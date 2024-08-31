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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10482 Главный судья: Мелеро Марио
Леганес
0:1
Конец матча
Мальорка
0'
0:1
43' Гол
Родригес Даниэль
77' Желтая карточка
Ману Морланес
85' Желтая карточка
Маскарель Омар
89' Желтая карточка
Неу Иван
90' Желтая карточка
Наварро Роберто
90'+5

Ход матча

33'
 
Санчес Антонио
Маффео Пабло
43'
0:1
Родригес Даниэль
(Мурики Ведат)
46'
Неу Иван
Тапия Ренато
 
46'
Круз Хуан
Раба Даниэль
 
46'
Франкеза Энрик
Мунир Эль-Хаддади
 
57'
Розье Валентен
Альтимира Адриа
 
57'
Сиссе Сейдуба
Оскар Родригес
 
62'
 
Наварро Роберто
Доменек Марк
67'
Де ла Фуэнте Мигель
Эрнандес Хави
 
72'
 
Дардер Серхи
Асано Такума
72'
 
Мохика Хоан
Лато Тони
77'
 
Ману Морланес
84'
 
Копете Хосе
Ману Морланес
84'
 
Маскарель Омар
Родригес Даниэль
85'
 
Маскарель Омар
89'
Неу Иван
 
90'
 
Наварро Роберто

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 473 Количество передач 400
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Леганес 42% (50)
X 45.4% (54)
Мальорка 12.6% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сориано
Хуан
2
Альтимира
Адриа
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
14
Брашанац
Дарко
10
Раба
Даниэль
7
Оскар
Родригес
23
Мунир
Эль-Хаддади
19
Гарсиа
Диего
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Лато
Тони
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
14
Родригес
Даниэль
I
11
Асано
Такума
7
Мурики
Ведат
30
Доменек
Марк
Леганес
4-2-3-1
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Леганес
Мальорка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.5
Франкеза Энрик 1 0.25
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 1 0.25
Мурики Ведат 1 0.25

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 2 0
Оскар Родригес 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Розье Валентен 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Ману Морланес 1 0
Наварро Роберто 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Леганес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Леганес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3
Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2
Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Леганес
Мальорка

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Леганес
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Леганес: 54%, Мальорка: 46%.
  • 95'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 95'
    Мохика Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Мурики Ведат ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Леганес 42% (50)
    X 45.4% (54)
    Мальорка 12.6% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Леганес
    42% (50)
    Ничья
    45.4% (54)
    Мальорка
    12.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.64% (22)
    Меньше
    80.36% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (49)
    1:0 Леганес
    24.4% (29)
    2:1 Леганес
    11.8% (14)
    1:2 Мальорка
    5.9% (7)
    0:1 Мальорка
    5% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Леганес
    1.7% (2)
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