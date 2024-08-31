Тур: 4. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 55000
4:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолГлацель Роберт
2:0
26' ГолЭльфадли Даниэль
3:0
45' ГолГлацель Роберт
3:1
58' ГолTorge Paetow
4:1
64' ГолХайер Моритц
90'+4
Ход матча
7'
1:0
26'
2:0
45'
58'
3:1
64'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
589 Количество передач 327
-
63 Владение мячом, % 37
28
Мухайм
Миро
45
Fabio
Balde
17
Карабец
Адам
16
Torge
Paetow
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
-
45 Fabio BaldeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.75
|Глацель Роберт
|2
|0.5
|Хайер Моритц
|1
|0.25
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.25
|Мухайм Миро
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Torge Paetow
|1
|0.25
|Батмаз Малик
|1
|0.25
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гродовски Йоэль
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Lukas Frenkert
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2
Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1
Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0
Результаты матчей
Гамбург
Пройссен Мюнстер
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1