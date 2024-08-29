  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Крузейро
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
11' Желтая карточка
Рохель Агустин
13' Желтая карточка
Gabriel Carvalho
28' Желтая карточка
Japa
32' Красная карточка
Рохель Агустин
51' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
56' Желтая карточка
Марсело Жоао
59' Желтая карточка
Бруно Табата
72' Желтая карточка
Фернандо Режес
0:0
79' Не забитый пенальти
Жорже Кайо
79' Желтая карточка
Борре Рафаэль
79' Желтая карточка
Валенсия Эннер
90'+11
1
Кассио
Рамос
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
20
Уолас
Соуза
97
Энрике
Матеус
77
Japa
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
19
Juan
Dinenno
24
Anthoni
15
Гомес
Бруно
25
Меркадо
Габриэль
18
Рохель
Агустин
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
19
Борре
Рафаэль
Крузейро
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
К
3:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
Г
0:0
Г1
0:2
Г1
3:1
Г1
1:2
СA
1:0
СA
4:2
Г1ЙД
4:0
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
0:0
БСА
2:1
БСА
1:3
БСА
1:2
БСА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.68
0.75

Среднее время на гол

53
120

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.34
0.89

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.25
Виллиам Фуртадо 4 (2) 0.17
Верон Габриэл 4 0.17
Rafael VII 3 0.13
Juan Dinenno 3 (1) 0.13
Барреаль Альваро 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Витиньо Виктор 1 0.04
Энрике Матеус 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.24
Борре Рафаэль 3 0.14
Энрике Бруно 2 0.1
Бруно Табата 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Igor Gomes 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Патрик Алан 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Вандерсон 1 0.05
Витао 1 0.05
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Марсело Жоао 7 0
Перейра Матеус 6 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Энрике Матеус 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Кассио Рамос 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Жорже Кайо 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 0
Уэсли Лопес 5 0
Фернандо Режес 4 0
Аларио Лукас 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Витао 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Gabriel Carvalho 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
10
Крузейро
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

21
7
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Забито

32
19
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
7
22%
1
5%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
5
26%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
10
31%
6
32%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0

Результаты матчей

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
13 раз 62%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
8
3
1.5
3
7
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
10
1.5
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
5
11
13
1.5
3
18
4
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 24 11 5 8 31 - 25 38
8.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
9.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Крисьюма
 23 7 7 9 31 - 33 28
13.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
14.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Крузейро
 11 8 2 1 20 - 7 26
5.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
6.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
15.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Gabriel Carvalho уходит с поля. Витао выходит вместо него
    • 32'
      УДАЛЕНИЕ! - Рохель Агустин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      Джапа получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Juan Dinenno уходит с поля. Жорже Кайо выходит вместо него
    • 13'
      Gabriel Carvalho получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Рохель Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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