Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Леганес

45' Сориано Хуан взял и забрал мяч на выходе

45' Родригес Даниэль I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О О О Л - Родригес Даниэль I из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

43' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Marc Domenech нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Маффео Пабло получил травму и заменен. Антонио Санчес выходит на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Мальорка

31' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Marc Domenech выиграл воздушное противоборство у Альтимира Адриа

25' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Леганес

24' Родригес Даниэль I не смог попасть в створ ударом издали

24' Альтимира Адриа выиграл воздушное противоборство у Marc Domenech.

23' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сориано Хуан взял и забрал мяч на выходе

20' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

18' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Леганес

14' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Гарсиа Диего нанес удар головой, но Доминик Грейф спокойно отбил мяч.

13' Раба Даниэль из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Альтимира Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Marc Domenech из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Мальорка

10' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

8' Альтимира Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Мальорка

4' Удар от ворот произведет Леганес

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Асано Такума и попал в каркас ворот!

3' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Удар от ворот произведет Мальорка

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля

1' Судья начинает матч