Тур: 4. Стадион: Estadio do Sao Miguel. Главный судья: Ногейра Мигель
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолСильва Габриэль
1:1
34' ГолГрау Хауме
57' Желтая карточкаLeo Alaba
2:1
57' ГолСафира Алиссон
72' Желтая карточкаСоарес Лукас
86' Желтая карточкаYair Mena
90'+9
Ход матча
24'
1:0
34'
1:1
57'
57'
2:1
72'
82'
86'
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
42
Соарес
Лукас
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
22
Leo
Alaba
15
Грау
Хауме
17
John
Mercado
14
Пиазон
Лукас
27
Вейга
Эрик
70
Samuel
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
- Защитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 AlyssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
12 Neneca
-
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Leo AlabaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
-
17 John MercadoПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
27 Вейга ЭрикПолузащитник
-
70 SamuelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Yair Mena
-
23 Густаво Лео
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санта-Клара
АВС
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.5
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.5
|Сильва Габриэль
|2
|0.5
|Винисиус XXX
|1
|0.25
|Кошта Жоау
|1
|0.25
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.5
|Нейва Кристиан
|1
|0.25
|John Mercado
|1
|0.25
|Грау Хауме
|1
|0.25
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Adriano2
|0
|1
|Васко Матос
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Роша Луиш II
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel
|1
|1
|Yair Mena
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Санта-Клара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Санта-Клара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3
Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0
АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1
Результаты матчей
Санта-Клара
АВС
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
АВС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 АВС
Исход игры
Санта-Клара
85.6% (101)
Ничья
10.2% (12)
АВС
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Санта-Клара
37.3% (44)
1:0 Санта-Клара
34.7% (41)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 Санта-Клара
4.2% (5)
3:1 Санта-Клара
3.4% (4)
1:2 АВС
2.5% (3)
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