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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 29500
Нюрнберг
0:4
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
24' Гол
Амаечи Ксавьер
0:2
65' Гол
Livan Burcu
81' Желтая карточка
Югоне Жан
0:3
84' Гол
Нолленбергер Александер
0:4
90' Гол
Хёршер Филипп
90'+4

Ход матча

24'
0:1
Амаечи Ксавьер
(Карс Мартейн)
46'
 
Livan Burcu
Сека Джейсон
46'
 
Кремпицки Коннор
Abu-Bekir El-Zein
46'
Яниш Тим
Пик Флориан
 
64'
Шевчик Михал
Юстван Юлиан
 
64'
 
Нолленбергер Александер
Амаечи Ксавьер
65'
0:2
Livan Burcu
(Нолленбергер Александер)
70'
Rafael Lubach
Яндер Каспар
 
70'
Цимас Стефанос
Кастроп Йенс
 
81'
 
Югоне Жан
81'
Карафиат Ондржей
Ельч Финн
 
81'
 
Михель Фалько
Гнака Силас
84'
0:3
Нолленбергер Александер
(Матисен Маркус)
87'
 
Хёршер Филипп
Эль-Ханкури Мохамед
90'
0:4
Хёршер Филипп
(Мусонда Лубамба)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 349 Количество передач 516
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Рейхерт
Ян
2
Вилладсен
Оливер
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
20
Яндер
Каспар
7
Пик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
25
Гнака
Силас
19
Мусонда
Лубамба
14
Abu-Bekir
El-Zein
10
Сека
Джейсон
9
Карс
Мартейн
20
Амаечи
Ксавьер
Нюрнберг
4-5-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.25
Окунуки Кандзи 1 0.25
Шлаймер Лукас 1 0.25
Шевчик Михал 1 0.25
Яндер Каспар 1 0.25
Rafael Lubach 1 0.25
Валентини Энрико 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.75
Матисен Маркус 1 0.25
Нолленбергер Александер 1 0.25
Амаечи Ксавьер 1 0.25
Хёршер Филипп 1 0.25
Гнака Силас 1 0.25
Livan Burcu 1 0.25
Мусонда Лубамба 0 0
Югоне Жан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 3 0
Яндер Каспар 1 1
Флик Флориан 2 0
Серра Янни 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 2 0
Гнака Силас 2 0
Кремпицки Коннор 1 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Эбер Даниэль 1 0
Югоне Жан 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0
Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Магдебург

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
10.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
11.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
12.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Карс Мартейн сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Амаечи Ксавьер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нюрнберг 0:4 Магдебург онлайн

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