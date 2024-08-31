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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Санта-Клара
2:1
Второй тайм: 81'
АВС
0'
1:0
24' Гол
Сильва Габриэль
1:1
34' Гол
Грау Хауме
58' Желтая карточка
Leo Alaba
2:1
58' Гол
Сафира Алиссон
73' Желтая карточка
Соарес Лукас

Ход матча

24'
Сильва Габриэль
(Adriano2)
1:0
34'
1:1
Грау Хауме
58'
 
Leo Alaba
58'
Сафира Алиссон
(Феррейра Педру)
2:1
60'
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
 
65'
 
Фонсека Фернанду
Leo Alaba
65'
 
Камате Иссиака
Вейга Эрик
66'
 
Акинсола Бабатунде
Samuel
73'
Соарес Лукас
 
Прогнозы 118
Санта-Клара 85.6% (101)
X 10.2% (12)
АВС 4.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
АВС
2.11
7.40
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5.78
Все Коэффициенты
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
6
Ру
Баптист
24
Нейва
Кристиан
47
Лукка
Жонатан
15
Грау
Хауме
17
John
Mercado
14
Пиазон
Лукас
27
Вейга
Эрик
70
Samuel
Санта-Клара
3-4-3
АВС
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
АВС

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП2
1:2
ЛП2
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 2 (1) 0.5
Рикардиньо Феррейра 2 0.5
Сильва Габриэль 2 0.5
Винисиус XXX 1 0.25
Кошта Жоау 1 0.25
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.5
Нейва Кристиан 1 0.25
John Mercado 1 0.25
Грау Хауме 1 0.25
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Феррейра Педру 1 0
Перейра Матеус 1 0
Роша Луиш II 1 0
Батиста Габриэл 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Yair Mena 1 0
Leo Alaba 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Санта-Клара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Санта-Клара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3
Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0
АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1

Результаты матчей

Санта-Клара
АВС

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Санта-Клара
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
АВС
 1:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
АВС
 1:2 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
АВС
 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Весь список
  • 58'
    Leo Alaba получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Грау Хауме из команды АВС левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 24'
    Адриано Адриано сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Сильва Габриэль забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Санта-Клара.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.79. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.79 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Санта-Клара 85.6% (101)
X 10.2% (12)
АВС 4.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
АВС
2.11
7.40
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5.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санта-Клара 2:1 АВС онлайн

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Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 АВС

Исход игры
Санта-Клара
85.6% (101)
Ничья
10.2% (12)
АВС
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Санта-Клара
37.3% (44)
1:0 Санта-Клара
34.7% (41)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 Санта-Клара
4.2% (5)
3:1 Санта-Клара
3.4% (4)
1:2 АВС
2.5% (3)
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