Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРохель Агустин
13' Желтая карточкаGabriel Carvalho
28' Желтая карточкаJapa
32' Красная карточкаРохель Агустин
51' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
56' Желтая карточкаМарсело Жоао
59' Желтая карточкаБруно Табата
72' Желтая карточкаФернандо Режес
0:0
79' Не забитый пенальтиЖорже Кайо
79' Желтая карточкаБорре Рафаэль
79' Желтая карточкаВаленсия Эннер
90'+11
Ход матча
11'
13'
28'
32'
46'
51'
56'
59'
64'
72'
79'
0:0
79'
79'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
77
Japa
19
Juan
Dinenno
24
Anthoni
15
Гомес
Бруно
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
- Основной состав
- Вратарь
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
-
19 Juan DinennoНападающий
- Запасные игроки
-
44 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
-
24 AnthoniВратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
22 КауанПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
40 РомулоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.68
0.75
Среднее время на гол
53
120
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.34
0.89
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.25
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.17
|Верон Габриэл
|4
|0.17
|Rafael VII
|3
|0.13
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.13
|Барреаль Альваро
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Энрике Матеус
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.24
|Борре Рафаэль
|3
|0.14
|Энрике Бруно
|2
|0.1
|Бруно Табата
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Igor Gomes
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Патрик Алан
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Вандерсон
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|7
|0
|Перейра Матеус
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Gabriel Carvalho
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
10
Крузейро
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
21
7
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Забито
32
19
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
7
22%
1
5%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
5
26%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
10
31%
6
32%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0
Результаты матчей
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
13 раз 62%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
83
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
74
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
165
1113
318
420
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7