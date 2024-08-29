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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 37
Атлетик Б 27% (10)
X 18.9% (7)
Атлетико М 54.1% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Атлетико М
3.25
3.35
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Атлетик Б
Атлетико М

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

39 матчей

33.3%
10.3%
56.4%
13 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

25.6%
53.8%
20.6%
10 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
КК
3:0
КК
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.81

Среднее время на гол

60
111

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 2 (1) 0.67
Прадос Беньят 1 0.33
Де Маркос Оскар 0 0
Гурусета Горка 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льоренте Маркос 2 0.67
Гризманн Антуан 1 0.33
Коке Хорхе 1 0.33
Сорлот Александр 1 0.33
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 0
Прадос Беньят 2 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Хаурегисар Микель 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0
Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 37
    Атлетик Б 27% (10)
    X 18.9% (7)
    Атлетико М 54.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Атлетико М
    3.25
    3.35
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    27% (10)
    Ничья
    18.9% (7)
    Атлетико М
    54.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    43.2% (16)
    1:1 Ничья
    18.9% (7)
    2:1 Атлетик Б
    16.2% (6)
    0:1 Атлетико М
    5.4% (2)
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    Атлетик Б
    Атлетико М
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