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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Спортинг Л
 
Позже
Порту
Прогнозы 44
Спортинг Л 45.5% (20)
X 27.3% (12)
Порту 27.3% (12)
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Ничья
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История личных встреч

Спортинг Л
Порту

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
56%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы

51 матч

31.4%
25.5%
43.1%
16 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.5%
51%
21.5%
14 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.5%
27.5%
45%
14 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

С
3:4
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.71
0.93

Среднее время на гол

52
97

Всего голов

75
49

Голов в среднем за матч

1.47
0.96

Тотал матчей

2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 2
Педру Гонсалвеш 3 1
Тринкан Франсишку 2 0.67
Браганса Даниэл 1 0.33
Эдвардс Маркус 1 0.33
Катамо Джени 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 3 (2) 1
Хайме Иван 2 0.67
Нико Гонсалес 1 0.33
Лодер Дэнни 1 (1) 0.33
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катамо Джени 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Франко Андре 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Порту

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Морейренсе
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
АВС
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 54 минуты.

    Главный судья: Годиньо Луис

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    • Прогнозы 44
    Спортинг Л 45.5% (20)
    X 27.3% (12)
    Порту 27.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту

    Исход игры
    Спортинг Л
    45.5% (20)
    Ничья
    27.3% (12)
    Порту
    27.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    31.8% (14)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:2 Порту
    11.4% (5)
    2:3 Порту
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    3:1 Спортинг Л
    4.5% (2)
    1:0 Спортинг Л
    4.5% (2)
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