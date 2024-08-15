Тур: 3. Стадион: Inver Park.
0:1
Итог после пенальти
4
1
0'
44' Желтая карточкаПотоку Арбер
0:1
45' ПенальтиХамиди Валид
45' Желтая карточкаХамиди Валид
47' Желтая карточкаИвс Леви
63' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
79' Желтая карточкаО'Нил Пол
90' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
100' Желтая карточкаРэндалл Марк
120' Желтая карточкаКосгроув Томас
120' Желтая карточкаАдетуньи Сандей
4 1
1:1
1:1
2:1
2:1
3:1
3:2
Ход матча
44'
45'
0:1
45'
47'
79'
90'
100'
101'
120'
120'
121'
1:1
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:1
121'
3:1
121'
3:2
121'
Пен
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
20
Таки
Астрит
11
Хамиди
Валид
88
Путита
10
Крейзу
Алмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
- Защитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Sean GrahamПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Запасные игроки
-
2 Уонт ШонЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dylan Graham
-
-
24 Sean Brown
-
26 Corey Smith
-
34 Oisin Devlin
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Таки АстритЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хамиди ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крейзу АлмирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
99 Толай БлеартПолузащитник
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
13 Art Miftari
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Ларн
ФК Балкани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
4
Среднее время на гол
60
22
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннелли Аарон
|1
|0.5
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамиди Валид
|2 (1)
|0.5
|Каррица Бернард
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэндалл Марк
|2
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Томсон Джозеф
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|О'Нил Пол
|1
|0
|Галлахер Кристофер
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Потоку Арбер
|2
|0
|Эмерлаху Линдон
|2
|0
|Адетуньи Сандей
|1
|0
|Путита
|1
|0
|Хамиди Валид
|1
|0
|Engjaell Ajazaj
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0
Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Балкани - Дукаджини 2:0 ФК Балкани - Ларн 0:1 Хамрун Спартанс - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0
Результаты матчей
Ларн
ФК Балкани
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ларн
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Ларн 0:1 ФК Балкани
Исход игры
Ларн
38% (41)
Ничья
45.4% (49)
ФК Балкани
16.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.04% (30)
Меньше
71.96% (77)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (44)
1:0 Ларн
17.6% (19)
2:1 Ларн
14.8% (16)
1:2 ФК Балкани
8.3% (9)
0:1 ФК Балкани
5.6% (6)
2:0 Ларн
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!