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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Пиза
2:1
Конец матча
Реджана
0'
16' Желтая карточка
Родзио Паоло
19' Желтая карточка
Портанова Маноло
1:0
22' Гол
Трамони Маттео
2:0
49' Гол
Бонфанти Николас
56' Желтая карточка
Рейнхарт Тобиас
2:1
77' Гол
Серсанти Алессандро
90' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
90'+6
47
Шемпер
Адриан
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
94
Джованни
Бонфанти
15
Туре
Идрисса
20
Беруатто
Пьетро
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
9
Бонфанти
Николас
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
13
Мерони
Андреа
15
Фьямоцци
Риккардо
25
Lorenzo
Ignacchiti
16
Рейнхарт
Тобиас
5
Серсанти
Алессандро
30
Вергара
Антонио
11
Гондо
Седрик
90
Портанова
Маноло
Пиза
3-4-2-1
Реджана
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Реджана

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КИЛП
3:0
СCA
2:1
СCA
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.25
Туре Идрисса 1 0.25
Канестрелли Симоне 1 0.25
Бонфанти Николас 1 0.25
Alesandro Arena 1 0.25
Джованни Бонфанти 1 0.25
Калабрези Артуро 0 0
Марин Мариус 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.5
Matteo Maggio 1 0.25
Рейнхарт Тобиас 1 0.25
Портанова Маноло 1 0.25
Серсанти Алессандро 1 0.25
Видо Лука 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Марин Мариус 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Евшенак Жан 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Портанова Маноло 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Рейнхарт Тобиас 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3
Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0
Реджана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0

Результаты матчей

Пиза
Реджана

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Пиза
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
12.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
16.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Марин Мариус сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
    • 19'
      Портанова Маноло получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Родзио Паоло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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