Тур: 4. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Годиньо Луис
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
28'
30'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
15
Вашку
Соуза
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
11
Пепе
Акино
19
Лодер
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Диего КаллайВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сантуш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
73 Браш ГабриэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Порту
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
56%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы
51 матч
31.4%
25.5%
43.1%
16 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.5%
51%
21.5%
14 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.5%
27.5%
45%
14 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.71
0.93
Среднее время на гол
52
97
Всего голов
75
49
Голов в среднем за матч
1.47
0.96
Тотал матчей
2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|1.5
|Педру Гонсалвеш
|3
|0.75
|Тринкан Франсишку
|2
|0.5
|Браганса Даниэл
|1
|0.25
|Эдвардс Маркус
|1
|0.25
|Катамо Джени
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|3 (2)
|0.75
|Хайме Иван
|2
|0.5
|Нико Гонсалес
|1
|0.25
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.25
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катамо Джени
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Педро
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Порту
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Порту
Исход игры
Спортинг Л
50.8% (63)
Ничья
29% (36)
Порту
20.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
35.5% (44)
1:1 Ничья
21.8% (27)
1:2 Порту
10.5% (13)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:3 Порту
3.2% (4)
3:2 Спортинг Л
2.4% (3)
0:2 Порту
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!