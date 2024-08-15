Тур: 3. Стадион: Таллахт.
2:1
Доп. время (1 тайм)
0'
36' Желтая карточкаШтубляр Ловро
1:0
37' ПенальтиУоттс Дилан
2:0
41' ГолФарруджиа Нил
52' Желтая карточкаВуклишевич Дамьян
53' Желтая карточкаГрин Аарон
72' Желтая карточкаФарруджиа Нил
78' Желтая карточкаJoshua Honohan
2:1
83' ГолКарничник Жан
87' Желтая карточкаКарничник Жан
90' Желтая карточкаКвесич Марио
Ход матча
36'
37'
1:0
41'
2:0
53'
72'
78'
83'
2:1
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
18
Кларк
Тревор
25
Кавчич
Матия
16
Квесич
Марио
31
Jost
Pisek
77
Брнич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Поом МаркусПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
29 Бирн ДжекНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
41 Alex Noonan
-
-
-
32 Cian Dillon
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
-
16 Квесич МариоПолузащитник
-
31 Jost PisekПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Брнич ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Коутер НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Шемрок Роверс
Целе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарруджиа Нил
|1
|0.5
|Уоттс Дилан
|1 (1)
|0.5
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менало Лука
|1
|0.5
|Карничник Жан
|1
|0.5
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Аарон
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
|Joshua Honohan
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квесич Марио
|1
|0
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0
|Роландо Ааронс
|1
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Зец Давид
|1
|0
|Штубляр Ловро
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1
Целе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3
Результаты матчей
Шемрок Роверс
Целе
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 2:1 Целе
Исход игры
Шемрок Роверс
53.6% (59)
Ничья
34.5% (38)
Целе
11.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.45% (39)
Меньше
63.55% (68)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (37)
2:1 Шемрок Роверс
26.4% (29)
1:0 Шемрок Роверс
17.3% (19)
1:2 Целе
7.3% (8)
2:0 Шемрок Роверс
6.4% (7)
0:1 Целе
4.5% (5)
3:1 Шемрок Роверс
1.8% (2)
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