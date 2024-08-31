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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Эспаньол
1:1
Первый тайм: 22'
Райо Вальекано

Ход матча

4'
0:1
Гарсия Альваро
(Эмбарба Адриан)
8'
Ромеро Карлос
(Каррерас Жофре)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Эспаньол 42.7% (50)
X 39.3% (46)
Райо Вальекано 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Райо Вальекано
6.63
3.91
3.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
5
Калеро
Фернандо
4
Кумбулла
Мараш
14
Оливан
Бриан
17
Каррерас
Жофре
15
Грагера
Хосе
20
Крал
Алекс
22
Ромеро
Карлос
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
1
Карденас
Дани
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
22
Эспино
Альфонсо
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Камелло
Серхио
21
Эмбарба
Адриан
Эспаньол
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Райо Вальекано

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 1 0.25
Лопес Унаи 1 0.25
Гарсия Альваро Ривера 1 0.25
Камелло Серхио 1 0.25
Мумин Абдул 0 0
Сисс Пате 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Ирвин 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Велиз Алехо 1 0
Рока Антонио 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Лопес Унаи 1 0
Паласон Иси 1 0
Мумин Абдул 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Эспаньол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Райо Вальекано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1
Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Эспаньол
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Эспаньол
    • 13'
      Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ромеро Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Оливан Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Оливан Бриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 117
    Эспаньол 42.7% (50)
    X 39.3% (46)
    Райо Вальекано 17.9% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Райо Вальекано
    6.63
    3.91
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Эспаньол
    42.7% (50)
    Ничья
    39.3% (46)
    Райо Вальекано
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (40)
    1:0 Эспаньол
    18.8% (22)
    2:1 Эспаньол
    17.9% (21)
    1:2 Райо Вальекано
    7.7% (9)
    0:1 Райо Вальекано
    6.8% (8)
    2:0 Эспаньол
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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