Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Amar Fatah навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ох, нехорошо это выглядит. Бокила Лотетека получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Бокила Лотетека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Г О О О О Л - Сандра Сиссе забивает ударом с левой ноги!

84' Amar Fatah навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Китолано Джошуа получил желтую карточку от судьи

73' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

72' Тактическая замена. Доодеман Ник уходит с поля и его заменяет Amar Fatah

72' Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе

72' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

69' Джевенсио ван дер Куст получил желтую карточку от судьи

68' Рейт Бойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Роттердам

59' Кян Ваесен не смог попасть в створ ударом издали

55' Рейт Бойд получил желтую карточку от судьи

53' Версейрен Арно не смог попасть в створ ударом издали

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Клемент Пелле забивает ударом с левой ноги!

46' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля