Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Алмквист Понтус из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Команда Наполи сравняла счет! Игра продолжается!

92' Г О О О О Л - Лукаку Ромелу забивает с левой ноги!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

92' Матч возобновится спорным мячом

91' После проверки VAR рефери поменял решение - Наполи не будет бить пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи

88' Рефери не любит споров - именно за это Дель Прато Энрико сейчас получил желтую

87' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Парма

86' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Наполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

86' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Удар от ворот произведет Парма

85' Кварацхелия Хвича решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Парма

81' Спинаццола Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

80' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' УДАЛЕНИЕ! - Сион Сузуки удален из-за второго грубого нарушения

76' Сион Сузуки из команды Парма опасно и грубо сыграл. Нерес Давид пострадал.

74' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Парма контролирует мяч.

73' Удар от ворот произведет Парма

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Парма контролирует мяч.

68' Парма пытается что-то создать.

67' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Парма пытается что-то создать.

67' Оооо... вот это был удар! Буонджорно Алессандро должен был забить с этой позиции.

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Буонджорно Алессандро и попал в перекладину!

66' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Парма пытается что-то создать.

64' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Судье надоело, что Сион Сузуки тянет время и он наказал его горчичником

63' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Глупую желтую получил Михэйлэ Валентин за то, что отбил ногой мяч после свистка

61' Парма пытается что-то создать.

61' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Ман Деннис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Антонио Конте получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Лоботка Станислав получил желтую карточку от судьи

57' Удар от ворот произведет Парма

56' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

55' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

53' Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

52' Парма пытается что-то создать.

52' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

50' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бернабе Адриан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Зом Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре-Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Зом Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Парма контролирует мяч.