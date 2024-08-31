Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ламек Банда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Лечче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лечче

47' Ох, нехорошо это выглядит. Прати Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Пикколи Роберто из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' УДАЛЕНИЕ! - Патрик Доргу удален за серьёзный фол

46' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Патрик Доргу из команды Лечче - была желтая, а стала красная.

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лечче

45' Прати Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' The card for Патрик Доргу from Лечче was disallowed via VAR intervention.

45' Безумный фол. Патрик Доргу грубо играет против соперника. Пострадал Прати Маттео

44' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Гаспар Киалонга из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Уден Реми бьет со штрафного в створ, но Симоне Скуффет держит все под контролем

42' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Лечче

41' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Шанс! Патрик Доргу из команды Лечче пробил головой, но мимо

36' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Дейола Алессандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Пьерре Бальтасар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Лечче

30' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Гильберт Фредерик из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Дзаппа Габриэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Безумный фол. Дзаппа Габриэле грубо играет против соперника. Пострадал Ламек Банда

24' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Рамадани Юльбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Лечче

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лувумбу Зито и попал в перекладину!

15' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ауджелло Томмазо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Крстович Никола из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

9' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Лечче

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лечче начинает с центра поля

1' Судья начинает матч