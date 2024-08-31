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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Лечче
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
24' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
1:0
26' Гол
Крстович Никола
45' Undefined phrase: football_event_
Доргу Патрик
45' Красная карточка
Доргу Патрик
48' Желтая карточка
Лападула Джанлука
65' Желтая карточка
Фальконе Владимиро
70' Желтая карточка
Марин Рэзван
90'+8

Ход матча

24'
 
Дзаппа Габриэле
26'
Крстович Никола
(Гаспар Киалонга)
1:0
45'
Доргу Патрик
 
45'
Доргу Патрик
 
46'
 
Паломино Хосе
Дзаппа Габриэле
46'
 
Лападула Джанлука
Прати Маттео
48'
 
Лападула Джанлука
56'
Моренте Тете
Уден Реми
 
65'
Фальконе Владимиро
 
68'
 
Феличи Маттиа
Дентелло Пауло
68'
 
Виола Николас
Дейола Алессандро
70'
 
Марин Рэзван
75'
Пьеротти Сантьяго
Пьерре Бальтасар
 
75'
Кулибали Лассана
Банда Ламек
 
75'
Gaby Jean
Гильберт Фредерик
 
82'
 
Паволетти Леонардо
Пикколи Роберто
90'
Ребич Анте
Крстович Никола
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 252 Количество передач 462
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 119
Лечче 42% (50)
X 45.4% (54)
Кальяри 12.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтасар
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
37
Дентелло
Пауло
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
3
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
Лечче
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Кальяри

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.33
Гаспар Киалонга 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 1 0.33
Луперто Себастьяно 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 0 1
Фальконе Владимиро 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1
Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2
Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1

Результаты матчей

Лечче
Кальяри

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лечче
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лечче 42% (50)
    X 45.4% (54)
    Кальяри 12.6% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Лечче
    42% (50)
    Ничья
    45.4% (54)
    Кальяри
    12.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.42% (26)
    Меньше
    76.58% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (47)
    1:0 Лечче
    23.5% (28)
    2:1 Лечче
    13.4% (16)
    1:2 Кальяри
    5.9% (7)
    0:1 Кальяри
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Лечче
    1.7% (2)
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