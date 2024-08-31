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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Виллем II
1:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
27' Желтая карточка
Бош Йессе
0:1
48' Гол
Клемент Пелле
55' Желтая карточка
Рейт Бойд
69' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
77' Желтая карточка
Китолано Джошуа
1:1
84' Гол
Сандра Сиссе
1:2
89' Гол
Негли Камиель
90' Желтая карточка
Мейссен Рик
90'+9

Ход матча

27'
Бош Йессе
 
48'
0:1
Клемент Пелле
55'
 
Рейт Бойд
69'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
72'
Сигургейрссон Рунар Тор
Amine Lachkar
 
72'
Ламбер Борис
Низе Роб
 
72'
_Amar Fatah
Доодеман Ник
 
77'
 
Китолано Джошуа
80'
 
Бош Йессе
Версейрен Арно
80'
 
Китолано Джошуа
Бокила Лотетека
84'
Сандра Сиссе
1:1
89'
1:2
Негли Камиель
(Бас Юлиан)
90'
 
Мейссен Рик
90'
 
Мейссен Рик
Негли Камиель
90'
 
Бакари Саид
Marvin Young

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 433 Количество передач 584
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
14
Сандра
Сиссе
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Бас
Юлиан
8
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
Виллем II
5-3-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Спарта Роттердам

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:4
ТМК
0:3
ТМК
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:2
Э
1:3
К
3:0
Э
4:0
ТМК
0:3
ТМК
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

10
28

Голов в среднем за матч

1.11
1.87

Среднее время на гол

81
48

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 2 (1) 0.5
Сандра Сиссе 1 0.25
Бош Йессе 1 0.25
Мервелд Ринго 1 0.25
Бехоунек Рафаэл 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 2 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.25
Клемент Пелле 1 0.25
Бас Юлиан 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Бош Йессе 2 0
Amine Lachkar 2 0
Вермёлен Валентино 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Китолано Джошуа 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0

Результаты матчей

Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0
Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8 Эксельсиор '20 - Спарта Роттердам 0:6 Йонг Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:6 ГВВВ Венендал - Спарта Роттердам 2:2

Результаты матчей

Виллем II
Спарта Роттердам

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
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