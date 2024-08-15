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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ларн
0:1
Итог после пенальти
4
1
ФК Балкани
0'
44' Желтая карточка
Потоку Арбер
0:1
45' Пенальти
Хамиди Валид
45' Желтая карточка
Хамиди Валид
47' Желтая карточка
Ивс Леви
63' Желтая карточка
Галлахер Кристофер
79' Желтая карточка
О'Нил Пол
90' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
100' Желтая карточка
Рэндалл Марк
120' Желтая карточка
Косгроув Томас
120' Желтая карточка
Адетуньи Сандей
4 1
Томсон Джозеф
1:1
1:1
Хамиди Валид
Рэндалл Марк
2:1
2:1
Engjaell Ajazaj
Райан Энди
3:1
3:2
Дуляй Кренар
Галлахер Кристофер
4:2

Ход матча

44'
 
Потоку Арбер
45'
0:1
Хамиди Валид
45'
 
Хамиди Валид
47'
Ивс Леви
 
63'
Галлахер Кристофер
 
73'
Рэндалл Марк
Dylan Sloan
 
73'
О'Нил Пол
Matthew Lusty
 
79'
О'Нил Пол
 
84'
 
Толай Блеарт
Крейзу Алмир
90'
 
Эмерлаху Линдон
100'
Рэндалл Марк
 
101'
 
Джованни
Geralb Smajli
110'
Уонт Шон
Ивс Леви
 
120'
Косгроув Томас
 
120'
 
Адетуньи Сандей
121'
Томсон Джозеф
1:1
121'
1:1
Хамиди Валид
121'
Рэндалл Марк
2:1
121'
2:1
Engjaell Ajazaj
121'
Райан Энди
3:1
121'
3:2
Дуляй Кренар
121'
Галлахер Кристофер
4:2
Пен
4:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 108
Ларн 38% (41)
X 45.4% (49)
ФК Балкани 16.7% (18)
Все прогнозы
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
18
Болджер
Киан
4
Доннелли
Аарон
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
27
Галлахер
Кристофер
11
Sean
Graham
30
Matthew
Lusty
6
Томсон
Джозеф
29
Райан
Энди
1
Количи
Энеа
20
Таки
Астрит
32
Яшаница
Байрам
3
Потоку
Арбер
14
Исмайльгечи
Марсель
11
Хамиди
Валид
6
Эмерлаху
Линдон
88
Путита
2
Geralb
Smajli
10
Крейзу
Алмир
9
Адетуньи
Сандей
Ларн
4-3-3
ФК Балкани
4-4-2

История личных встреч

Ларн
ФК Балкани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
1:4
ЛК
3:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
4

Среднее время на гол

60
22

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннелли Аарон 1 0.5
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамиди Валид 2 (1) 0.5
Каррица Бернард 1 (1) 0.25

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэндалл Марк 2 0
Косгроув Томас 1 0
Томсон Джозеф 1 0
Ивс Леви 1 0
О'Нил Пол 1 0
Галлахер Кристофер 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Потоку Арбер 2 0
Эмерлаху Линдон 2 0
Адетуньи Сандей 1 0
Путита 1 0
Хамиди Валид 1 0
Engjaell Ajazaj 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0
Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Балкани - Дукаджини 2:0 ФК Балкани - Ларн 0:1 Хамрун Спартанс - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0

Результаты матчей

Ларн
ФК Балкани

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ларн
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 110'
      Ивс Леви уходит с поля. Уонт Шон выходит вместо него
    • 109'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 108'
      Исмайльгечи Марсель уходит с поля. Синани Эгзон выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 101'
      Geralb Smajli уходит с поля. Джованни выходит вместо него
    • 100'
      Рэндалл Марк получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 87'
      Bleart Tolaj получил желтую карточку от судьи
    • 84'
      Крейзу Алмир уходит с поля. Bleart Tolaj выходит вместо него
    • 79'
      О'Нил Пол получил желтую карточку от судьи
    • 73'
      Matthew Lusty уходит с поля. О'Нил Пол выходит вместо него
    • 73'
      Dylan Sloan уходит с поля. Рэндалл Марк выходит вместо него
    • 63'
      Галлахер Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Ивс Леви получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Хамиди Валид получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Г О О О О Л - Хамиди Валид из команды ФК Балкани забивает с точки!
    • 44'
      Arber Potoku получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inver Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Ларн 38% (41)
    X 45.4% (49)
    ФК Балкани 16.7% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ларн 0:1 ФК Балкани онлайн

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    Прогнозы на матч Ларн 0:1 ФК Балкани

    Исход игры
    Ларн
    38% (41)
    Ничья
    45.4% (49)
    ФК Балкани
    16.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.04% (30)
    Меньше
    71.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    69.16% (74)
    Нет
    30.84% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (44)
    1:0 Ларн
    17.6% (19)
    2:1 Ларн
    14.8% (16)
    1:2 ФК Балкани
    8.3% (9)
    0:1 ФК Балкани
    5.6% (6)
    2:0 Ларн
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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