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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 55000
Гамбург
4:1
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
1:0
7' Гол
Глацель Роберт
2:0
26' Гол
Эльфадли Даниэль
3:0
45' Гол
Глацель Роберт
3:1
58' Гол
Torge Paetow
4:1
64' Гол
Хайер Моритц
90'+4
1
Фернандеш
Даниэль
5
Хаджикадунич
Деннис
8
Эльфадли
Даниэль
28
Мухайм
Миро
30
Хефти
Сильван
45
Fabio
Balde
23
Мефферт
Йонас
10
Ферай
Иммануэль
17
Карабец
Адам
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
30
Аменийдо
Этьенн
9
Гродовски
Йоэль
Гамбург
3-4-2-1
Пройссен Мюнстер
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.75
Глацель Роберт 2 0.5
Хайер Моритц 1 0.25
Эльфадли Даниэль 1 0.25
Мухайм Миро 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Fabio Balde 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Torge Paetow 1 0.25
Батмаз Малик 1 0.25
Лоренц Марк 0 0
Гродовски Йоэль 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 1 0
Хефти Сильван 1 0
Мухайм Миро 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Кулис Нико 2 0
Меес Джошуа 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Lukas Frenkert 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2
Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1
Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0

Результаты матчей

Гамбург
Пройссен Мюнстер

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
10.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
11.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
12.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Весь список
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