Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Команда Болонья имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эмполи

45' Кастро Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали

45' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Болонья

44' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Матч возобновлен

42' Гьяси Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оооо... вот это был удар! Орсолини Риккардо должен был забить с этой позиции.

41' Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Удар от ворот произведет Эмполи

40' Моро Никола из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Оооо... вот это был удар! Сольбаккен Ола должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Сольбаккен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

28' Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Удар от ворот произведет Эмполи

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Болонья пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Болонья

22' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Миранда Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

19' Васкес Дэвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

17' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Эмполи

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

11' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сольбаккен Ола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Болонья

6' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль изменил счет на табло!

3' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Болонья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч