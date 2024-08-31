  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 22405 Главный судья: Кордеро Адриан
Эспаньол
2:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
4' Гол
Гарсия Альваро
1:1
8' Гол
Ромеро Карлос
81' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
82' Желтая карточка
Гарсия Альваро
85' Желтая карточка
Агуадо Альваро
90' Желтая карточка
Мумин Абдул
2:1
90' Гол
Велиз Алехо
90' Желтая карточка
Велиз Алехо
90'+11

Ход матча

4'
0:1
Гарсия Альваро
(Эмбарба Адриан)
8'
Ромеро Карлос
(Каррерас Жофре)
1:1
35'
 
Чаваррия Пеп
Эспино Альфонсо
46'
Кардона Ирвин
Оливан Бриан
 
46'
Агуадо Альваро
Грагера Хосе
 
62'
 
Балью Иван
Камелло Серхио
63'
 
Паласон Иси
Де Фрутос Хорхе
65'
Техеро Альваро
Каррерас Жофре
 
71'
Хеддира Валид
Пуадо Хавьер
 
72'
 
Нтекья Ранди
Лопес Унаи
72'
 
Сисс Пате
Гарсия Альваро
81'
Кумбулла Мараш
 
82'
 
Гарсия Альваро
85'
Агуадо Альваро
 
90'
Серхи Гомес
Калеро Фернандо
 
90'
 
Мумин Абдул
90'
Велиз Алехо
(Хеддира Валид)
2:1
90'
Велиз Алехо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 354 Количество передач 393
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Эспаньол 42.7% (50)
X 39.3% (46)
Райо Вальекано 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
5
Калеро
Фернандо
4
Кумбулла
Мараш
14
Оливан
Бриан
17
Каррерас
Жофре
15
Грагера
Хосе
20
Крал
Алекс
22
Ромеро
Карлос
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
1
Карденас
Дани
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
22
Эспино
Альфонсо
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Камелло
Серхио
21
Эмбарба
Адриан
Эспаньол
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Райо Вальекано

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 1 0.25
Ромеро Карлос 1 0.25
Каррерас Жофре 0 0
Хеддира Валид 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 1 0.25
Лопес Унаи 1 0.25
Гарсия Альваро Ривера 1 0.25
Камелло Серхио 1 0.25
Эмбарба Адриан 0 0
Мумин Абдул 0 0
Сисс Пате 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Рока Антонио 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Лопес Унаи 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1
Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Мальорка
 1:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
20.
Валенсия
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Атлетик Б Йерай Альварес 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 100'
    Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 100'
    Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 100'
    Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 97'
    Велиз Алехо из команды Эспаньол слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 97'
    Команда Эспаньол забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 96'
    Валид Кеддира сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Г О О О О Л - Велиз Алехо забивает с правой ноги!
    • 96'
      Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 96'
      Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 96'
      Оооо... вот это был удар! Кардона Ирвин должен был забить с этой позиции.
    • 96'
      Хорошую попытку сделал Кардона Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 96'
      Эспаньол начинает контратаку
    • 96'
      Гарсия Жоан из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 96'
      Крал Алекс успешно блокирует удар.
    • 96'
      Паласон Иси нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Эспаньол 42.7% (50)
    X 39.3% (46)
    Райо Вальекано 17.9% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эспаньол 2:1 Райо Вальекано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Эспаньол
    42.7% (50)
    Ничья
    39.3% (46)
    Райо Вальекано
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (40)
    1:0 Эспаньол
    18.8% (22)
    2:1 Эспаньол
    17.9% (21)
    1:2 Райо Вальекано
    7.7% (9)
    0:1 Райо Вальекано
    6.8% (8)
    2:0 Эспаньол
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный