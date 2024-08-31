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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Сампдория
0:0
Первый тайм: 14'
Бари
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Бари
3.40
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3.40
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4.40
Все Коэффициенты
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
27
Фавазули
Костантино
15
Ласанья
Кевин
9
Новакович
Андрия
Сампдория
3-5-2
Бари
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.5
Тутино Дженнаро 1 0.25
Венути Лоренцо 1 0.25
Депаоли Фабио 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 0.25
Риччи Джакомо 1 0.25
Новакович Андрия 1 0.25
Сгарби Лоренцо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Симоне 2 0
Иоанну Николас 0 1
Беллемо Алессандро 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Stipe Vulikic 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Новакович Андрия 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1
Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1
Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1

Результаты матчей

Сампдория
Бари

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Сампдория
 0:0 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Бари
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Бари
3.40
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