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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
 
Позже
Милан
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
20
Чауна
Лум
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
10
Дзакканьи
Маттиа
19
Диа
Булайе
11
Кастельянос
Валентин
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
23
Томори
Фикайо
31
Павлович
Страхинья
42
Терраччано
Филиппо
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
17
Окафор
Ноа
Лацио
4-4-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Милан

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

41 матч

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.1%
43.9%
39%
7 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.4%
36.6%
39%
10 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:2
К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

1.59
0.98

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 1 0.5
Исаксен Густав 1 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.5
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 0.5
Пулишич Кристиан 1 0.5
Окафор Ноа 1 0.5
Леау Рафаэл 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1
Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2

Результаты матчей

Лацио
Милан

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лацио
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

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    • Прогнозы 121
    Лацио 19.8% (24)
    X 47.1% (57)
    Милан 33.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Лацио
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Милан

    Исход игры
    Лацио
    19.5% (24)
    Ничья
    46.3% (57)
    Милан
    34.1% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    95.54% (107)
    Нет
    4.46% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (47)
    1:2 Милан
    26.8% (33)
    2:1 Лацио
    12.2% (15)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    0:1 Милан
    2.4% (3)
    3:1 Лацио
    1.6% (2)
    1:0 Лацио
    1.6% (2)
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