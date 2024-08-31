Тур: 4. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
14' Красная карточкаStipe Vulikic
16' Желтая карточкаБенали Ахмед
0:0
33' Не забитый пенальтиЛасанья Кевин
38' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
44' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
45' Желтая карточкаИоанну Николас
53' Желтая карточкаМантовани Валерио
60' Желтая карточкаАкинсанмиро Эбенезер
64' Желтая карточкаФалетти Сесар
90'+7
Ход матча
14'
16'
33'
0:0
44'
45'
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
278 Количество передач 426
-
39 Владение мячом, % 61
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Сампдория
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
144
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.5
|Тутино Дженнаро
|1
|0.25
|Венути Лоренцо
|1
|0.25
|Депаоли Фабио
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|1
|0.25
|Риччи Джакомо
|1
|0.25
|Новакович Андрия
|1
|0.25
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Stipe Vulikic
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1
Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1
Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1
Результаты матчей
Сампдория
Бари
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 1
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1