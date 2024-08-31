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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Наполи
2:1
Второй тайм: 90+'
Парма
0'
0:1
19' Пенальти
Бонни Анж-Йоан
43' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
58' Желтая карточка
Лоботка Станислав
58' Желтая карточка
Антонио Конте
61' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
63' Желтая карточка
Судзуки Дзион
76' Вторая желтая карточка
Судзуки Дзион
88' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
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Алмквист Понтус
1:1
90' Гол
Лукаку Ромелу
2:1
90' Гол
Замбо-Ангисса Андре-Франк

Ход матча

8'
 
Дель Прато Энрико
Валери Эмануэле
19'
0:1
Бонни Анж-Йоан
43'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 
46'
Спинаццола Леонардо
Оливера Матиас
 
57'
 
Алмквист Понтус
Ковальский Матеуш
57'
 
Канчелльери Маттео
Бонни Анж-Йоан
58'
Лоботка Станислав
 
58'
Антонио Конте
 
61'
 
Михэйлэ Валентин
62'
Лукаку Ромелу
Распадори Джакомо
 
63'
 
Судзуки Дзион
69'
Нерес Давид
Политано Маттео
 
73'
 
Шарпантье Габриэль
Михэйлэ Валентин
73'
 
Осорио Йордан
Балог Ботонд
76'
 
Судзуки Дзион
78'
Симеоне Джованни
Маццокки Паскуале
 
88'
 
Дель Прато Энрико
88'
 
Алмквист Понтус
90'
Лукаку Ромелу
(Спинаццола Леонардо)
1:1
90'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
(Нерес Давид)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 235 Количество передач 260
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 123
Наполи 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Парма 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Наполи
Ничья
Парма
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
30
Маццокки
Паскуале
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
81
Распадори
Джакомо
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
4
Балог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
14
Валери
Эмануэле
10
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
62
Ковальский
Матеуш
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Наполи
3-4-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Парма

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.9

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.4

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 1 0.33
Ди Лоренцо Джованни 1 0.33
Симеоне Джованни 1 0.33
Ррахмани Амир 0 0
Нерес Давид 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.67
Бонни Анж-Йоан 1 (1) 0.33
Канчелльери Маттео 1 0.33
Алмквист Понтус 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2
Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1
Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1
Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1

Результаты матчей

Наполи
Парма

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Наполи
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Парма
 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Парма
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Лукаку Ромелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 100'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 100'
    Контроль мяча: Наполи: 54%, Парма: 46%.
  • 99'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 99'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Шарпантье Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Парма имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Наполи: 48%, Парма: 52%.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Кварацхелия Хвича из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Михэйлэ Валентин
    • 49'
      Наполи начинает контратаку
    • 48'
      Парма пытается что-то создать.
    • 47'
      Ди Лоренцо Джованни успешно блокирует удар.
    • 47'
      Парма контролирует мяч.
    • 47'
      Маццокки Паскуале из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Бернабе Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Кварацхелия Хвича ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Парма контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Ррахмани Амир выиграл воздушное противоборство у Ковальский Матеуш.
    • 45'
      Контроль мяча: Наполи: 52%, Парма: 48%.
    • 45'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 44'
      Бернабе Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 43'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 43'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк из команды Наполи заходит слишком далеко, он валит Михэйлэ Валентин.
    • 43'
      Парма начинает контратаку
    • 43'
      Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Дель Прато Энрико успешно блокирует удар.
    • 42'
      Кварацхелия Хвича нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 41'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Наполи начинает контратаку
    • 41'
      Парма пытается что-то создать.
    • 40'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Контроль мяча: Наполи: 50%, Парма: 50%.
    • 40'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 39'
      Парма контролирует мяч.
    • 39'
      Ди Лоренцо Джованни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Парма пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 38'
      Парма контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 38'
      Дель Прато Энрико успешно блокирует удар.
    • 38'
      Оливера Матиас из команды Наполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 38'
      Маццокки Паскуале из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 37'
      Буонджорно Алессандро выиграл воздушное противоборство у Ковальский Матеуш.
    • 36'
      Буонджорно Алессандро из команды Наполи в офсайде
    • 36'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Наполи: 48%, Парма: 52%.
    • 35'
      Парма контролирует мяч.
    • 34'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 34'
      Парма контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 33'
      Политано Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 32'
      Бернабе Адриан не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Парма контролирует мяч.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре-Франк из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 31'
      Наполи контролирует мяч.
    • 31'
      Буонджорно Алессандро наказан за толчок Михэйлэ Валентин
    • 30'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Наполи: 46%, Парма: 54%.
    • 30'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кулибали Войо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Бернабе Адриан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 28'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 26'
      Дель Прато Энрико успешно блокирует удар.
    • 26'
      Кварацхелия Хвича нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Наполи: 42%, Парма: 58%.
    • 24'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 24'
      Маццокки Паскуале нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Оливера Матиас из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 23'
      Парма пытается что-то создать.
    • 22'
      Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Наполи начинает контратаку
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Бонни Анж-Йоан
    • 21'
      Парма пытается что-то создать.
    • 21'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Оливера Матиас из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Бернабе Адриан
    • 20'
      Контроль мяча: Наполи: 43%, Парма: 57%.
    • 20'
      Команда Парма забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 19'
      Г О О О О О Л - Бонни Анж-Йоан из команды Парма забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Алекс Мерет прыгнул не в ту сторону.
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ - Мерет Алекс из команды Наполи привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бонни Анж-Йоан.
    • 17'
      Парма пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 17'
      Михэйлэ Валентин не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Парма пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 17'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Бонни Анж-Йоан нанес удар в каркас ворот!
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Ковальский Матеуш должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ковальский Матеуш и попал в каркас ворот!
    • 16'
      Дель Прато Энрико из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Наполи: 50%, Парма: 50%.
    • 15'
      Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 14'
      Шанс! Ррахмани Амир из команды Наполи пробил головой, но мимо
    • 14'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 13'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Бернабе Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Парма пытается что-то создать.
    • 12'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 12'
      Михэйлэ Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Парма пытается что-то создать.
    • 12'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Наполи: 51%, Парма: 49%.
    • 9'
      Парма контролирует мяч.
    • 9'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Политано Маттео из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
    • 8'
      Эмануэле Валери получил травму и заменен. Дель Прато Энрико выходит на поле.
    • 8'
      Бонни Анж-Йоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эмануэле Валери получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Буонджорно Алессандро успешно блокирует удар.
    • 6'
      Бонни Анж-Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Кварацхелия Хвича из команды Наполи заходит слишком далеко, он валит Балог Ботонд.
    • 5'
      Парма контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Наполи: 86%, Парма: 14%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 4'
      Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сион Сузуки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 3'
      Маццокки Паскуале из команды Наполи в офсайде
    • 3'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ковальский Матеуш из команды Парма поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре-Франк
    • 2'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 1'
      Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Парма пытается что-то создать.
    • 1'
      Наполи контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Наполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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    Прогнозы 123
    Наполи 95.9% (118)
    X 3.3% (4)
    Парма 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:1 Парма

    Исход игры
    Наполи
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Парма
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    48.67% (55)
    Нет
    51.33% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    38.2% (47)
    2:1 Наполи
    37.4% (46)
    1:0 Наполи
    5.7% (7)
    3:1 Наполи
    4.1% (5)
    3:0 Наполи
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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