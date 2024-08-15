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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Дечич
2:1
Итог после пенальти
3
4
ХИК
0'
1:0
26' Гол
Ian Puleio
40' Желтая карточка
Милич Стефан
1:1
43' Гол
Планж Люк
54' Желтая карточка
Секулович Петар
81' Желтая карточка
Аугусто Кайке
88' Желтая карточка
Цамай Илир
90' Желтая карточка
Лингман Лукас
2:1
90' Гол
Машович Ален
90' Желтая карточка
Машович Ален
105' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
113' Желтая карточка
Эрвин Ли
115' Желтая карточка
Стиепович Огнен
120' Желтая карточка
Мерилуото Кай
3 4
Божович Драшко
3:1
3:1
Лингман Лукас
Аугусто Кайке
4:1
4:2
Эрвин Ли
Стиепович Огнен
4:2
4:2
Мерилуото Кай
Машович Ален
5:2
5:3
Томас Диого
Цамай Илир
5:3
5:4
Меллер Лиэм
Дрешай Йонатхан
5:4
5:5
Палуметс Кевор

Ход матча

26'
Ian Puleio
1:0
40'
Милич Стефан
 
43'
1:1
Планж Люк
46'
 
Антцулас Георгиос
Хальме Аапо
46'
 
Палуметс Кевор
Коку Озан
46'
Стиепович Огнен
Стрикович Вук
 
54'
Секулович Петар
 
64'
Цамай Илир
Матич Боян
 
64'
Божанович Матия
Секулович Петар
 
71'
Божович Драшко
Каевич Асмир
 
71'
Машович Ален
Ian Puleio
 
80'
 
Меллер Лиэм
Планж Люк
81'
Аугусто Кайке
 
86'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
Канеллопулос Гиоргос
88'
Цамай Илир
 
90'
 
Лингман Лукас
90'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Хостикка Сантери
90'
Машович Ален
2:1
90'
Машович Ален
 
105'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
106'
 
Мерилуото Кай
Илитолва Миска
113'
 
Эрвин Ли
115'
Стиепович Огнен
 
120'
 
Мерилуото Кай
121'
Божович Драшко
3:1
121'
3:1
Лингман Лукас
121'
Аугусто Кайке
4:1
121'
4:2
Эрвин Ли
121'
Стиепович Огнен
4:2
121'
4:2
Мерилуото Кай
121'
Машович Ален
5:2
121'
5:3
Томас Диого
121'
Цамай Илир
5:3
121'
5:4
Меллер Лиэм
122'
Дрешай Йонатхан
5:4
122'
5:5
Палуметс Кевор
Пен
3:4

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 6
  • 22 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 109
Дечич 11.9% (13)
X 49.5% (54)
ХИК 38.5% (42)
Все прогнозы
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
20
Секулович
Петар
8
Аугусто
Кайке
11
Ian
Puleio
10
Каевич
Асмир
77
Стрикович
Вук
50
Матич
Боян
25
Нейхейс
Теймен
28
Илитолва
Миска
45
Томас
Диого
6
Хальме
Аапо
23
Коку
Озан
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
9
Планж
Люк
94
Эрвин
Ли
7
Хостикка
Сантери
Дечич
4-2-3-1
ХИК
3-4-3

История личных встреч

Дечич
ХИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Илир 2 0.5
Ian Puleio 1 0.25
Машович Ален 1 0.25
Малешевич Лука 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 1 0.5
Планж Люк 1 0.5
Хостикка Сантери 0 0

Карточки

Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цамай Илир 2 0
Стиепович Огнен 2 0
Малешевич Лука 2 0
Аугусто Кайке 2 0
Пекович Милорад 1 0
Божович Драшко 1 0
Каевич Асмир 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Машович Ален 1 0
Милич Стефан 1 0
Стрикович Вук 1 0
Ian Puleio 1 0
Секулович Петар 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Дечич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ХИК - Дечич 1:0 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Дечич - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дечич 0:2
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1

Результаты матчей

Дечич
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дечич
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 112'
      Эрвин Ли получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Илитолва Миска уходит с поля. Мерилуото Кай выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Бруклин Лайонс-Фостер получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Планж Люк бьет в цель!
    • 40'
      Милич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Ian Puleio бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Дечич 11.9% (13)
    X 49.5% (54)
    ХИК 38.5% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дечич 2:1 ХИК онлайн

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    Прогнозы на матч Дечич 2:1 ХИК

    Исход игры
    Дечич
    11.9% (13)
    Ничья
    49.5% (54)
    ХИК
    38.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (27)
    Меньше
    74.77% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.9% (50)
    1:2 ХИК
    19.3% (21)
    0:1 ХИК
    16.5% (18)
    1:0 Дечич
    5.5% (6)
    2:1 Дечич
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
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