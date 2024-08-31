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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Болонья
1:1
Второй тайм: 82'
Эмполи
0'
1:0
2' Гол
Фаббьян Джованни
1:1
3' Гол
Гьяси Эммануэль
55' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе

Ход матча

2'
Фаббьян Джованни
(Бёкема Сэм)
1:0
3'
1:1
Гьяси Эммануэль
(Пеццелла Джузеппе)
54'
Эбишер Мишель
Моро Никола
 
54'
Одгор Йенс
Карлссон Йеспер
 
55'
 
Пеццелла Джузеппе
61'
 
Эспозито Себастьяно
Грасси Альберто
61'
 
Мале Юссеф
Коломбо Лоренцо
65'
Даллинга Тийс
Фаббьян Джованни
 
67'
 
Пеллегри Пьетро
Сольбаккен Ола
67'
 
Хаас Николас
Фаццини Якопо
72'
 
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
82'
Урбаньски Кацпер
Орсолини Риккардо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 305 Количество передач 129
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 120
Болонья 75% (90)
X 15% (18)
Эмполи 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
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1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
80
Фаббьян
Джованни
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
9
Кастро
Сантьяго
10
Карлссон
Йеспер
III
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
5
Грасси
Альберто
6
Хендерсон
Лиам
17
Сольбаккен
Ола
10
Фаццини
Якопо
29
Коломбо
Лоренцо
Болонья
4-3-3
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Эмполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббьян Джованни 1 0.33
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.33
Бёкема Сэм 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гьяси Эммануэль 2 0.67
Коломбо Лоренцо 1 (1) 0.33
Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Лукуми Джон 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мале Юссеф 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0
Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2
Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2
Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1

Результаты матчей

Болонья
Эмполи

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Болонья
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Эмполи
 1:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кальяри
 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Болонья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эмполи
 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Весь список
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    Прогнозы 120
    Болонья 75% (90)
    X 15% (18)
    Эмполи 10% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Болонья
    75% (90)
    Ничья
    15% (18)
    Эмполи
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    30% (36)
    1:0 Болонья
    29.2% (35)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    2:0 Болонья
    11.7% (14)
    1:2 Эмполи
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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