miftari
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Ларн
ФК Балкани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
4
Среднее время на гол
60
22
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннелли Аарон
|1
|0.5
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамиди Валид
|2 (1)
|0.5
|Каррица Бернард
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэндалл Марк
|1
|0
|Томсон Джозеф
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|О'Нил Пол
|1
|0
|Галлахер Кристофер
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Потоку Арбер
|2
|0
|Эмерлаху Линдон
|2
|0
|Путита
|1
|0
|Хамиди Валид
|1
|0
|Engjaell Ajazaj
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0
Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Балкани - Дукаджини 2:0 ФК Балкани - Ларн 0:1 Хамрун Спартанс - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0
Результаты матчей
Ларн
ФК Балкани
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ларн
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Ларн 0:1 ФК Балкани
Исход игры
Ларн
38% (41)
Ничья
45.4% (49)
ФК Балкани
16.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.04% (30)
Меньше
71.96% (77)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (44)
1:0 Ларн
17.6% (19)
2:1 Ларн
14.8% (16)
1:2 ФК Балкани
8.3% (9)
0:1 ФК Балкани
5.6% (6)
2:0 Ларн
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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