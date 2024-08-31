В центре поля оказался на газоне Ямаль в борьбе против Юрича. Штрафной удар исполнят футболисты "Барселоны".

После навеса с фланга от Рафиньи пробил головой с линии вратарской Мартинес, но мяч полетел выше перекладины.

Тонким пасом выводил Ольмо на ворота соперника Касадо, но тому добраться до мяча не позволил Санчес в силовой борьбе.

Мог убегать на ворота соперника Андре после заброса от Амалла, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Ворвался с фланга Бальде в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Рафинья, но здесь головой Левандовски пробил крайне неточно.

Прорывался Ямаль по флангу и прострелил в штрафную, но Ольмо не смог пробить в борьбе против Санчеса.

Вернулись на поле команды, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Забросил в штрафную соперника Санчес на ход Амалла, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Диагональ исполнял Касадо на правый фланг, куда забегал Ямаль, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

Диагональным пасом Кубарси по флангу запустил в атаку Бальде, но тот выпустил мяч за боковую линию.

Перед своей штрафной в борьбе против Левандовски подыграл себе рукой Санчес, за что получил желтую карточку.

Со штрафного пробивал на силу Левандовски в ближний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Жюль Кунде! До крупного довели счет каталонцы. Навесил с угла поля Рафинья в центр штрафной, где после серии рикошетов подхватил снаряд Кунде и в падении пробил точно в пустой угол ворот.

Отдавал пас по флангу Ольмо на ход Кунде, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

Мог убегать на ворота соперника Андре после заброса от Санчеса, но вернулся в оборону Кунде и отобрал мяч в силовой борьбе.

Уже в атаке оказался Кунде, прострелил он от лицевой линии в центр штрафной, но мяч перехватил Кёмерт.

Мог убегать на ворота соперника Моро после заброса от Амалла, но с острого угла пробил он низом точно в Тер Штегена.

С фланга Бальде покатил в центр на Рафинью, который попытался пробить в окружении двоих защитников, но не попал в створ ворот.

С правого фланга Ямаль низом покатил в штрафную на Ольмо, но в последний момент мяч в подкате отобрал Санчес.

После поперечного паса от Кубарси пробивал по воротам издали Ольмо, но мяч полетел точно в руки Хейну.

Ворвался в штрафную соперника Ольмо после заброса от Касадо, но пробить в окружении троих защитников так и не смог.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Санчес после сольного прохода по флангу, но в борьбе с Мартинесом потерял он мяч.

С центра поля Амалла забросил на ход Андре, но тому не хватило скорости, чтобы выиграть скоростную дуэль у Кубарси.

33' Пауза в матче. Судья отправил команды немного перевести дух и попить воды, ведь в такую погоду тяжело играть в футбол.

32' Руками в центре поля уложил соперника на газон Касадо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вальядолида".

31' После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Мартинес, но сделал это с нарушением правил.

30' Рафинья мягко забросил в штрафную соперника на Левандовски, но того опередил Кёмерт и вынес мяч головой на угловой.

29' Ямаль с фланга отдавал пас в штрафную на Ольмо, который обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который оказался в руках Хейна.

28' Убегал на скорости по левому флангу Бальде, но напоролся на Луиса, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

27' Поперечным пасом Моро вывел на удар Переса, но тот с двадцати метров пробил намного выше перекладины.

26' Вырезал пас в штрафную соперника Санчес на ход Моро, который ворвался в штрафную, но напоролся на Кунде, который отобрал мяч в подкате.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Роберт Левандовски! С центра поля отдавал отличный пас Ямаль в штрафную, куда ворвался на скорости Левандовски, избежав офсайда, и отправил снаряд в сетку, пробив низом точно под рукой голкипера.

23' В центре поля оказался на газоне Мартинес в борьбе против Санчеса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

22' Мог убегать в штрафную соперника Ольмо после заброса от Касадо, но вернулся в обороне Санчес и перехватил снаряд.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Рафинья Диас! Смогли все же открыть счёт в матче хозяева. Идеальный пас с центра поля вырезал Кубарси в штрафную, куда ворвался Рафинья и в борьбе с защитником протолкнул мяч мимо голкипера точно в нижний угол ворот.

20' Руками схватил Ольмо за плечо соперника в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

19' Оторвался от опеки соперника Санчес по флангу и отдал пас в центр на Андре, но перехватил мяч в последний момент Кубарси.

18' Ушел от соперника на скорости по флангу Бальде и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

17' В центре поля получил теперь уже по ногам Педри от Переса. Грубо играют гости на старте нашего поединка.

16' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и пробил с разворота, но мяч оказался в руках голкипера.

15' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хейн. потребуется ему медицинская ппомощь.

14' В центре поля получил по ногам Педри в борьбе против Юрича. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

13' Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Рафинья на ход Левандовски, но того опередил Санчес и не позволил добраться до мяча.

12' Диагональ исполнял с центра поля Юрич на правый фланг, куда забегал Санчес, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

11' С дальней дистанции пробил по воротам Бальде. Отбил перед собой голкипер в падении, но Ольмо на добивании отправил мяч в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.

10' Ворвался в штрафную соперника Рафинья на скорости после паса от Бальде, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

9' По флангу отдавал пас Роза на ход Моро, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Кунде и не смог отдать пас.

8' Мягко забросил в штрафную Педри на ход Рафинье, но в последний момент этот пас перехватил Кёмерт.

7' Оторвался от опеки соперника по флангу Рафинья и прострелил в центр на Ольмо, но тому добраться до мяча не дал защитник.

6' После поперечного паса от Левандовски с убойной позиции метров с семи расстреливал ворота Ольмо, но угодил точно в ближнюю штангу.

5' Подключился к атаке своей команды по флангу Кунде и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

4' На фланге Ямаль получил по ногам от Санчеса в грубом подкате. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

3' Диагональ исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Левандовски, но тот проиграл борьбу за мяч Кёмерту.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.