Замена в составе "Атлетико": вместо Конора Галлахера на поле вышел Родриго Де Пауль.

Замена в составе "Атлетика": вместо Иньяки Уильямса на поле вышел Алекс Беренгер.

Хаурегисар справа сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати двух метров низом пробил немного левее ворот.

Джало не смог принять мяч после заброса вперёд от Йерая Альвареса. Аут бросят гости.

Де Пауль справа прошёл вперёд и исполнил перевод к дальней штанге, где Гризманн не попал ногой по мячу.

Хименес неудачно упал в центральном круге после столкновения с Мандава. Небольшие проблемы с плечом у Хосе.

Муссо на выходе забрал мяч и столкнулся с Нико Уильямсом. Травма поясницы у голкипера "Атлетико" после неудачного падения.

Замена в составе "Атлетика": вместо Андера Эрреры на поле вышел Микель Хаурегисар.

Замена в составе "Атлетика": вместо Беньята Прадоса на поле вышел Микель Весга.

Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Альваро Джало.

Мощнейший удар Сансета с двадцати трёх метров в левый угол парировал в броске Муссо.

Замена в составе "Атлетико": вместо Сэмуела Лино на поле вышел Родриго Рикельме.

Замена в составе "Атлетико": вместо Хулиана Альвареса на поле вышел Александр Сорлот.

Появилась картинка с офсайдом Нико Уильямса в начале тайма. Левое колено игрока "Атлетика" оказалось за линией защитников.

Нико Уильямс справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Йерай Альварес не попал головой по мячу.

Нико Уильямс слева навесил в центр штрафной площади, где Хименес грудью аккуратно скинул мяч на Муссо.

Гризманн справа прострелил к дальней штанге, где Лино не дотянулся считанных сантиметров ногой до мяча.

Гризманн слева навесил к дальней штанге, где Юри Берчиче опередил Льоренте и выбил мяч головой от ворот.

Гризманн слева вывел к воротам Лино, где опаснейший удар Сэмуела в отчаянном подкате заблокировал Иньяки Уильямс.

Ле Норман на чужой половине поля ударил Сансета сзади по ногам.

Сансет выкатил мяч в центр на Эрреру, который с двадцати двух метров пробил левее ворот.

Гости разыграли угловой удар. На подачу Гризманна справа к дальней штанге вышел Агирресабала и забрал мяч руками.

Второй тайм в Бильбао!

К началу второго тайма дождь немного стих, но ещё не прекратился.

Иньяки Уильямс справа после паса Сансета прострелил к воротам, где Нико Уильямс переправил мяч в сетку. Арбитры определили офсайд и гол не засчитали.

ВАР проводит проверку эпизода с голом Нико Уильямса. Все спокойно ожидают решения.

Льоренте справа получил пас на ход, но неудачно подработал себе мяч и упустил его за пределы поля.

Эррера у чужой штрафной площади ударил по ногам Гризманна.

Льоренте справа смог прострелить в цент к воротам, но защитники из Бильбао подняли мяч вверх, после чего выбили его из штрафной площади.

Первый тайм

— Перерыв! "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид) - 0:0.

44' Иньяки Уильямс перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Галлахера.

43' Прострел Лекуэ справа в центр не дошёл до Гурусеты.

42' Иньяки Уильямс не смог укротить мяч после заброса вперёд от Сансета.

41' Мандава слева выкатил мяч в центр на Галлахера, который с девятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

40' Подачу Льоренте справа к воротам заблокировал Юри Берчиче.

39' Юри Берчиче сыграл слева у чужой штрафной площади на подборе и с семнадцати метров пробил немного правее ворот.

38' Лекуэ справа прорвался в штрафную площадь и в касание сделал заброс к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

37' Льоренте с Барриосом были уверены, что заработали угловой удар, но арбитры указали на удар от ворот. Всё завершилось ироничными улыбками.

36' Сансет получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

35' Йерай Альварес в центральном круге руками остановил Гризманна и получил жёлтую карточку.

34' Юри Берчиче слева пошёл в штрафную площадь, но у угла на мокром газоне не удержался и врезался в соперника.

32' Ле Норман на фланге сбил Нико Уильямса.

31' Прострел Иньяки Уильямса справа в центр штрафной площади перехватил Ле Норман. Никак не удаётся хозяевам довести свою атаку до опасного удара по воротам.

30' Пас Иньяки Уильямса справа в штрафную площадь на Гурусету перехватил Мандава.

29' Нико Уильямс на левом фланге не смог убежать от Барриоса. Пабло у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч у игрока "Атлетика".

28' Прадос на чужой половине поля придержал руками Льоренте.

26' Погдача Лекуэ справа после паса от Иньяки Уильямса получилась сильной. Мяч улетел на противоположный фланг.

25' Юри Берчиче слева прострелил к дальней штанге, где никого не оказалось.

24' Дальний удар Эрреры пришёлся в скопление игроков на линии штрафной площади.

22' "Атлетик" всё активнее начинает прессинговать соперников на их половине поля. Столичной команде переход в атаку даётся с трудом.

21' Быструю контратаку попытались провести гости, но Хулиан Альварес на правом фланге пас на ход Гризманну сделал слишком сильно. Мяч оказался за боковой линией поля.

20' Иньяки Уильямс на правом фланге прокинул мяч мимо Лино, но на подстраховке сыграл Мандава.

19' К середине тайма инициатива стала постепенно переходить к хозяевам. Нико Уильямс раз за разом по левому флангу прорывается вперёд.

18' Нико Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и нерасчётливо сделал пас к дальней штанге, куда бежал Гурусета.

17' Сансет по центру сделал заброс в штрафную площадь на Иньяки Уильямса, но защитники "Атлетико" смогли сделать скидку на Муссо.

16' Нико Уильямс в центральном круге наступил на ногу Ле Норману и получил жёлтую карточку.

15' Гризманн от углового флага навесил на Хименеса, который головой пробил выше ворот.

14' Хулиан Альварес слева после ошибки соперников убежал к воротам, но Юри Берчиче бросился наперерез и сумел заблокировать удар нападающего "Атлетико".

13' Гурусета на чужой половине поля сбил Галлахера.

12' Коке на фланге ударил по ногам Прадоса.

11' Сансет сделал направо обостряющую передачу, а Гурусета такой передачи не ожидал и ускорение сделал с заметным запозданием.

10' Альварес оказался в офсайде.

9' Много борьбы в центре поля. Опасных выпадов вперёд пока у соперников не получается. У гостей небольшое территориальное преимущество.

8' А следующий прострел Льоренте справа получился близко к воротам, где мяч спокойно забрал в руки Агирресабала.

7' У Льоренте не прошла передача справа в штрафную площадь на Гризманна.

6' Лино откликнулся на левом фланге на длинный заброс вперёд, но мяч при падении на мокрый газон ускорился и покинул пределы поля.

5' Эррера в центральном круге ударил по ноге Коке.

4' Гурусета справа воспользовался удачным отскоком и с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

3' В Бильбао идёт сильный дождь. Всем придётся играть с повышенным вниманием.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в светло-серой форме.