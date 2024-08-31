Тур: 4. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Карвалью Элдер
Ход матча
49'
61'
0:1
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
17
Нани
Луиш
10
Руис
Алан
98
Кикаш
14
Miguel
Sousa
16
Бени
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
10 Руис АланНападающий
-
98 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Лима РубенНападающий
-
-
-
37 Petterson
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Miguel SousaПолузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бланко РаульНападающий
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эштрела
Каса Пия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|1
|0.25
|Варела Нилтон
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келиано Мануэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Руис Алан
|1
|0
|Лопеш Мигел
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|1
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каса Пия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0
Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2
Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0
Результаты матчей
Эштрела
Каса Пия
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Каса Пия
Исход игры
Эштрела
75.9% (88)
Ничья
14.7% (17)
Каса Пия
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
40.91% (45)
Нет
59.09% (65)
Популярный счёт
1:0 Эштрела
45.7% (53)
2:1 Эштрела
18.1% (21)
1:1 Ничья
13.8% (16)
1:2 Каса Пия
6% (7)
2:0 Эштрела
6% (7)
3:0 Эштрела
2.6% (3)
0:1 Каса Пия
1.7% (2)
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