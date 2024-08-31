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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Санта-Клара
2:1
Конец матча
АВС
0'
1:0
24' Гол
Сильва Габриэль
1:1
34' Гол
Грау Хауме
57' Желтая карточка
Leo Alaba
2:1
57' Гол
Сафира Алиссон
72' Желтая карточка
Соарес Лукас
86' Желтая карточка
Yair Mena
90'+9

Ход матча

24'
Сильва Габриэль
(Adriano2)
1:0
34'
1:1
Грау Хауме
57'
 
Leo Alaba
57'
Сафира Алиссон
(Феррейра Педру)
2:1
60'
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
 
65'
 
Фонсека Фернанду
Leo Alaba
65'
 
Камате Иссиака
Вейга Эрик
66'
 
Акинсола Бабатунде
Samuel
72'
Соарес Лукас
 
82'
Калила Диого
Сильва Габриэль
 
82'
Перейра Матеус
Adriano2
 
82'
Klismahn
Соарес Лукас
 
84'
 
Yair Mena
John Mercado
86'
 
Yair Mena
89'
Кошта Жоау
Сафира Алиссон
 
90'
 
Абурджания Георгий
Лукка Жонатан
Прогнозы 118
Санта-Клара 85.6% (101)
X 10.2% (12)
АВС 4.2% (5)
Все прогнозы
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
6
Ру
Баптист
24
Нейва
Кристиан
47
Лукка
Жонатан
15
Грау
Хауме
17
John
Mercado
14
Пиазон
Лукас
27
Вейга
Эрик
70
Samuel
Санта-Клара
3-4-3
АВС
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
АВС

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП2
1:2
ЛП2
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 2 (1) 0.5
Рикардиньо Феррейра 2 0.5
Сильва Габриэль 2 0.5
Винисиус XXX 1 0.25
Кошта Жоау 1 0.25
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.5
Нейва Кристиан 1 0.25
John Mercado 1 0.25
Грау Хауме 1 0.25
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Феррейра Педру 1 0
Перейра Матеус 1 0
Роша Луиш II 1 0
Батиста Габриэл 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Yair Mena 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Leo Alaba 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Санта-Клара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Санта-Клара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3
Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0
АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1

Результаты матчей

Санта-Клара
АВС

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
11.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Каса Пия
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эшторил
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
16.
Каса Пия
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эштрела
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Leo Alaba получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Грау Хауме из команды АВС левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 24'
      Адриано Адриано сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Сильва Габриэль забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Санта-Клара 85.6% (101)
    X 10.2% (12)
    АВС 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Санта-Клара 2:1 АВС онлайн

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    Прогнозы на матч Санта-Клара 2:1 АВС

    Исход игры
    Санта-Клара
    85.6% (101)
    Ничья
    10.2% (12)
    АВС
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Санта-Клара
    37.3% (44)
    1:0 Санта-Клара
    34.7% (41)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Санта-Клара
    4.2% (5)
    3:1 Санта-Клара
    3.4% (4)
    1:2 АВС
    2.5% (3)
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