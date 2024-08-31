Тур: 3. Стадион: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
24' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
1:0
26' ГолКрстович Никола
45' Undefined phrase: football_event_Доргу Патрик
45' Красная карточкаДоргу Патрик
48' Желтая карточкаЛападула Джанлука
65' Желтая карточкаФальконе Владимиро
70' Желтая карточкаМарин Рэзван
90'+8
Ход матча
24'
26'
45'
45'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
252 Количество передач 462
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
26
Мина
Йерри
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Gaby Jean
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
История личных встреч
Лечче
Кальяри
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|0.33
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|1
|0.33
|Луперто Себастьяно
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доргу Патрик
|0
|1
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|2
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1
Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2
Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1
Результаты матчей
Лечче
Кальяри
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лечче
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Аталанта
|Брешианини Марко
|2
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|2
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Кальяри
Исход игры
Лечче
42% (50)
Ничья
45.4% (54)
Кальяри
12.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (47)
1:0 Лечче
23.5% (28)
2:1 Лечче
13.4% (16)
1:2 Кальяри
5.9% (7)
0:1 Кальяри
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Лечче
1.7% (2)
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