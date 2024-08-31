  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Кайзерслаутерн
3:4
Конец матча
Герта
0'
0:1
28' Гол
Шулер Лука
1:1
32' Гол
Клемент Филипп
2:1
45' Гол
Опоку Аарон
2:2
51' Гол
Шерхант Дерри
2:3
64' Гол
Шулер Лука
3:3
68' Гол
Томяк Борис
3:4
79' Гол
Кюизанс Микаэль
81' Желтая карточка
Эльведи Ян
90' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
90'+6
1
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
2
Томяк
Борис
24
Хеуэр
Яннис
32
Гиамера
Ян
13
Векессер
Эрик
7
Риттер
Марлон
26
Калоч
Филип
10
Клемент
Филипп
17
Опоку
Аарон
19
Ганслик
Даниэль
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
33
Карбовник
Михал
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
27
Кюизанс
Микаэль
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Герта

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:1
К
1:3
Б2
1:2
К
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б
1:2
К
3:1
Б
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опоку Аарон 2 0.5
Томяк Борис 2 (1) 0.5
Ахе Рагнар 2 0.5
Клемент Филипп 1 0.25
Ганслик Даниэль 1 0.25
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 2 0.5
Кенни Джонджо 1 0.25
Кюизанс Микаэль 1 0.25
Нидерлехнер Флориан 1 0.25
Шерхант Дерри 1 0.25
Маза Ибрагим 1 0.25
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Ян 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Риттер Марлон 1 0
Гиамера Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Томяк Борис 1 0
Калоч Филип 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Шулер Лука 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2
Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Герта

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
11.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
12.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ганслик Даниэль сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Опоку Аарон бьет в цель!
    Где смотреть матч Кайзерслаутерн 3:4 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный