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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Спортинг Л
0:0
Второй тайм: 50'
Порту
0'
28' Желтая карточка
Катамо Джени
30' Желтая карточка
Варела Алан

Ход матча

28'
Катамо Джени
 
30'
 
Варела Алан
Прогнозы 124
Спортинг Л 50.8% (63)
X 29% (36)
Порту 20.2% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ковачевич
Владан
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
15
Вашку
Соуза
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
16
Нико
Гонсалес
11
Пепе
Акино
19
Лодер
Дэнни
Спортинг Л
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Порту

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
56%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы

51 матч

31.4%
25.5%
43.1%
16 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.5%
51%
21.5%
14 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.5%
27.5%
45%
14 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

С
3:4
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.71
0.93

Среднее время на гол

52
97

Всего голов

75
49

Голов в среднем за матч

1.47
0.96

Тотал матчей

2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 1.5
Педру Гонсалвеш 3 0.75
Тринкан Франсишку 2 0.5
Браганса Даниэл 1 0.25
Эдвардс Маркус 1 0.25
Катамо Джени 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 3 (2) 0.75
Хайме Иван 2 0.5
Нико Гонсалес 1 0.25
Лодер Дэнни 1 (1) 0.25
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Франко Андре 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Порту

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Порту
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
11.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Порту
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Тонко отдавал пас Пепе в штрафную на ход Лодеру, но тот нарушил правила в борьбе против Куарежмы.
  • 50'
    В центре поля Кенда подыграл себе рукой в борьбе против Пепе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".
  • 49'
    С угла поля навесил Хайме на дальнюю штангу, но после серии рикошетов Кенда вынес мяч за боковую линию.
  • Угловой
    48'
    Со штрафного забросил на ближнюю штангу Нико на ход Хайме, но его опередил Катано и вынес мяч на угловой.
  • 47'
    На чужой половине поля получил Нико по голове в борьбе против Педру, но судья зафиксировал нарушение правил.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, игра возобновилась!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Ушел финтом от соперника на фланге Кенда и на дальнюю штангу навесил, но никто из партнеров так и не смог замкнуть. 
  • 44'
    После подачи с угла поля на дальней штанге оказался на газоне Тринкан. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 43'
    Прорывался в контратаку Катамо и прострелил с фланга в штрафную, но здесь Педро вынес на угловой в подкате.
  • Опасный момент
    42'
    После отличной скидки от Хайме пробивал по воротам с линии штрафной Галено, но в падении смог отбить снаряд в сторону Ковачевич.
  • Опасный момент
    41'
    Накрутил соперника на фланге Дьёкереш и прострелил в штрафную, где пробил в касание Педру, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 40'
    С фланга покатил низом в центр Пепе под удар Вареле, но в последний момент мяч перехватил Диоманде.
  • 39'
    Диагональ исполнял Кенда на дальнюю штангу, но здесь в падении не смог дотянуться до мяча Катамо.
  • 38'
    В центре поля оказался на газоне Юльманн в борьбе против Пепе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
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    • 37'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Нико и головой сбросил на Лодера, но тот оторваться от опеки защитника так и не смог.
    • Опасный момент
      36'
      Ворвался в штрафную соперника Дьёкереш, обыграл Кошту, но не стал бить от лицевой линии и отдал поперек на Тринкана, но тот в борьбе с защитником пробил мимо ворот.
    • 34'
      Убегал в атаку по флангу Кенда и отдал поперек в штрафную на Дьёкереша, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками. 
    • 33'
      Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.
    • 32'
      Мог убегать на ворота соперника Дьёкереш после паса от Катамо, но Педро в силовой борьбе отобрал мяч.
    • 31'
      Кенда финтом накрутил соперника на правом фланге и навесил в центр штрафной, но на выходе Кошта перехватил этот пас.
    • Желтая карточка
      30'
      Теперь уже откровенно грубо сбивал Тринкана в подкате в центре поля Варела. Очередная желтая карточка в нашей игре.
    • Желтая карточка
      29'
      Теперь уже Катамо прямыми ногами заехал в подкате в ноги Вашку. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 28'
      Получил по ногам Юльманн в центре поля в борьбе против Вашку. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 27'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Морита в направлении Тринкана, но тот головой не добрался до мяча.
    • 26'
      Теперь уже сам Дьёкереш сместился с левого фланга в центр и пробил с острого угла, но точности ему немного не хватило.
    • 24'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Педру на Дьёкереша, но проиграл тот верховую борьбу за мяч Педро.
    • 23'
      Со штрафного забрасывал на дальнюю штангу Педру, здесь пробил с лету Диоманде, но не попал он в створ ворот.
    • 22'
      На чужой половине поля получил по ногам Педру в борьбе с Педро. Штрафной удар исполнять будут игроки "Спортинга".
    • 21'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Катамо и отдал поперек на Педру, но тому пробить не позволили защитники.
    • 20'
      Накрутил соперника на фланге Кенда и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • Опасный момент
      19'
      Убежал один на один с голкипером Дьёкереш, но бить с острого угла не стал, а отдал в центр, где пробивал в касание Тринкан, но угодил точно в Педро.
    • 18'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Фернандеш и прострелил в штрафную, но на выходе перехватил мяч Ковачевич.
    • 17'
      Вашку подхватил мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Лодера, но выстрел последнего Инасиу накрыл в подкате.
    • 16'
      Забросил теперь уже с фланга в штрафную Морита на ход Дьёкерешу, но того опередил Кошта и забрал мяч в руки.
    • 15'
      Продавил соперника по флангу Галено и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес мяч Куарежма за пределы поля.
    • 14'
      С угла поля низом прострелил Пепе в центр штрафной, где пробил с ходу Отавио, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      13'
      Со штрафного Варела навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Куарежма и вынес мяч головой на угловой.
    • 12'
      Пепе оказался на газоне на фланге в силовой борьбе против Инасиу. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.
    • 11'
      Отдавал пас с фланга Хайме в штрафную на Лодера, но тому пробить по воротам не позволил Инасиу в силовой борьбе.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Юльманн в подкате от Нико. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 9'
      Зацепился за мяч в центре поля Дьёкереш и сбросил поперек на Тринкана, но тот оторваться от защитника так и не смог.
    • 8'
      Красивый пас пяткой исполнял в штрафную Нико на ход Лодеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 7'
      По флангу отдавал пас Катамо на ход Педру, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 6'
      Диагональ исполнял Отавио в штрафную соперника на Лодера, но тому добраться до мяча не позволил Диоманде.
    • 5'
      С левого фланга покатил в центр штрафной Педру на ход Морите, но тот нарушил правила в борьбе против Варелы.
    • 4'
      Диагональный пас исполнял Кенда в штрафную соперника, но на выходе Кошта спокойно вынес сферу за пределы поля.
    • 3'
      Забросил по флангу Хайме в штрафную на ход Пепе, но того опередил Куарежма и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зелено-черно-белых цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Порту"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Варела Алан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 28'
      Катамо Джени совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Порту

    Исход игры
    Спортинг Л
    50.8% (63)
    Ничья
    29% (36)
    Порту
    20.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (74)
    Меньше
    33.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    35.5% (44)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    1:2 Порту
    10.5% (13)
    1:0 Спортинг Л
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:3 Порту
    3.2% (4)
    3:2 Спортинг Л
    2.4% (3)
    0:2 Порту
    1.6% (2)
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