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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Модена
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
12' Гол
Mario Ravasio
26' Желтая карточка
Тессьоре Андреа
27' Желтая карточка
Анжели Маттео
44' Желтая карточка
Паван Никола
45' Желтая карточка
Санторо Симоне
49' Желтая карточка
Джерли Фабио
77' Желтая карточка
Маньеро Лука
81' Желтая карточка
Бранка Симоне
86' Желтая карточка
Заро Джованни
90' Желтая карточка
Francesco Amatucci
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Mario Ravasio
26'
 
Тессьоре Андреа
27'
 
Анжели Маттео
44'
 
Паван Никола
45'
Санторо Симоне
 
46'
Ди Пардо Алессандро
Кальдара Маттиа
 
46'
Баттистелла Томас
Санторо Симоне
 
46'
Дефрель Грегоре
Абьюзо Фабио
 
46'
 
Д'Алессио Франческо
Тессьоре Андреа
49'
Джерли Фабио
 
64'
 
Рабби Симоне
Пандольфи Лука
69'
Божанай Клейс
Маньино Лука
 
77'
 
Маньеро Лука
79'
 
Дезогус Якопо
Вита Алессио
81'
 
Бранка Симоне
83'
 
Federico Casolari
Mario Ravasio
83'
 
Stefano Negro
Бранка Симоне
83'
Дука Эдоардо
Коттали Маттео
 
86'
Заро Джованни
 
90'
 
Francesco Amatucci

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 310
  • 58 Владение мячом, % 42
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
6
Маньино
Лука
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
10
Палумбо
Антонио
29
Коттали
Маттео
11
Мендеш
Педру
90
Абьюзо
Фабио
78
Маньеро
Лука
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
2
Сальви
Алессандро
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
18
Тессьоре
Андреа
16
Вита
Алессио
7
Пандольфи
Лука
91
Mario
Ravasio
Модена
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Читтаделла

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
0:3
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Среднее время на гол

50
101

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 1 (1) 0.25
Мендеш Педру 1 0.25
Дефрель Грегоре 1 0.25
Божанай Клейс 1 0.25
Баттистелла Томас 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 1 0.25
Кариссони Лоренцо 1 0.25
Mario Ravasio 1 0.25
Рабби Симоне 1 0.25

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 2 0
Джерли Фабио 2 0
Санторо Симоне 2 0
Кальдара Маттиа 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 2 1
Бранка Симоне 2 0
Анжели Маттео 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Кастари Элхан 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0
Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1
Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1

Результаты матчей

Модена
Читтаделла

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Модена
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
12.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
16.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Санторо Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Паван Никола получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Анжели Маттео получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Тессьоре Андреа получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Mario Ravasio бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 0:1 Читтаделла онлайн

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