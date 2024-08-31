  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Леганес
0:1
Второй тайм: 58'
Мальорка

Ход матча

33'
 
Санчес Антонио
Маффео Пабло
43'
0:1
Родригес Даниэль
(Мурики Ведат)
46'
Неу Иван
Тапия Ренато
 
46'
Круз Хуан
Раба Даниэль
 
46'
Франкеза Энрик
Мунир Эль-Хаддади
 
57'
Розье Валентен
Альтимира Адриа
 
57'
Сиссе Сейдуба
Оскар Родригес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 204 Количество передач 236
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Леганес 42% (50)
X 45.4% (54)
Мальорка 12.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леганес
Ничья
Мальорка
3.27
Реклама, olimp.bet
4.67
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сориано
Хуан
2
Альтимира
Адриа
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
14
Брашанац
Дарко
10
Раба
Даниэль
7
Оскар
Родригес
23
Мунир
Эль-Хаддади
19
Гарсиа
Диего
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Лато
Тони
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
14
Родригес
Даниэль
I
11
Асано
Такума
7
Мурики
Ведат
30
Доменек
Марк
Леганес
4-2-3-1
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Леганес
Мальорка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.5
Франкеза Энрик 1 0.25
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 1 0.25
Мурики Ведат 1 0.25

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оскар Родригес 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Розье Валентен 1 0
Неу Иван 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Леганес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Леганес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3
Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2
Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Леганес
Мальорка

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Леганес
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Мальорка
 1:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
20.
Валенсия
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Атлетик Б Йерай Альварес 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 52'
      Круз Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 52'
      Раильо Антонио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Леганес пытается что-то создать.
    • 52'
      Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Леганес пробьет пенальти!
    • 51'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Леганес.
    • 51'
      Лато Тони из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Леганес пытается что-то создать.
    • 51'
      Раильо Антонио успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.50. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.50 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Леганес 42% (50)
    X 45.4% (54)
    Мальорка 12.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Мальорка
    3.27
    Реклама, olimp.bet
    4.67
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Леганес 0:1 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Леганес
    42% (50)
    Ничья
    45.4% (54)
    Мальорка
    12.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.64% (22)
    Меньше
    80.36% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (49)
    1:0 Леганес
    24.4% (29)
    2:1 Леганес
    11.8% (14)
    1:2 Мальорка
    5.9% (7)
    0:1 Мальорка
    5% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Леганес
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Леганес
    Мальорка
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный