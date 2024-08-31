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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 44359 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Барселона
3:0
Второй тайм: 54'
Вальядолид
0'
1:0
20' Гол
Рафинья Диас
2:0
24' Гол
Левандовски Роберт
45' Желтая карточка
Санчес Хавьер
3:0
45' Гол
Кунде Жюль

Ход матча

20'
Рафинья Диас
(Кубарси Пау)
1:0
24'
Левандовски Роберт
(Ямаль Ламин)
2:0
45'
 
Санчес Хавьер
45'
Кунде Жюль
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 322 Количество передач 174
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 124
Барселона 100% (124)
X 0% (0)
Вальядолид 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
5
Санчес
Хавьер
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
9
Андре
Маркос
Барселона
4-2-3-1
Вальядолид
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Вальядолид

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
5:1
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
2:1
П
1:3
П
4:0
П
0:3
П
0:1
П
6:0
ПД
4:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

3.44
1.56

Среднее время на гол

26
57

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.44

Среднее время на гол

135
202

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 4 (1) 1
Ямаль Ламин 1 0.25
Рафинья Диас 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Кунде Жюль 1 0.25
Педри 1 0.25
Кубарси Пау 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 0.25
Дьедью Амат 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Лопес Фермин 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 1 0
Санчес Иван 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Андре Маркос 1 0
Юрич Станко 1 0
Роза Лукас 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3
Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Вальядолид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2
Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0

Результаты матчей

Барселона
Вальядолид

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Барселона
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Вальядолид
 0:3 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вальядолид
 0:3 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Прорывался Ямаль по флангу и прострелил в штрафную, но Ольмо не смог пробить в борьбе против Санчеса.
  • 54'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Рафинья, но здесь головой Левандовски пробил крайне неточно.
  • Угловой
    53'
    Ворвался с фланга Бальде в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 52'
    Мог убегать на ворота соперника Андре после заброса от Амалла, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 51'
    Тонким пасом выводил Ольмо на ворота соперника Касадо, но тому добраться до мяча не позволил Санчес в силовой борьбе.
  • 50'
    После навеса с фланга от Рафиньи пробил головой с линии вратарской Мартинес, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 49'
    В центре поля оказался на газоне Ямаль в борьбе против Юрича. Штрафной удар исполнят футболисты "Барселоны".
  • Офсайд
    48'
    Диагональ исполнял Касадо на правый фланг, куда забегал Ямаль, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 47'
    Забросил в штрафную соперника Санчес на ход Амалла, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • Второй тайм начался
    46'
    Вернулись на поле команды, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Барселона"!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Жюль Кунде! До крупного довели счет каталонцы. Навесил с угла поля Рафинья в центр штрафной, где после серии рикошетов подхватил снаряд Кунде и в падении пробил точно в пустой угол ворот.
  • Угловой
    45'
    Со штрафного пробивал на силу Левандовски в ближний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    45'
    Перед своей штрафной в борьбе против Левандовски подыграл себе рукой Санчес, за что получил желтую карточку.
  • 44'
    Диагональным пасом Кубарси по флангу запустил в атаку Бальде, но тот выпустил мяч за боковую линию.
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    • 43'
      С центра поля Амалла забросил на ход Андре, но тому не хватило скорости, чтобы выиграть скоростную дуэль у Кубарси.
    • 42'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Санчес после сольного прохода по флангу, но в борьбе с Мартинесом потерял он мяч.
    • 41'
      Ворвался в штрафную соперника Ольмо после заброса от Касадо, но пробить в окружении троих защитников так и не смог.
    • 40'
      После поперечного паса от Кубарси пробивал по воротам издали Ольмо, но мяч полетел точно в руки Хейну.
    • 39'
      С правого фланга Ямаль низом покатил в штрафную на Ольмо, но в последний момент мяч в подкате отобрал Санчес.
    • 38'
      С фланга Бальде покатил в центр на Рафинью, который попытался пробить в окружении двоих защитников, но не попал в створ ворот.
    • Опасный момент
      37'
      Мог убегать на ворота соперника Моро после заброса от Амалла, но с острого угла пробил он низом точно в Тер Штегена.
    • 36'
      Уже в атаке оказался Кунде, прострелил он от лицевой линии в центр штрафной, но мяч перехватил Кёмерт.
    • 35'
      Мог убегать на ворота соперника Андре после заброса от Санчеса, но вернулся в оборону Кунде и отобрал мяч в силовой борьбе.
    • 34'
      Отдавал пас по флангу Ольмо на ход Кунде, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 33'
      Пауза в матче. Судья отправил команды немного перевести дух и попить воды, ведь в такую погоду тяжело играть в футбол.
    • 32'
      Руками в центре поля уложил соперника на газон Касадо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вальядолида".
    • 31'
      После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Мартинес, но сделал это с нарушением правил.
    • Угловой
      30'
      Рафинья мягко забросил в штрафную соперника на Левандовски, но того опередил Кёмерт и вынес мяч головой на угловой.
    • 29'
      Ямаль с фланга отдавал пас в штрафную на Ольмо, который обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который оказался в руках Хейна.
    • 28'
      Убегал на скорости по левому флангу Бальде, но напоролся на Луиса, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
    • 27'
      Поперечным пасом Моро вывел на удар Переса, но тот с двадцати метров пробил намного выше перекладины.
    • 26'
      Вырезал пас в штрафную соперника Санчес на ход Моро, который ворвался в штрафную, но напоролся на Кунде, который отобрал мяч в подкате.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Роберт Левандовски! С центра поля отдавал отличный пас Ямаль в штрафную, куда ворвался на скорости Левандовски, избежав офсайда, и отправил снаряд в сетку, пробив низом точно под рукой голкипера.
    • 23'
      В центре поля оказался на газоне Мартинес в борьбе против Санчеса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
    • 22'
      Мог убегать в штрафную соперника Ольмо после заброса от Касадо, но вернулся в обороне Санчес и перехватил снаряд.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Рафинья Диас! Смогли все же открыть счёт в матче хозяева. Идеальный пас с центра поля вырезал Кубарси в штрафную, куда ворвался Рафинья и в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера точно в нижний угол ворот.
    • 20'
      Руками схватил Ольмо за плечо соперника в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 19'
      Оторвался от опеки соперника Санчес по флангу и отдал пас в центр на Андре, но перехватил мяч в последний момент Кубарси.
    • 18'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Бальде и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 17'
      В центре поля получил теперь уже по ногам Педри от Переса. Грубо играют гости на старте нашего поединка.
    • 16'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и пробил с разворота, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 15'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хейн. потребуется ему медицинская ппомощь.
    • 14'
      В центре поля получил по ногам Педри в борьбе против Юрича. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 13'
      Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Рафинья на ход Левандовски, но того опередил Санчес и не позволил добраться до мяча.
    • 12'
      Диагональ исполнял с центра поля Юрич на правый фланг, куда забегал Санчес, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Офсайд
      11'
      С дальней дистанции пробил по воротам Бальде. Отбил перед собой голкипер в падении, но Ольмо на добивании отправил мяч в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.
    • Офсайд
      10'
      Ворвался в штрафную соперника Рафинья на скорости после паса от Бальде, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 9'
      По флангу отдавал пас Роза на ход Моро, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Кунде и не смог отдать пас.
    • 8'
      Мягко забросил в штрафную Педри на ход Рафинье, но в последний момент этот пас перехватил Кёмерт.
    • 7'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Рафинья и прострелил в центр на Ольмо, но тому добраться до мяча не дал защитник.
    • Штанга
      6'
      После поперечного паса от Левандовски с убойной позиции метров с семи расстреливал ворота Ольмо, но угодил точно в ближнюю штангу.
    • 5'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Кунде и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 4'
      На фланге Ямаль получил по ногам от Санчеса в грубом подкате. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 3'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Левандовски, но тот проиграл борьбу за мяч Кёмерту.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вальядолида"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 3:0 Вальядолид

    Исход игры
    Барселона
    100% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    27.68% (31)
    Нет
    72.32% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    44.4% (55)
    3:0 Барселона
    16.1% (20)
    2:1 Барселона
    13.7% (17)
    3:1 Барселона
    9.7% (12)
    1:0 Барселона
    2.4% (3)
    4:1 Барселона
    1.6% (2)
    4:0 Барселона
    1.6% (2)
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