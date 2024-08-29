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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
 
Позже
Милан
Прогнозы 41
Лацио 22% (9)
X 39% (16)
Милан 39% (16)
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Ничья
Милан
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Милан

История личных встреч

Лацио
Милан

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

41 матч

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.1%
43.9%
39%
7 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.4%
36.6%
39%
10 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:2
К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

1.59
0.98

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 1 0.5
Исаксен Густав 1 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.5
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 0.5
Пулишич Кристиан 1 0.5
Окафор Ноа 1 0.5
Леау Рафаэл 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1
Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2

Результаты матчей

Лацио
Милан

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лацио
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Москера Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Верона Тчатчуа Джексон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

    Главный судья: Масса Давиде

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    • Прогнозы 41
    Лацио 22% (9)
    X 39% (16)
    Милан 39% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
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    Прогнозы на матч Лацио - Милан

    Исход игры
    Лацио
    22% (9)
    Ничья
    39% (16)
    Милан
    39% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    34.1% (14)
    2:1 Лацио
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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