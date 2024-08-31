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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Сассуоло
1:4
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
20' Гол
Насти Марко
1:1
31' Пенальти
Моро Лука
33' Желтая карточка
Болока Даниэль
1:2
35' Гол
Коллоколо Микеле
1:3
43' Гол
Йонсен Деннис
59' Желтая карточка
Романья Филиппо
66' Желтая карточка
Антов Валентин
1:4
87' Гол
Серникола Леонардо
90'+7
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
55
Куми
Джастин
11
Болока
Даниэль
28
Антист
Жанис
42
Торстведт
Кристиан
29
Калигара
Фабрицио
24
Моро
Лука
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
3
Квальята
Джакомо
98
Дзанимачча
Лука
5
Раванелли
Лука
11
Йонсен
Деннис
18
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
20
Васкес
Франко
99
Насти
Марко
Сассуоло
4-2-3-1
Кремонезе
3-4-3

История личных встреч

Сассуоло
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
0:0
ТМК
0:2
ТМК
3:0
СCA
1:2
СCA
1:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.25
Антист Жанис 1 0.25
Торстведт Кристиан 1 0.25
Flavio Russo 1 0.25
Моро Лука 1 (1) 0.25
Болока Даниэль 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Деннис 1 0.25
Насти Марко 1 0.25
Серникола Леонардо 1 0.25
Коллоколо Микеле 1 0.25
Васкес Франко 1 (1) 0.25

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Барбьери Томмазо 2 0
Вандепутте Яри 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Антов Валентин 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1
Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1
Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1

Результаты матчей

Сассуоло
Кремонезе

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
12.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
16.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
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