Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Даллинга Тийс нанес удар головой, но Дэвис Васкес спокойно отбил мяч.

90' Игрок из команды Болонья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Эмполи

83' Удар от ворот произведет Болонья

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эспозито Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

77' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Эмполи

75' Удар от ворот произведет Эмполи

74' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Миранда Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Миранда Хуан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Грасси Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Пеццелла Джузеппе получил желтую карточку от судьи

54' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Карлссон Йеспер III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Болонья

52' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фаббьян Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Эмполи

48' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды Болонья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе