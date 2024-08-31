Тур: 4. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 29500
0'
0:1
24' ГолАмаечи Ксавьер
0:2
65' ГолLivan Burcu
81' Желтая карточкаЮгоне Жан
0:3
84' ГолНолленбергер Александер
0:4
90' ГолХёршер Филипп
90'+4
Ход матча
24'
0:1
46'
65'
81'
84'
90'
0:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
349 Количество передач 516
-
44 Владение мячом, % 56
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
20
Яндер
Каспар
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
10
Сека
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Яниш Тим
-
35 Йоахим Симон
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
29 Livan Burcu
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Нюрнберг
Магдебург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.25
|Окунуки Кандзи
|1
|0.25
|Шлаймер Лукас
|1
|0.25
|Шевчик Михал
|1
|0.25
|Яндер Каспар
|1
|0.25
|Rafael Lubach
|1
|0.25
|Валентини Энрико
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.75
|Матисен Маркус
|1
|0.25
|Нолленбергер Александер
|1
|0.25
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.25
|Хёршер Филипп
|1
|0.25
|Гнака Силас
|1
|0.25
|Livan Burcu
|1
|0.25
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Югоне Жан
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|3
|0
|Яндер Каспар
|1
|1
|Флик Флориан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Кремпицки Коннор
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Эбер Даниэль
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0
Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Магдебург
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
22
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1