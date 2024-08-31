Тур: 4. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Зрители: 44359 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
3:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
20' ГолРафинья Диас
2:0
24' ГолЛевандовски Роберт
45' Желтая карточкаСанчес Хавьер
3:0
45' ГолКунде Жюль
Ход матча
20'
1:0
24'
45'
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
322 Количество передач 174
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
15
Кёмерт
Эрай
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Часко РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
32 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Вальядолид
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
3.44
1.56
Среднее время на гол
26
57
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.44
Среднее время на гол
135
202
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
2.06
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|1
|Ямаль Ламин
|1
|0.25
|Рафинья Диас
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Кунде Жюль
|1
|0.25
|Педри
|1
|0.25
|Кубарси Пау
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|1
|0.25
|Дьедью Амат
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Юрич Станко
|1
|0
|Роза Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3
Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Вальядолид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2
Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0
Результаты матчей
Барселона
Вальядолид
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Барселона
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|0:3 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 3:0 Вальядолид
Исход игры
Барселона
100% (124)
Ничья
0% (0)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
27.68% (31)
Нет
72.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.4% (55)
3:0 Барселона
16.1% (20)
2:1 Барселона
13.7% (17)
3:1 Барселона
9.7% (12)
1:0 Барселона
2.4% (3)
4:1 Барселона
1.6% (2)
4:0 Барселона
1.6% (2)
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