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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Эштрела
0:1
Второй тайм: 73'
Каса Пия
0'
49' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
0:1
61' Гол
Перейра Энрике

Ход матча

49'
 
Тчамба Дуплекс
61'
0:1
Перейра Энрике
63'
Пиньо Родриго
Руис Алан
 
64'
Petterson
Нани Луиш
 
69'
Кайо Сантана
Андре Силва
 
73'
 
Свенссон Макс
Сеговия Теласко
73'
 
Бриту Рафаэл
Miguel Sousa
Прогнозы 116
Эштрела 75.9% (88)
X 14.7% (17)
Каса Пия 9.5% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Каса Пия
3.95
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Все Коэффициенты
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
44
Tiago
Gabriel
25
Варела
Нилтон
7
Андре
Силва
42
Келиано
Мануэль
22
Кордейру
Леонарду
17
Нани
Луиш
10
Руис
Алан
98
Кикаш
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
2
Тчамба
Дуплекс
18
Жералдеш
Андре
14
Miguel
Sousa
16
Бени
8
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
77
Обенг
Самуэль
52
Перейра
Энрике
Эштрела
4-4-2
Каса Пия
3-5-2

История личных встреч

Эштрела
Каса Пия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ЛП2
3:0
ЛП2
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 1 0.25
Варела Нилтон 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келиано Мануэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Руис Алан 1 0
Лопеш Мигел 1 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Букка Лионель 1 0
Вейга Данилу 1 0
Кайо Сантана 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 1 1
Сеговия Теласко 2 0
Фонте Жозе 1 0
Золотич Нермин 1 0
Свенссон Макс 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0

Результаты матчей

Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каса Пия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0
Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2
Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0

Результаты матчей

Эштрела
Каса Пия

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
11.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Каса Пия
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эшторил
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
16.
Каса Пия
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эштрела
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Эштрела 75.9% (88)
X 14.7% (17)
Каса Пия 9.5% (11)
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Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Каса Пия
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Где смотреть матч Эштрела 0:1 Каса Пия онлайн

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Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Каса Пия

Исход игры
Эштрела
75.9% (88)
Ничья
14.7% (17)
Каса Пия
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
40.91% (45)
Нет
59.09% (65)
Популярный счёт
1:0 Эштрела
45.7% (53)
2:1 Эштрела
18.1% (21)
1:1 Ничья
13.8% (16)
1:2 Каса Пия
6% (7)
2:0 Эштрела
6% (7)
3:0 Эштрела
2.6% (3)
0:1 Каса Пия
1.7% (2)
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