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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 9443
Эльвeрсберг
4:0
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
5' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
2:0
20' Гол
Асллани Фисник
33' Желтая карточка
Мюллер Андреас
45' Желтая карточка
Robin Fellhauer
45' Желтая карточка
Вукотич Александар
58' Желтая карточка
Дамар Мухаммед
3:0
59' Гол
Асллани Фисник
4:0
90' Гол
Герезгихер Филимон
90' Желтая карточка
Маглица Матей
90'+29
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
7
Manuel
Feil
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
16
Мюллер
Андреас
20
Вукотич
Александар
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Kai
Klefisch
28
Вилль
Пауль
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
19
Лакенмахер
Финн-Лука
Эльвeрсберг
4-4-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Дармштадт

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:2
ТМК
1:1
Б3
0:3
Б3
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 1
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.5
Герезгихер Филимон 1 0.25
Frederik Schmahl 1 0.25
Robin Fellhauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Semih Sahin 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.25
Вильхельмссон Оскар 1 0.25
Kai Klefisch 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 1 0
Semih Sahin 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Асллани Фисник 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Дамар Мухаммед 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Маглица Матей 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Эльвeрсберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0
Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2
Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Дармштадт

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
10.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
11.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
12.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
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