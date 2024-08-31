Тур: 4. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
3:4
Конец матча
0'
0:1
28' ГолШулер Лука
1:1
32' ГолКлемент Филипп
2:1
45' ГолОпоку Аарон
2:2
51' ГолШерхант Дерри
2:3
64' ГолШулер Лука
3:3
68' ГолТомяк Борис
3:4
79' ГолКюизанс Микаэль
81' Желтая карточкаЭльведи Ян
90' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
90'+6
Ход матча
28'
0:1
32'
1:1
45'
2:1
51'
2:2
64'
2:3
68'
3:3
72'
79'
3:4
81'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 10
-
10 Удары в створ 8
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
268 Количество передач 503
-
37 Владение мячом, % 63
24
Хеуэр
Яннис
32
Гиамера
Ян
26
Калоч
Филип
17
Опоку
Аарон
44
Гехтер
Линус
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
18 Jannik Mause
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Герта
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опоку Аарон
|2
|0.5
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.5
|Ахе Рагнар
|2
|0.5
|Клемент Филипп
|1
|0.25
|Ганслик Даниэль
|1
|0.25
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|2
|0.5
|Кенни Джонджо
|1
|0.25
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.25
|Шерхант Дерри
|1
|0.25
|Маза Ибрагим
|1
|0.25
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Ян
|2
|0
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2
Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Герта
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1