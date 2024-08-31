Тур: 4. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
16' Желтая карточкаРодзио Паоло
19' Желтая карточкаПортанова Маноло
1:0
22' ГолТрамони Маттео
2:0
49' ГолБонфанти Николас
56' Желтая карточкаРейнхарт Тобиас
2:1
77' ГолСерсанти Алессандро
90' Желтая карточкаОквонкво Орджи
90'+6
Ход матча
16'
19'
22'
1:0
49'
56'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
276 Количество передач 518
-
35 Владение мячом, % 65
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Alex Sposito
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Пиза
Реджана
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.25
|Туре Идрисса
|1
|0.25
|Канестрелли Симоне
|1
|0.25
|Бонфанти Николас
|1
|0.25
|Alesandro Arena
|1
|0.25
|Джованни Бонфанти
|1
|0.25
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.5
|Matteo Maggio
|1
|0.25
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.25
|Портанова Маноло
|1
|0.25
|Серсанти Алессандро
|1
|0.25
|Видо Лука
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3
Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0
Реджана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0
Результаты матчей
Пиза
Реджана
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Пиза
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 1
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1