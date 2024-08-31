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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Боавишта
0:0
Конец матча
Эшторил
0'
51' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
53' Желтая карточка
Карвалью Жоау
77' Желтая карточка
Алвару Педру
82' Желтая карточка
Шека
90' Желтая карточка
Роблес Жоэль
90' Желтая карточка
Мангала Эльяким
90' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90'+7

Ход матча

46'
 
Pedro Carvalho
Пина Вагнер
51'
Абаскаль Родриго
 
53'
 
Карвалью Жоау
54'
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
Камара Ибраима
 
60'
 
Беграуи Янис
Кошта Элдер
60'
 
Коста Мишел
Карвалью Жоау
61'
 
Шека
Орельяна Алехандро
73'
 
Салазар Исраэль
Гарсия Фабрисиу
76'
Гонсало Мигель
Вукотич Илия
 
77'
 
Алвару Педру
82'
 
Шека
90'
 
Роблес Жоэль
90'
 
Мангала Эльяким
90'
Рейзиньо Мигель
 
90'
Марко Рибейру
Рейзиньо Мигель
 
Прогнозы 115
Боавишта 78.3% (90)
X 17.4% (20)
Эшторил 4.3% (5)
Все прогнозы
99
Гонсалвеш
Жуан
II
15
Pedro
Gomes
2
Камара
Ибраима
III
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
16
Да
Силва
Жоэль
10
Рейзиньо
Мигель
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
5
Мангала
Эльяким
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
12
Карвалью
Жоау
11
Кошта
Элдер
9
Маркес
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
Боавишта
4-5-1
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Эшторил

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.63

Среднее время на гол

81
144

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.12
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.25
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 0.25
Беграуи Янис 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженик Роберт 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Pedro Gomes 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Cristiano Bacci 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Алвару Педру 2 0
Виниций 2 0
Коста Мишел 1 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
0
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5
Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Эшторил
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1
Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3

Результаты матчей

Боавишта
Эшторил

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Порту
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
11.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Порту
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Пина Вагнер уходит с поля и его заменяет Pedro Carvalho
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Боавишта 78.3% (90)
    X 17.4% (20)
    Эшторил 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Боавишта 0:0 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Эшторил

    Исход игры
    Боавишта
    78.3% (90)
    Ничья
    17.4% (20)
    Эшторил
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    42.2% (46)
    Нет
    57.8% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    47.8% (55)
    2:1 Боавишта
    19.1% (22)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    2:0 Боавишта
    7% (8)
    1:2 Эшторил
    3.5% (4)
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