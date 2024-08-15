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Тур: 3. Стадион: .
Шемрок Роверс
2:1
Доп. время (1 тайм)
Целе
0'
36' Желтая карточка
Штубляр Ловро
1:0
37' Пенальти
Уоттс Дилан
2:0
41' Гол
Фарруджиа Нил
52' Желтая карточка
Вуклишевич Дамьян
53' Желтая карточка
Грин Аарон
72' Желтая карточка
Фарруджиа Нил
78' Желтая карточка
Joshua Honohan
2:1
83' Гол
Карничник Жан
87' Желтая карточка
Карничник Жан
90' Желтая карточка
Квесич Марио

Ход матча

36'
 
Штубляр Ловро
37'
Уоттс Дилан
1:0
41'
Фарруджиа Нил
2:0
46'
 
Дулка Марко
Бобичанец Лука
46'
 
Карничник Жан
Неманич Клемен
46'
 
Менало Лука
Брнич Иван
52'
 
Вуклишевич Дамьян
53'
 
Коутер Нино
Jost Pisek
53'
Грин Аарон
 
72'
Фарруджиа Нил
 
78'
Joshua Honohan
 
78'
 
Фильо Эдмилсон
Матко Алёша
80'
Тауэлл Ричард
Ньюджент Даррах
 
80'
Клири Дэниел
Кларк Тревор
 
83'
2:1
Карничник Жан
87'
 
Карничник Жан
88'
Бурк Грэм
Фарруджиа Нил
 
90'
 
Квесич Марио
91'
Darragh Burns
Грин Аарон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 110
Шемрок Роверс 53.6% (59)
X 34.5% (38)
Целе 11.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Целе
3.00
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8.00
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Joshua
Honohan
23
Фарруджиа
Нил
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
18
Кларк
Тревор
15
Ньюджент
Даррах
9
Грин
Аарон
98
Штубляр
Ловро
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
25
Кавчич
Матия
16
Квесич
Марио
31
Jost
Pisek
8
Бобичанец
Лука
77
Брнич
Иван
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
Шемрок Роверс
3-5-2
Целе
4-3-3

История личных встреч

Шемрок Роверс
Целе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарруджиа Нил 1 0.5
Уоттс Дилан 1 (1) 0.5
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менало Лука 1 0.5
Карничник Жан 1 0.5

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Аарон 1 0
Хор Шон 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Пёльс Леон 1 0
Joshua Honohan 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квесич Марио 1 0
Вуклишевич Дамьян 1 0
Роландо Ааронс 1 0
Карничник Жан 1 0
Зец Давид 1 0
Штубляр Ловро 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1
Целе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Целе

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Грин Аарон уходит с поля. Darragh Burns выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Прогнозы 110
    Шемрок Роверс 53.6% (59)
    X 34.5% (38)
    Целе 11.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шемрок Роверс
    Ничья
    Целе
    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 2:1 Целе

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    53.6% (59)
    Ничья
    34.5% (38)
    Целе
    11.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.45% (39)
    Меньше
    63.55% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (37)
    2:1 Шемрок Роверс
    26.4% (29)
    1:0 Шемрок Роверс
    17.3% (19)
    1:2 Целе
    7.3% (8)
    2:0 Шемрок Роверс
    6.4% (7)
    0:1 Целе
    4.5% (5)
    3:1 Шемрок Роверс
    1.8% (2)
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