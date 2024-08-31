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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 78'
Атлетико М
0'
15' Желтая карточка
Уильямс Нико
34' Желтая карточка
Йерай Альварес
35' Желтая карточка
Сансет Ойян

Ход матча

15'
Уильямс Нико
 
34'
Йерай Альварес
 
35'
Сансет Ойян
 
64'
Весга Микель
Прадос Беньят
 
64'
Хаурегисар Микель
Эррера Андер
 
64'
Джало Альваро
Гурусета Горка
 
70'
 
Сорлот Александр
Альварес Хулиан
70'
 
Рикельме Родриго
Лино Сэмуел
70'
 
Де Пауль Родриго
Галлахер Конор
71'
Беренгер Алекс
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 330 Количество передач 277
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 126
Атлетик Б 15.1% (19)
X 34.9% (44)
Атлетико М 50% (63)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Атлетико М
4.13
3.30
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13
Агирреcабала
Хулен
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Муссо
Хуан
14
Льоренте
Маркос
24
Ле
Норман
Робен
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
8
Барриос
Пабло
6
Коке
Хорхе
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
4
Галлахер
Конор
19
Альварес
Хулиан
Атлетик Б
4-2-3-1
Атлетико М
4-3-2-1

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

39 матчей

33.3%
10.3%
56.4%
13 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

25.6%
53.8%
20.6%
10 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
КК
3:0
КК
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.81

Среднее время на гол

60
111

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 2 (1) 0.5
Прадос Беньят 1 0.25
Де Маркос Оскар 0 0
Гурусета Горка 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льоренте Маркос 2 0.5
Гризманн Антуан 1 0.25
Коке Хорхе 1 0.25
Сорлот Александр 1 0.25
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 0
Йерай Альварес 2 0
Прадос Беньят 2 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Хаурегисар Микель 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Эспаньол
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Атлетик Б Йерай Альварес 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    79'
    Муссо на выходе забрал мяч и столкнулся с Нико Уильямсом. Травма поясницы у голкипера "Атлетико" после неудачного падения.
  • Травма, повреждение
    78'
    Хименес неудачно упал в центральном круге после столкновения с Мандава. Небольшие проблемы с плечом у Хосе.
  • 77'
    Де Пауль справа прошёл вперёд и исполнил перевод к дальней штанге, где Гризманн не попал ногой по мячу.
  • 76'
    Джало не смог принять мяч после заброса вперёд от Йерая Альвареса. Аут бросят гости.
  • Опасный момент
    75'
    Хаурегисар справа сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати двух метров низом пробил немного левее ворот.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Иньяки Уильямса на поле вышел Алекс Беренгер.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Конора Галлахера на поле вышел Родриго Де Пауль.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Хулиана Альвареса на поле вышел Александр Сорлот.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Сэмуела Лино на поле вышел Родриго Рикельме.
  • 70'
    Хаурегисар справа с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    69'
    Мощнейший удар Сансета с двадцати трёх метров в левый угол парировал в броске Муссо.
  • 68'
    Гризманн у центрального круга придержал руками Хаурегисара.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Альваро Джало.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Беньята Прадоса на поле вышел Микель Весга.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Андера Эрреры на поле вышел Микель Хаурегисар.
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    • Угловой
      63'
      Гости разыграли угловой удар. На подачу Гризманна справа к дальней штанге вышел Агирресабала и забрал мяч руками.
    • 62'
      Сансет выкатил мяч в центр на Эрреру, который с двадцати двух метров пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      61'
      Ле Норман на чужой половине поля ударил Сансета сзади по ногам.
    • Опасный момент
      60'
      Гризманн слева вывел к воротам Лино, где опаснейший удар Сэмуела в отчаянном подкате заблокировал Иньяки Уильямс.
    • 58'
      Гризманн слева навесил к дальней штанге, где Юри Берчиче опередил Льоренте и выбил мяч головой от ворот.
    • 57'
      Гризманн справа прострелил к дальней штанге, где Лино не дотянулся считанных сантиметров ногой до мяча.
    • 56'
      Нико Уильямс слева навесил в центр штрафной площади, где Хименес грудью аккуратно скинул мяч на Муссо.
    • 55'
      Нико Уильямс справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Йерай Альварес не попал головой по мячу.
    • Фол, нарушение
      54'
      Галлахер сыграл рукой на фланге.
    • 53'
      Появилась картинка с офсайдом Нико Уильямса в начале тайма. Левое колено игрока "Атлетика" оказалось за линией защитников.
    • 52'
      Льоренте справа смог прострелить в цент к воротам, но защитники из Бильбао подняли мяч вверх, после чего выбили его из штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      51'
      Эррера у чужой штрафной площади ударил по ногам Гризманна.
    • 50'
      Льоренте справа получил пас на ход, но неудачно подработал себе мяч и упустил его за пределы поля.
    • Видеоповтор
      49'
      ВАР проводит проверку эпизода с голом Нико Уильямса. Все спокойно ожидают решения.
    • Офсайд
      48'
      Иньяки Уильямс справа после паса Сансета прострелил к воротам, где Нико Уильямс переправил мяч в сетку. Арбитры определили офсайд и гол не засчитали.
    • Дождь
      47'
      К началу второго тайма дождь немного стих, но ещё не прекратился.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Бильбао!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико" (Мадрид) - 0:0.
    • Фол, нарушение
      44'
      Иньяки Уильямс перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Галлахера.
    • 43'
      Прострел Лекуэ справа в центр не дошёл до Гурусеты.
    • 42'
      Иньяки Уильямс не смог укротить мяч после заброса вперёд от Сансета.
    • Опасный момент
      41'
      Мандава слева выкатил мяч в центр на Галлахера, который с девятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
    • 40'
      Подачу Льоренте справа к воротам заблокировал Юри Берчиче.
    • 39'
      Юри Берчиче сыграл слева у чужой штрафной площади на подборе и с семнадцати метров пробил немного правее ворот.
    • 38'
      Лекуэ справа прорвался в штрафную площадь и в касание сделал заброс к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • 37'
      Льоренте с Барриосом были уверены, что заработали угловой удар, но арбитры указали на удар от ворот. Всё завершилось ироничными улыбками.
    • Желтая карточка
      36'
      Сансет получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • Желтая карточка
      35'
      Йерай Альварес в центральном круге руками остановил Гризманна и получил жёлтую карточку.
    • 34'
      Юри Берчиче слева пошёл в штрафную площадь, но у угла на мокром газоне не удержался и врезался в соперника.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ле Норман на фланге сбил Нико Уильямса.
    • 31'
      Прострел Иньяки Уильямса справа в центр штрафной площади перехватил Ле Норман. Никак не удаётся хозяевам довести свою атаку до опасного удара по воротам.
    • 30'
      Пас Иньяки Уильямса справа в штрафную площадь на Гурусету перехватил Мандава.
    • 29'
      Нико Уильямс на левом фланге не смог убежать от Барриоса. Пабло у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч у игрока "Атлетика".
    • Фол, нарушение
      28'
      Прадос на чужой половине поля придержал руками Льоренте.
    • 26'
      Погдача Лекуэ справа после паса от Иньяки Уильямса получилась сильной. Мяч улетел на противоположный фланг.
    • 25'
      Юри Берчиче слева прострелил к дальней штанге, где никого не оказалось.
    • 24'
      Дальний удар Эрреры пришёлся в скопление игроков на линии штрафной площади.
    • 22'
      "Атлетик" всё активнее начинает прессинговать соперников на их половине поля. Столичной команде переход в атаку даётся с трудом.
    • 21'
      Быструю контратаку попытались провести гости, но Хулиан Альварес на правом фланге пас на ход Гризманну сделал слишком сильно. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 20'
      Иньяки Уильямс на правом фланге прокинул мяч мимо Лино, но на подстраховке сыграл Мандава.
    • 19'
      К середине тайма инициатива стала постепенно переходить к хозяевам. Нико Уильямс раз за разом по левому флангу прорывается вперёд.
    • 18'
      Нико Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и нерасчётливо сделал пас к дальней штанге, куда бежал Гурусета.
    • 17'
      Сансет по центру сделал заброс в штрафную площадь на Иньяки Уильямса, но защитники "Атлетико" смогли сделать скидку на Муссо.
    • Желтая карточка
      16'
      Нико Уильямс в центральном круге наступил на ногу Ле Норману и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      15'
      Гризманн от углового флага навесил на Хименеса, который головой пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      14'
      Хулиан Альварес слева после ошибки соперников убежал к воротам, но Юри Берчиче бросился наперерез и сумел заблокировать удар нападающего "Атлетико".
    • Фол, нарушение
      13'
      Гурусета на чужой половине поля сбил Галлахера.
    • Фол, нарушение
      12'
      Коке на фланге ударил по ногам Прадоса.
    • 11'
      Сансет сделал направо обостряющую передачу, а Гурусета такой передачи не ожидал и ускорение сделал с заметным запозданием.
    • Офсайд
      10'
      Альварес оказался в офсайде.
    • 9'
      Много борьбы в центре поля. Опасных выпадов вперёд пока у соперников не получается. У гостей небольшое территориальное преимущество.
    • 8'
      А следующий прострел Льоренте справа получился близко к воротам, где мяч спокойно забрал в руки Агирресабала.
    • 7'
      У Льоренте не прошла передача справа в штрафную площадь на Гризманна.
    • 6'
      Лино откликнулся на левом фланге на длинный заброс вперёд, но мяч при падении на мокрый газон ускорился и покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Эррера в центральном круге ударил по ноге Коке.
    • 4'
      Гурусета справа воспользовался удачным отскоком и с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
    • Дождь
      3'
      В Бильбао идёт сильный дождь. Всем придётся играть с повышенным вниманием.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Атлетико" - в светло-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    15.1% (19)
    Ничья
    34.9% (44)
    Атлетико М
    50% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    84.68% (94)
    Нет
    15.32% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    34.9% (44)
    1:1 Ничья
    31% (39)
    0:1 Атлетико М
    6.3% (8)
    2:1 Атлетик Б
    4.8% (6)
    1:0 Атлетик Б
    4% (5)
    2:3 Атлетико М
    1.6% (2)
    2:0 Атлетик Б
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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