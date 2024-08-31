Тур: 4. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
0:1
20' ГолНасти Марко
1:1
31' ПенальтиМоро Лука
33' Желтая карточкаБолока Даниэль
1:2
35' ГолКоллоколо Микеле
1:3
43' ГолЙонсен Деннис
59' Желтая карточкаРоманья Филиппо
66' Желтая карточкаАнтов Валентин
1:4
87' ГолСерникола Леонардо
90'+7
Ход матча
20'
0:1
31'
1:1
33'
35'
43'
1:3
59'
66'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
417 Количество передач 428
-
50 Владение мячом, % 50
26
Одентал
Кас
55
Куми
Джастин
28
Антист
Жанис
24
Моро
Лука
37
Майер
Жан
99
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанНападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Сассуоло
Кремонезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.25
|Антист Жанис
|1
|0.25
|Торстведт Кристиан
|1
|0.25
|Flavio Russo
|1
|0.25
|Моро Лука
|1 (1)
|0.25
|Болока Даниэль
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Деннис
|1
|0.25
|Насти Марко
|1
|0.25
|Серникола Леонардо
|1
|0.25
|Коллоколо Микеле
|1
|0.25
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.25
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1
Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1
Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
Результаты матчей
Сассуоло
Кремонезе
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 1
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1