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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Зюйдтироль
1:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
12' Гол
Адорни Давиде
29' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
39' Желтая карточка
Галацци Николас
54' Желтая карточка
Ante Matej Juric
0:2
60' Гол
Коррадо Никколо
69' Желтая карточка
Чеппители Лука
76' Желтая карточка
Каньяно Андреа
77' Желтая карточка
Silvio Merkaj
83' Желтая карточка
Бизоли Димитри
1:2
85' Пенальти
Одогву Рафаэль
86' Желтая карточка
Папетти Андреа
90'+7
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
19
Коррадо
Никколо
23
Галацци
Николас
7
Ante
Matej
Juric
Зюйдтироль
5-3-2
Брешия
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Брешия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 0.5
Казираги Даниэль 1 (1) 0.25
Молина Сальваторе 1 0.25
Малламо Алессандро 1 0.25
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.25
Тайт Фабиан 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.5
Коррадо Никколо 1 0.25
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 1 0
Чеппители Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Веррет Маттиас 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Ante Matej Juric 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Зюйдтироль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0
Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1
Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Брешия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
12.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
16.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Галацци Николас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Никколо Коррадо сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Адорни Давиде бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:2 Брешия онлайн

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