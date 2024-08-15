Тур: 3. Стадион: Под Горицом.
0'
1:0
26' ГолIan Puleio
40' Желтая карточкаМилич Стефан
1:1
43' ГолПланж Люк
54' Желтая карточкаСекулович Петар
81' Желтая карточкаАугусто Кайке
88' Желтая карточкаЦамай Илир
90' Желтая карточкаЛингман Лукас
2:1
90' ГолМашович Ален
90' Желтая карточкаМашович Ален
105' Желтая карточкаЛайонс-Фостер Бруклин
113' Желтая карточкаЭрвин Ли
115' Желтая карточкаСтиепович Огнен
120' Желтая карточкаМерилуото Кай
3 4
3:1
3:1
4:1
4:2
4:2
4:2
5:2
5:3
5:3
5:4
5:4
5:5
Ход матча
26'
1:0
40'
43'
1:1
54'
64'
80'
81'
88'
90'
90'
2:1
90'
113'
115'
120'
121'
3:1
121'
3:1
121'
4:1
121'
4:2
121'
4:2
121'
4:2
121'
5:2
121'
5:3
121'
5:3
121'
5:4
122'
5:4
122'
5:5
Пен
3:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 6
-
22 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
11
Ian
Puleio
10
Каевич
Асмир
50
Матич
Боян
45
Томас
Диого
23
Коку
Озан
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ian PuleioПолузащитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
-
74 Балич СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Машович АленНападающий
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Защитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меллер ЛиэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Дечич
ХИК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Илир
|2
|0.5
|Ian Puleio
|1
|0.25
|Машович Ален
|1
|0.25
|Малешевич Лука
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|1
|0.5
|Планж Люк
|1
|0.5
|Хостикка Сантери
|0
|0
Карточки
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цамай Илир
|2
|0
|Стиепович Огнен
|2
|0
|Малешевич Лука
|2
|0
|Аугусто Кайке
|2
|0
|Пекович Милорад
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Каевич Асмир
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Машович Ален
|1
|0
|Милич Стефан
|1
|0
|Стрикович Вук
|1
|0
|Ian Puleio
|1
|0
|Секулович Петар
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дечич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ХИК - Дечич 1:0 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Дечич - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дечич 0:2
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1
Результаты матчей
Дечич
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дечич
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Дечич 2:1 ХИК
Исход игры
Дечич
11.9% (13)
Ничья
49.5% (54)
ХИК
38.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (27)
Меньше
74.77% (80)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (50)
1:2 ХИК
19.3% (21)
0:1 ХИК
16.5% (18)
1:0 Дечич
5.5% (6)
2:1 Дечич
4.6% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
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