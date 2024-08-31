  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Сампдория
0:0
Конец матча
Бари
0'
14' Красная карточка
Stipe Vulikic
16' Желтая карточка
Бенали Ахмед
0:0
33' Не забитый пенальти
Ласанья Кевин
38' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
44' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
45' Желтая карточка
Иоанну Николас
53' Желтая карточка
Мантовани Валерио
60' Желтая карточка
Акинсанмиро Эбенезер
64' Желтая карточка
Фалетти Сесар
90'+7
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
80
Бенедетти
Леонардо
17
Мёленстен
Мелле
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
27
Фавазули
Костантино
15
Ласанья
Кевин
9
Новакович
Андрия
Сампдория
3-5-2
Бари
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.5
Тутино Дженнаро 1 0.25
Венути Лоренцо 1 0.25
Депаоли Фабио 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 0.25
Риччи Джакомо 1 0.25
Новакович Андрия 1 0.25
Сгарби Лоренцо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Stipe Vulikic 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Новакович Андрия 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1
Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1
Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1

Результаты матчей

Сампдория
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Зюйдтироль
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Пиза
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сассуоло
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Читтаделла
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Модена
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Кремонезе
 0:0 4 1 1 2 1 - 2 4
14.
Брешия
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
15.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
16.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Пиза
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реджана
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Сассуоло
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Модена
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брешия
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Кремонезе
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Читтаделла
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пиза
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Модена
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Брешия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Зюйдтироль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Иоанну Николас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сампдория 0:0 Бари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный