Тур: 4. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Годиньо Луис
Позже
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Порту
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
56%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы
51 матч
31.4%
25.5%
43.1%
16 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.5%
51%
21.5%
14 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.5%
27.5%
45%
14 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.71
0.93
Среднее время на гол
52
97
Всего голов
75
49
Голов в среднем за матч
1.47
0.96
Тотал матчей
2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|2
|Педру Гонсалвеш
|3
|1
|Тринкан Франсишку
|2
|0.67
|Браганса Даниэл
|1
|0.33
|Эдвардс Маркус
|1
|0.33
|Катамо Джени
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|3 (2)
|1
|Хайме Иван
|2
|0.67
|Нико Гонсалес
|1
|0.33
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.33
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Педро
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4
Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Порту
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту
Исход игры
Спортинг Л
45.5% (20)
Ничья
27.3% (12)
Порту
27.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
31.8% (14)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:2 Порту
11.4% (5)
2:3 Порту
6.8% (3)
2:2 Ничья
6.8% (3)
3:1 Спортинг Л
4.5% (2)
1:0 Спортинг Л
4.5% (2)
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