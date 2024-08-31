Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, игра возобновилась!

На чужой половине поля получил Нико по голове в борьбе против Педру, но судья зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного забросил на ближнюю штангу Нико на ход Хайме, но его опередил Катано и вынес мяч на угловой.

С угла поля навесил Хайме на дальнюю штангу, но после серии рикошетов Кенда вынес мяч за боковую линию.

В центре поля Кенда подыграл себе рукой в борьбе против Пепе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".

Тонко отдавал пас Пепе в штрафную на ход Лодеру, но тот нарушил правила в борьбе против Куарежмы.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

В центре поля оказался на газоне Юльманн в борьбе против Пепе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Диагональ исполнял Кенда на дальнюю штангу, но здесь в падении не смог дотянуться до мяча Катамо.

С фланга покатил низом в центр Пепе под удар Вареле, но в последний момент мяч перехватил Диоманде.

Накрутил соперника на фланге Дьёкереш и прострелил в штрафную, где пробил в касание Педру, но мяч полетел рядом со штангой.

После отличной скидки от Хайме пробивал по воротам с линии штрафной Галено, но в падении смог отбить снаряд в сторону Ковачевич.

Прорывался в контратаку Катамо и прострелил с фланга в штрафную, но здесь Педро вынес на угловой в подкате.

После подачи с угла поля на дальней штанге оказался на газоне Тринкан. Судья проигнорировал этот эпизод.

Ушел финтом от соперника на фланге Кенда и на дальнюю штангу навесил, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Морита в направлении Тринкана, но тот головой не добрался до мяча.

Получил по ногам Юльманн в центре поля в борьбе против Вашку. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Теперь уже Катамо прямыми ногами заехал в подкате в ноги Вашку. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Теперь уже откровенно грубо сбивал Тринкана в подкате в центре поля Варела. Очередная желтая карточка в нашей игре.

Кенда финтом накрутил соперника на правом фланге и навесил в центр штрафной, но на выходе Кошта перехватил этот пас.

Мог убегать на ворота соперника Дьёкереш после паса от Катамо, но Педро в силовой борьбе отобрал мяч.

Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.

Убегал в атаку по флангу Кенда и отдал поперек в штрафную на Дьёкереша, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

Ворвался в штрафную соперника Дьёкереш, обыграл Кошту, но не стал бить от лицевой линии и отдал поперек на Тринкана, но тот в борьбе с защитником пробил мимо ворот.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Нико и головой сбросил на Лодера, но тот оторваться от опеки защитника так и не смог.

26' Теперь уже сам Дьёкереш сместился с левого фланга в центр и пробил с острого угла, но точности ему немного не хватило.

24' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Педру на Дьёкереша, но проиграл тот верховую борьбу за мяч Педро.

23' Со штрафного забрасывал на дальнюю штангу Педру, здесь пробил с лету Диоманде, но не попал он в створ ворот.

22' На чужой половине поля получил по ногам Педру в борьбе с Педро. Штрафной удар исполнять будут игроки "Спортинга".

21' Оторвался от опеки соперника по флангу Катамо и отдал поперек на Педру, но тому пробить не позволили защитники.

20' Накрутил соперника на фланге Кенда и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

19' Убежал один на один с голкипером Дьёкереш, но бить с острого угла не стал, а отдал в центр, где пробивал в касание Тринкан, но угодил точно в Педро.

18' Подключился к атаке своей команды по флангу Фернандеш и прострелил в штрафную, но на выходе перехватил мяч Ковачевич.

17' Вашку подхватил мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Лодера, но выстрел последнего Инасиу накрыл в подкате.

16' Забросил теперь уже с фланга в штрафную Морита на ход Дьёкерешу, но того опередил Кошта и забрал мяч в руки.

15' Продавил соперника по флангу Галено и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес мяч Куарежма за пределы поля.

14' С угла поля низом прострелил Пепе в центр штрафной, где пробил с ходу Отавио, но мяч полетел выше перекладины.

13' Со штрафного Варела навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Куарежма и вынес мяч головой на угловой.

12' Пепе оказался на газоне на фланге в силовой борьбе против Инасиу. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.

11' Отдавал пас с фланга Хайме в штрафную на Лодера, но тому пробить по воротам не позволил Инасиу в силовой борьбе.

10' В центре поля получил по ногам Юльманн в подкате от Нико. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

9' Зацепился за мяч в центре поля Дьёкереш и сбросил поперек на Тринкана, но тот оторваться от защитника так и не смог.

8' Красивый пас пяткой исполнял в штрафную Нико на ход Лодеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' По флангу отдавал пас Катамо на ход Педру, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

6' Диагональ исполнял Отавио в штрафную соперника на Лодера, но тому добраться до мяча не позволил Диоманде.

5' С левого фланга покатил в центр штрафной Педру на ход Морите, но тот нарушил правила в борьбе против Варелы.

4' Диагональный пас исполнял Кенда в штрафную соперника, но на выходе Кошта спокойно вынес сферу за пределы поля.

3' Забросил по флангу Хайме в штрафную на ход Пепе, но того опередил Куарежма и вынес сферу головой за пределы поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зелено-черно-белых цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.