Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

96' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

95' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Мумин Абдул получил желтую карточку от судьи

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Нтекья Ранди пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

91' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч возобновлен

90' Калеро Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Лежён Флорьян нанес удар головой, но Хоан Гарсия спокойно отбил мяч.

85' Агуадо Альваро получил желтую карточку от судьи

85' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

81' Нтекья Ранди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кумбулла Мараш получил желтую карточку от судьи

79' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Эспаньол

78' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

76' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Крал Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Тактическая замена. Пуадо Хавьер уходит с поля и его заменяет Валид Кеддира

70' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Сегодняшная посещаемость составляет 22405 болельщиков

68' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Агуадо Альваро из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Эспаньол

64' Рациу Андрей не смог попасть в створ ударом издали

64' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лежён Флорьян и попал в перекладину!

62' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Удар от ворот произведет Эспаньол

59' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дэниел Карденас ослабляет давление, выбив мяч.

54' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Эспаньол

52' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Агуадо Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ромеро Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ромеро Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника